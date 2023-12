Arsenal - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 28.12.2023

Unser Arsenal - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 28.12.2023 lautet: Die Gunners erzielten in drei ihrer vergangenen vier Pflichtspiele nur einen Treffer. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir, dass West Ham die Offensive der Hausherren einschränken wird.

Die Hammers schlagen sich in den letzten Wochen des Jahres extrem gut. Nach fünf Siegen aus den vergangenen sieben Ligaspielen wirft Trainer David Moyes eine motivierte Mannschaft in den Ring. Vor allem die Defensive der Gäste stabilisierte sich in den letzten Begegnungen.

Arsenal erzielte in drei seiner letzten vier Pflichtspiele nur einen einzigen Treffer. Ohnehin liegt die Stärke der Gunners in dieser Spielzeit vor allem am hinteren Ende des Feldes. Bislang ließ keine Mannschaft weniger Gegentore als die Gastgeber zu (16). Unser Wett Tipp heute lautet: „Arsenal unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Arsenal vs West Ham auf „Arsenal unter 2,5 Tore“:

West Ham feierte zuletzt zwei Zu-Null-Siege in Folge (2:0 vs. Manchester United, 3:0 vs. Wolverhampton).

Arsenal jubelte nur in 33 Prozent seiner Heimspiele über mehr als 2 Tore.

4 der letzten 5 Aufeinandertreffen endeten mit „Arsenal unter 2,5 Tore“.

Arsenal vs West Ham Quoten Analyse:

David Moyes hielt im vergangenen Sommer die Trophäe der Conference League in die Höhe. Weniger erfolgreich ist seine Bilanz in Auswärtsspielen gegen Arsenal. In 22 Versuchen (alle Wettbewerbe) fuhr der Gäste-Trainer keinen Sieg gegen die Gunners ein, weshalb Siegquoten rund um 9,00 nicht aus der Luft gefischt wurden.

Die Gunners wirkten zum Ende des Jahres etwas erschöpft und gewannen nur eines ihrer letzten vier Pflichtspiele. Ungeachtet dessen vergeben die Buchmacher bei einem Heimsieg Quoten im Dunstkreis von 1,30. Wer einen Sportwetten Gutschein verwenden will, sollte sich eher auf die Tore in dieser Begegnung konzentrieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs West Ham Prognose: Schwankende Form vor dem Tor

Mikel Arteta hat in diesem Jahr ein Ziel: Die vergebene Chance auf die Meisterschaft im letzten Jahr wieder gut machen, indem am Ende dieser Saison der Premier-League-Titel gefeiert wird. Bei einem Sieg gegen West Ham winkt erneut die Tabellenführung.

Die Stärke der Hausherren ist in dieser Spielzeit die Defensive. Arsenal kassierte ligaweit die wenigsten Gegentore (16) und beendete im Verhältnis die meisten Spiele aller Mannschaften ohne Gegentor (39 Prozent).

Im Angriff ließen die Gastgeber in den letzten Wochen etwas nach. Drei der vorangegangenen vier Pflichtspiele der Gunners enthielten „Unter 1,5 Tore“ für Arsenal. Die Favoritenrolle der Arteta-Elf ist dennoch berechtigt. Arsenal gewann 12 der letzten 13 Heimspiele gegen West Ham.

Gehen wir etwas ins Detail, finden wir mehrere ermutigende Aspekte für unsere Wette. Vier der vorherigen fünf direkten Duelle endeten mit „Arsenal unter 2,5 Tore“. Des Weiteren gewannen die Hammers drei ihrer letzten vier Pflichtspiele ohne Gegentor.

Arsenal - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:1 Liverpool (A), 2:0 Brighton (H), 1:1 Eindhoven (A), 0:1 Aston Villa (A), 4:3 Luton (A)

Letzte 5 Spiele West Ham: 2:0 Manchester United (H), 1:5 Liverpool (A), 3:0 Wolverhampton (H), 2:0 Freiburg (H), 0:5 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. West Ham: 1:3 (A), 2:2 (A), 3:1 (H), 2:1 (A), 2:0 (H)

Eine Einschränkung müssen wir bei den Hammers berücksichtigen. Zwar siegten die Gäste in drei ihrer letzten vier Pflichtspiele ohne Gegentor, doch alle drei Siege wurden zu Hause gefeiert. Auswärts gingen die Spieler von David Moyes bislang nie ohne Gegentor vom Feld.

Durchschnittlich ließ West Ham in dieser Spielzeit 2,22 Gegentore pro Gastauftritt zu und kassierte „nur“ in 44 Prozent der Auswärtsspiele „Über 2,5 Gegentore“. Mit der ansteigenden Formkurve (5/7 Ligaspiele zuletzt gewonnen) im Hinterkopf, sollte genügend Selbstvertrauen vorhanden sein, um Arsenal im Angriff zu limitieren.

Ein weiterer Faktor ist die deutlich bessere Auswärtsbilanz der Hammers im Vergleich zur abgelaufenen Saison. Schon jetzt griff West Ham sich mehr Auswärtssiege (4) als in der gesamten vorangegangenen Spielzeit.

Wollt ihr die Quote etwas ansteigen lassen, könnt ihr folgende Wette bei Bet3000 spielen: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,40. Da Arsenal bereits 33 Prozent seiner Heimspiele ohne Gegentor beendet hat, könnte ein Spiel mit wenigen Treffern anstehen.

Unser Arsenal - West Ham Tipp: Arsenal Unter 2,5 Tore

Die Gäste gewannen nur zwei ihrer letzten 30 Aufeinandertreffen mit den Gunners, sodass wir im Wett Tipp die Finger von einer großen Überraschung lassen. Arsenal hielt sich im Angriff über die letzten Wochen zurück, erzielte jedoch bereits 11 Tore in der Schlussviertelstunde. Ebenso erwähnenswert ist, dass die Gastgeber nur in 33 Prozent ihrer Heimspiele „Über 2,5 Tore“ erzielten.