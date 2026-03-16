Arsenal vs Leverkusen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 17.03.2026

SPORT1 Betting 16.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Arsenal vs Leverkusen Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Champions-League-Spiel am 17.03.2026.

Trotz eines verhaltenen 1:1-Unentschiedens im Hinspiel in der Vorwoche in der BayArena geht Arsenal als überwältigender Favorit in das Rückspiel und wird sich voraussichtlich seinen Platz im Viertelfinale der Champions League sichern.

Am Dienstag, den 17. März 2026, um 21:00 Uhr MEZ empfängt der aktuelle Tabellenführer der Premier League die disziplinierte Mannschaft aus Leverkusen im Emirates Stadium. Unsere Arsenal vs Leverkusen Prognosen sehen einen klaren Heimsieg voraus.

Wir favorisieren daher den Tipp auf einen Heimsieg von Arsenal, für den Merkur Bets eine Quote von 1,28 anbietet.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein später Elfmeter von Kai Havertz gegen seinen ehemaligen Verein sorgte dafür, dass Arsenal nach 90 Minuten im Hinspiel mit einem 1:1 nach London zurückkehrt. Bayer Leverkusen führte fast 45 Minuten lang und das verdient. Die Deutschen waren stark am Ball, hatten viel Ballbesitz und gönnten Arsenal nicht den Respekt, den die Gunners häufig aus der Premier League gewohnt sind. Diese Leistung spiegelt sich jedoch nicht vollständig in den Arsenal vs Leverkusen Quoten für das Rückspiel wider.

Jetzt, zurück im Emirates Stadium, einem Ort, an dem Arsenal in 23 Spielen aller Wettbewerbe nur einmal verloren hat, ist die allgemeine Erwartung, dass Bayer Leverkusen eine gewaltige Aufgabe vor sich hat. Die Gunners haben in dieser Saison in 22 Heimspielen 12 Mal ohne Gegentor gespielt, was die Wettoption „Sieg zu Null“ für Tipper interessant macht. Historische Trends begünstigen jedoch die Gäste in K.o.-Runden gegen englische Mannschaften. Leverkusen ist in vier von fünf solcher K.o.-Duelle weitergekommen.

Die aktuellen Arsenal vs Leverkusen Team-News zeigen jedoch, dass Leverkusen durch die Sperre von Alejandro Grimaldo erheblich geschwächt ist. Arsenals Heimstärke und die beeindruckende Defensivbilanz machen die Londoner zum klaren Favoriten, was die niedrigen Arsenal vs Leverkusen Quoten für einen Heimsieg erklärt.

Arsenal vs Leverkusen: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse und den Statistiken haben wir einige vielversprechende Wett Tipps für dieses Champions-League-Duell zusammengestellt. Die neuesten Arsenal vs Leverkusen Team-News bestätigen die Favoritenrolle der Heimmannschaft, eröffnen aber auch interessante Alternativen.

Sieg Arsenal ( Quote 1,28 bei Merkur Bets ): Im Emirates Stadium war Arsenal die ganze Saison über dominant. Die Gunners haben nicht nur alle acht Spiele der Champions-League-Phase gewonnen, sondern in der Premier League 2025/26 auch lediglich einmal daheim verloren. Die nur neun zu Hause kassierten Gegentore sind der beste Wert aller 20 Premier-League-Teams. Leverkusen wird sein Bestes geben müssen, um hier ein Tor zu erzielen.

Im Emirates Stadium war Arsenal die ganze Saison über dominant. Die Gunners haben nicht nur alle acht Spiele der Champions-League-Phase gewonnen, sondern in der Premier League 2025/26 auch lediglich einmal daheim verloren. Die nur neun zu Hause kassierten Gegentore sind der beste Wert aller 20 Premier-League-Teams. Leverkusen wird sein Bestes geben müssen, um hier ein Tor zu erzielen. Beide Teams treffen ( Quote 2,06 bei Merkur Bets ): Arsenal hat die beste Defensive in der Premier League und der Champions League. Leverkusen hat jedoch im Hinspiel gezeigt, dass sie der Abwehr von Mikel Arteta Probleme bereiten können. Die Gunners wirkten in den letzten Monaten etwas anfälliger und haben in den letzten fünf Spielen dieses Wettbewerbs nur ein einziges Mal ohne Gegentor gespielt.

Arsenal hat die beste Defensive in der Premier League und der Champions League. Leverkusen hat jedoch im Hinspiel gezeigt, dass sie der Abwehr von Mikel Arteta Probleme bereiten können. Die Gunners wirkten in den letzten Monaten etwas anfälliger und haben in den letzten fünf Spielen dieses Wettbewerbs nur ein einziges Mal ohne Gegentor gespielt. Arsenal gewinnt und über 2,5 Tore (Quote 1,77 bei Merkur Bets): Es ist zu erwarten, dass Artetas Team zu Hause an beiden Enden des Spielfelds klinischer agieren wird. Von 22 Heimspielen der Gunners in dieser Saison endeten 13 mit über 2,5 Toren. Da Arsenals Abwehr in der Champions League zuletzt Gegentore zugelassen hat, könnte Leverkusen hier erneut treffen, was diese Wette für unsere Arsenal vs Leverkusen Prognosen attraktiv macht.

Jetzt bist du mit den wichtigsten Informationen und unseren Wett Tipps für die Partie versorgt. Egal, ob du eine Wette platzierst oder einfach nur das Spiel genießt, mach es dir gemütlich und freue dich auf einen hoffentlich spannenden Champions-League-Abend! Auf unserer Seite findest du die besten Wettanbieter für deine Tipps.