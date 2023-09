Arsenal – Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 24.09.2023

Unser Arsenal - Tottenham Tipp zum Premier League Spiel am 24.09.2023 lautet: Beide Teams sind nach wie vor ungeschlagen. Beim Gipfeltreffen sehen wir die Hausherren etwas stärker, schließen aber ein Remis mit mehr als 2,5 Toren nicht gänzlich aus.

Der amtierende Vizemeister Arsenal setzte kürzlich mit einem 4:0-Kantersieg in der Königsklasse gegen PSV Eindhoven ein Zeichen. Dabei wurden die Niederländer vor allem im ersten Durchgang (3:0) komplett auseinandergenommen. Tottenham dominierte zuletzt Sheffield United mit 70 Prozent Ballbesitz und 28:7 Torversuchen nach Belieben. Trotz allem ging der Underdog überraschend in Front. In der Nachspielzeit drehten die Hausherren dank der Treffer von Richarlison und Dejan Kulusevski das Match.