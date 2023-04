Arsenal - Southampton Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2023

Unser Arsenal - Southampton Tipp zum Premier League Spiel am 21.04.2023 lautet: Arsenal hat jüngst mit zwei Remis in der Premier League gehörig Federn im Meisterschaftskampf gelassen. Gegen die Saints müssen drei Punkte her, um nicht noch mehr Vorsprung auf die Verfolger zu verspielen. Ein Triumph, den wir den Rot-Weißen zutrauen.