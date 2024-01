AS Rom - Atalanta Bergamo Tipp Prognose & Quoten | 07.01

Unser AS Rom - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.01.2024 lautet: Die Roma ist zu Hause seit Monaten ungeschlagen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das erstmal so bleibt. Viele Tore erwarten wir dabei nicht.

Mit einem Heimsieg in der Coppa Italia hat AS Rom das Jahr 2024 eingeläutet. Nun soll es im neuen Kalenderjahr auch den ersten Heimerfolg in der Serie A geben. Zum Abschluss der Hinrunde gastiert mit Atalanta Bergamo allerdings ein durchaus harter Brocken im Stadio Olimpico. Wir gehen davon aus, dass die Römer die Angriffe der Bergamasken abwehren und mindestens einen Punkt daheim behalten.

Weil wir auch nicht von vielen Toren ausgehen, tendieren wir zum Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Atalanta Bergamo auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

AS Rom hat keines der letzten 11 Pflichtspiele zu Hause verloren (10S, 1U).

Atalanta holte nur einen Punkt aus den letzten 3 Liga-Auswärtsspielen.

In keinem der letzten 8 Pflichtspiele der Roma gab es mehr als 3 Tore.

AS Rom vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Im Top-Spiel des Siebten gegen den Sechsten sind die Gastgeber bei den Buchmachern wohl nur aufgrund des Heimvorteils leichter Favorit. Für einen Tipp auf einen Heimsieg gibt es sehr ordentliche Quoten von bis zu 2,40. Auf der anderen Seite werfen Wetten auf einen Erfolg der Gäste Quoten bis 3,10 ab.

Bei diesen Werten liegt für uns Value in Wetten auf die Roma und unter Nutzung von einem der Wettgutscheine ohne Einzahlung lässt sich ein Tipp auf einen Heim-Dreier risikofrei anspielen. Ob hier beide Teams zum Torerfolg kommen? Die Bookies sind sich da nicht so sicher. Die Quoten für „Beide Teams treffen“ und die entsprechende Gegenwette sind fast gleich hoch.

AS Rom vs Atalanta Bergamo Prognose: Atalanta kann die Roma nicht knacken

Das erste Heimspiel des neuen Jahres hat AS Rom gewonnen, auch wenn das ein hartes Stück Arbeit war. Im Achtelfinale der Coppa Italia lagen die Römer gegen Zweitligist Cremonese lange mit 0:1 zurück, ehe sie unter anderem dank eines späten Elfmeters des eingewechselten Paulo Dybala knapp, aber hochverdient in die nächste Runde einzogen.

Mit dem 2:1-Erfolg über den Serie-B-Klub blieben die Giallorossi auch im elften Pflicht-Heimspiel in Folge ungeschlagen. Zehn dieser letzten elf Heimpartien hat die Roma für sich entschieden und in sieben davon nicht ein einziges Gegentor zugelassen. In der Serie A schlug man zuletzt daheim Meister Neapel mit 2:0.

Wie stark die Leistungen der Hauptstädter zu Hause sind, wird vor allem dadurch deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie auswärts nur acht der insgesamt 28 Punkte geholt haben. Im heimischen Olimpico erzielten sie 21 der insgesamt 30 Tore und kassierten auf der Gegenseite nur sieben Gegentreffer.

Die ganz große Menge an Toren gab es in den letzten Pflichtspielen von AS Rom nicht. In keinem der letzten acht Pflichtspiele gab es mehr als drei Treffer zu sehen. In überhaupt nur drei dieser letzten acht Partien gab es genau drei Tore. Weiter zurückblickend wäre in 14 der letzten 15 Pflichtspiele der Römer ein Tipp auf „Unter 3,5 Tore“ richtig gewesen.

AS Rom - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:1 Cremonese (H), 0:1 Juventus (A), 2:0 Neapel (H), 0:2 Bologna (A), 3:0 Sheriff Tiraspol (H)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 3:1 Sassuolo (H), 1:0 Lecce (H), 0:1 Bologna (A), 4:1 Salernitana (H), 4:0 Raków Częstochowa (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs Atalanta Bergamo: 1:3 (A), 0:1 (H), 1:0 (H), 4:1 (A), 1:1 (H)

Die Gäste aus Bergamo gewannen am Mittwoch im Achtelfinale der Coppa Italia ihr Heimspiel gegen Sassuolo mit 3:1. Damit feierte Atalanta den fünften Sieg in den letzten sechs Pflichtspielen (1N), zwei Erfolge waren aber in der Coppa und in der Europa League bei Rakow.

Die anderen drei Siege gab es zwar allesamt in der Serie A, dort jedoch in Heimspielen. Auswärts im Liga-Betrieb hatten die Bergamasken zuletzt einige Probleme. Aus den letzten drei Liga-Auswärtsspielen holten sie nur einen Punkt. Zuletzt gab es zwei Auswärtspleiten in Folge ohne eigenes Tor - beim FC Turin (0:3) und in Bologna (0:1).

Überhaupt konnte Atalanta nur drei der bisherigen neun Auswärtspartien der laufenden Serie-A-Saison gewinnen und hat mit fünf über die Hälfte verloren. Diese Zahlen bekräftigen einen Tipp auf einen Roma-Heimsieg.

Warum sich nichtsdestotrotz eine Freiwette besonders lohnt, ist die Tatsache, dass Bergamo in der letzten Saison beide Vergleiche gewann. In der vorletzten Spielzeit gingen wiederum beide Liga-Duelle an die Römer. Aber in keinem der letzten vier Duelle in Rom gab es mehr als zwei Treffer. Weiter zurückblickend gab es in nur einem der letzten neun Duelle im Olimpico mehr als drei Tore.

Unser AS Rom - Atalanta Bergamo Tipp: „DC 1X & Unter 3,5 Tore“

Zehn Siege und ein Remis aus den letzten elf Heimspielen sind eine Hausnummer. Da die Roma im letzten Liga-Heimspiel Meister Napoli zu Null bezwungen hat, sollte sie auch gegen Atalanta bestehen. Mit einem Dreier würde sie an Bergamo vorbeiziehen. Ein Punkt sollte das Mindeste sein.

Da in den letzten Pflichtspielen der Giallorossi nicht allzu viele Tore fielen und es außerdem bei den letzten neun Treffen im Olimpico gleich siebenmal höchstens zwei Treffer gab, rechnen wir nicht mit einer enormen Steigerung.