Arsenal - Wolverhampton Tipp, Prognose, Quoten | 02.12.2023

Unser Arsenal - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.12.2023 lautet: Wenn die Wolves so weitermachen, mutieren sie in dieser Spielzeit zum Favoritenschreck. Manchester City (2:1) und Tottenham (2:1) bekamen dies bereits zu spüren. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir deswegen eher zu einer Torwette.

Am ersten Spieltag kassierten die Wolves eine bittere 0:1-Auswärtsniederlage gegen Manchester United. Seither erzielte die Mannschaft von Gary O‘Neil in jedem Ligaspiel mindestens einen Treffer. Zuletzt erzielten die Gäste sogar in vier von fünf Premier-League-Partien Über 1,5 Tore. Das Duell gegen den Tabellenführer wird eine spannende Herausforderung. Arsenal erzielte in den letzten 31 Aufeinandertreffen mit den Wolves jeweils mindestens einen Treffer.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,10 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Wolverhampton auf „Beide Teams treffen“:

Wolverhampton erzielte bis auf Spieltag 1 in jeder Liga-Partie mindestens ein Tor.

Arsenal kassierte daheim mehr als doppelt so viele Gegentore (7) wie auswärts (3).

Sowohl 71 Prozent der Arsenal-Heimspiele als auch 71 Prozent der Wolves-Gastauftritte endeten mit „Beide Teams treffen“.

Arsenal vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Unter der Woche verputzte Arsenal den RC Lens mit einem 6:0-Erfolg zum Abendessen. Nicht nur diese grandiose Leistung rechtfertigt die klare Favoritenrolle der Gunners in diesem Spiel. Wettquoten bis 1,31 sind in unseren Augen deutlich zu niedrig für eine Gratiswette ohne Einzahlung.

Besonders, da die Wolves bereits zwei Top-Teams in dieser Spielzeit schlagen konnten (Manchester City und Tottenham, jeweils 2:1). Wer das Risiko nicht scheut, kann in den hohen Siegquoten von 9,00 bis 12,00 genügend Value finden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Wolverhampton Prognose: Gefährliche Wolves

Wolverhampton wählt im eigenen Angriff einen zielstrebigen Ansatz. Nur Aston Villa (36) und Liverpool (34) erarbeiteten sich bisher mehr „Direct Attacks“ als die Mannschaft von Gary O‘Neil. Zudem setzen die Gäste auf eine aussichtsreiche Abschlussposition. Nur 30 Prozent ihrer Schüsse (6.) kamen von außerhalb des Strafraums.

Dieser spielerische Ansatz zahlt sich aus. Nach dem ersten Spieltag erzielte der Tabellen-Zwölfte in jedem Ligaspiel mindestens ein Tor. Dabei machten die O‘Neal-Schützlinge auch vor der großen Konkurrenz nicht Halt. Manchester City (1,0 Gegentore pro Spiel) und Tottenham (1,3 Gegentore pro Partie) wurden jeweils zwei Tore eingeschenkt.

Zudem spricht die Historie dieser Begegnung für Tore. Keines der vergangenen 38 Duelle endete torlos. Durchschnittlich endeten die bisherigen 18 Liga-Duelle mit 2,72 Toren pro Partie.

Sicherlich sollte Top-Angreifer Hee-chan Hwang hervorgehoben werden. Der Stürmer (9 Scorerpunkte) war an 50 Prozent der Wolves-Tore direkt beteiligt. Nur Mohamed Salah (53,6 Prozent) und Erling Haaland (51,5 Prozent) waren bisher wichtiger für ihre Teams.

Arsenal - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 6:0 Lens (H), 1:0 Brentford (A), 3:1 Burnley (H), 2:0 Sevilla (H), 0:1 Newcastle (A).

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 2:3 Fulham (A), 2:1 Tottenham (H), 1:2 Sheffield (A), 2:2 Newcastle (H), 2:1 Bournemouth (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Wolverhampton: 5:0 (H), 2:0 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 1:2 (A).

Die Produktivität im Angriff der Wolves ist unabhängig vom Austragungsort der Partie. Egal ob daheim oder auswärts, zur Zeit liegt die Torausbeute jeweils bei neun Treffern. Arsenal hingegen ist im eigenen Stadion deutlich anfälliger für Gegentore (7) als in der Ferne (3).

Das stärkt unseren Eindruck auf „Beide Teams treffen“ zu setzen, obwohl die Gunners mit 0,77 Gegentoren pro Partie bisher die beste Defensive der Liga bieten können. Allgemein fielen in den Heimspielen der Mannschaft von Mikel Arteta durchschnittlich deutlich mehr Tore (3,57) als auf den gegnerischen Plätzen der Premier League (2,85).

Das mündet darin, dass die Gunners trotz mehr Gegentoren zu Hause im Schnitt mehr Punkte pro Partie ergattern (2,43) als auswärts. Arsenal fühlt sich im eigenen Emirates Stadium sogar so heimisch, dass die Arteta-Schützlinge vor heimischer Kulisse doppelt so viele Tore erzielten (18) wie auswärts (9). In der Folge halten wir eine alternative Wette für sinnvoll. „Arsenal gewinnt zu Null: Nein“ bringt bei Bwin eine Quote von 1,75 ein. Falls euch diese Option interessiert, könnt ihr euch unter diesem Link bei Bwin anmelden.

Unser Arsenal - Wolverhampton Tipp: Beide Teams treffen

Bisher beendete Arsenal im Emirates Stadium deutlich weniger Spiele ohne Gegentor (29 Prozent) als über die gesamte Saison betrachtet (46 Prozent). Wolverhampton erzielte in 86 Prozent der Auswärtsspiele mindestens einen Treffer. Sogar Über 1,5 Tore waren es bei 43 Prozent der Gastauftritte.