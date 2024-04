AS Rom – AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 18.04.2024

Unser AS Rom - AC Milan Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 18.04.2024 lautet: Ob Milan bereits das 0:1 aus dem Hinspiel verdaut hat, finden wir in unserem Wett Tipp heute gemeinsam heraus.

Das Match zwischen Udinese und AS Rom wurde am Sonntag abgebrochen, da der einstige Frankfurter Evan Ndicka auf dem Platz zusammenbrach. Gegen Milan dürfte der Neuzugang somit fehlen. Trotz der drei Treffer im Kräftemessen mit Sassuolo kam Milan aufgrund defensiver Anfälligkeit am vergangenen Serie-A-Spieltag nicht über ein Remis (3:3) hinaus.

Unser Wett Tipp heute zielt auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten ab.

Darum tippen wir bei AS Rom vs AC Milan auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Die Roma bestritt alle 5 EL-Heimspiele mit mindestens 2 Toren.



Milan startete einst in der Königsklasse und liegt in der Serie A 3 Plätze und 14 Punkte vor den Römern.



Keinen der letzten 4 Gastauftritte im Olympiastadion in Rom haben die Rossoneri verloren (3S, 1U).



AS Rom vs AC Milan Quoten Analyse:

Anders als im Hinspiel, das die Mailänder als Favoriten mit sich brachte, tendieren die Bookies beim erneuten Aufeinandertreffen auf eine Angelegenheit zwischen zwei ebenbürtigen Gegnern. Der Direktvergleich offenbart aber ein anderes Bild. Seit Oktober 2019 hat die Roma zu Hause nämlich nicht mehr gegen die Lombarden gewonnen (1U, 3N). Wer zu einem Auswärtssieg tendiert, erhält bei den Bookies eine durchschnittliche Quote von 2,45. Die besten Sportwetten Apps gibt es übrigens in unserem großen Vergleich.

Am Markt “Mehr/weniger als 2,5 Tore” halten sich die Buchmacher sämtliche Optionen offen. Tore auf beiden Seiten sind zudem nicht ausgeschlossen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs. AC Milan Prognose: Poliert AS Rom die negative Head-to-Head-Heimbilanz gegen Milan auf?

Die Roma konnte in der Europa-League-Gruppenphase nur bedingt überzeugen und holte sich hinter Slavia Prag den zweiten Tabellenplatz.

Auf heimischem Boden wurden alle drei Vorrundenspiele siegreich gestaltet. Dennoch mussten die Hauptstädter den Umweg über die Playoffs gehen und setzten sich in diesen gegen Feyenoord Rotterdam (1:1, 4:2) durch.

Bereits im Hinspiel des Achtelfinales wurde nach einem 4:0 gegen Brighton das Tor zum Viertelfinale weit aufgestoßen. Das 0:1 im Rückspiel änderte nichts mehr am Einzug.

Nach wie vor sind die Kicker von Trainer Daniele De Rossi zu Hause international ungeschlagen (4S, 1U). Alle fünf Heimspiele brachten mehr als 1,5 Tore mit sich.

AS Rom - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 AC Milan (A), 1:0 Lazio Rom (H), 0:0 US Lecce (A), 1:0 Sassuolo Calcio (H), 0:1 Brighton (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:3 Sassuolo Calcio (A), 0:1 AS Rom (H), 3:0 US Lecce (H), 2:1 AC Florenz (A), 3:1 Hellas Verona (A).

Letzte Spiele AS Rom vs. AC Milan: 1:0 (A), 1:3 (A), 1:2 (H), 1:1 (H), 2:2 (A).



Die Mailänder stellten bereits in der Königsklasse unter Beweis, dass mit ihnen bis zum Ende zu rechnen ist. Erst am letzten Spieltag kletterten die Rossoneri dank eines 3:1 beim englischen Vertreter Newcastle United auf Rang 3 und lösten das Ticket für die Zwischenrunde der Europa League.

In dieser wurde Stade Rennes (3:0, 2:3) bezwungen. Das Achtelfinale führte gegen Slavia Prag, den Gruppengegner des AS Rom, zu zwei souveränen Erfolgen (4:2, 3:1). Trotz der 0:1-Niederlage im Hinspiel sind die Lombarden keineswegs chancenlos im Römer Olympiastadion. In erster Linie gilt es für die Gäste aus Mailand, an defensiver Sicherheit zu gewinnen. Die Rossoneri lassen derzeit zu viele Gegentore zu. Ein Umstand, der auch beim 3:3 in der Serie A bei Sassuolo mehr als deutlich wurde.

In der Europa League muss sich die Elf von Trainer Stefano Pioli in der Fremde vier Tore in zwei Spielen ankreiden lassen. Die Offensive erzielte hingegen auswärts fünf Treffer. Somit schaffte es der Angriff bisweilen zumindest bedingt, die defensiven Probleme zu kompensieren. Selbst in der CL-Gruppenphase absolvierte Milan zwei von drei Paarungen in der Ferne mit mehr als 2,5 Treffern.

Seit nunmehr sieben Serie-A-Spieltagen sind die Rossoneri ungeschlagen (5S, 2U). Derzeit belegen die Mailänder hinter dem Revier-Rivalen Inter den zweiten Platz. Tipp-Freunde, die für ihre AS Rom AC Milan Wette auf der Suche nach einem attraktiven Willkommensbonus sind, sind bei Interwetten genau richtig. 100 Prozent bis 100 Euro vergibt der Sportwetten Anbieter als Interwetten Neukundenbonus in fünf Schritten.

Unser AS Rom – AC Milan Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Zweifelsohne rechnen wir mit einem engen Match zwischen beiden Konkurrenten. Seit Oktober 2019 konnte die Roma zu Hause nicht mehr gegen Milan gewinnen (1U, 3N). Eine Bilanz, die auch diesmal unangetastet bleiben dürfte.

Die Gäste haben zwar zuletzt Federn gelassen, zeigten aber mehrfach, dass sie zur Stelle sind, wenn es darauf ankommt. Aufgrund der Heimstärke vom AS Rom ist ein Remis nicht gänzlich auszuschließen.