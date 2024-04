AS Rom - Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2024

Unser AS Rom - Bologna Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.04.2024 lautet: Thiago Motta hat in den vergangenen Monaten einige Lorbeeren eingeheimst. In unserem Wett Tipp heute ist seine Herangehensweise der ausschlaggebende Punkt.

Der Titel seiner Arbeit für die UEFA Pro Lizenz „The Value of the Ball“ ist im Team von Thiago Motta eindeutig wiederzufinden. Bis auf Neapel (61,6 Prozent) passt keine Mannschaft der Serie A besser auf die Kugel auf als Bologna (58,6 Prozent). Die Gäste kontrollieren dadurch den Rhythmus und geben ihren Gegnern nur wenig Chancen für eigene Angriffe. Auf Seiten der Roma ist die Beliebtheit von Daniele de Rossi zuletzt stark angestiegen. Unter ihm ging der Weg der Giallorossi zurück zu den europäischen Plätzen.

In unserem Wett Tipp heute erklären wir, weshalb eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,75 bei Intertops eine gute Wahl ist.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Bologna auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Bologna hat seit 4 Liga-Spielen kein Gegentor mehr kassiert.

Die Roma hielt in ihren letzten 3 Liga-Spielen sowie 44 Prozent der Heimspiele den eigenen Kasten sauber.

Bologna (30,1 xGA) und AS Rom (30,6 xGA) sind laut erwartbaren Gegentoren jeweils eine Top-5-Defensiv-Mannschaft der Serie A.



AS Rom vs Bologna Quoten Analyse:

Die Bedeutung dieser Paarung ist immens groß. Bologna (4.) liegt im Tableau der Serie A vier Zähler vor der Roma (5.). Daniele de Rossi und sein Team haben allerdings noch ein Spiel zusätzlich in der Hinterhand.

Für ein derart aufgeladenes Fußballspiel solltet ihr definitiv auf eine Gratiswette zurückgreifen. Gewinnen die Hausherren, findet ihr eine maximale Siegquote von 2,40 vor. Fällt der Dreier den Gästen vor die Füße, sind damit Siegquoten zwischen 3,10 und 3,25 verbunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Bologna Prognose: Ein Trend auf beiden Seiten

Schon seit Jahren zählt diese Begegnung zu den Spielen der Serie A, die am wenigsten Tore zur Verfügung stellen. Fünf der vorangegangenen sechs Aufeinandertreffen blieben insgesamt „Unter 1,5 Toren“.

In keinem dieser letzten sechs Duelle zwischen AS Rom und Bologna hatten beide Fanlager im Laufe der 90 Minuten die Chance auf einen Torjubel. Die aktuellen Verfassungen beider Mannschaften deuten eine Fortsetzung dieser Serie an.

Thiago Motta will von seinen Spielern Ballkontrolle nahe am Optimum sehen. Der Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass der Konkurrenz nur wenige Torchancen angeboten werden. Aus dem Spiel heraus erlaubten nur Juventus (16,02 xGA) und Inter Mailand (16,77 xGA) weniger erwartbare Gegentore als Bologna (19,27 xGA).

Mit zunehmender System-Vertrautheit kehrt der Erfolg ein, was bei den Gästen definitiv der Fall ist. Seit vier Liga-Spielen hat Bologna kein Gegentor mehr gefangen. Allerdings erzielte der Tabellen-Vierte in den beiden vorangegangenen Partien ebenfalls kein Tor, sodass seit 180 Minuten kein Tor in einem Spiel mit Beteiligung der Motta-Elf gefallen ist.

AS Rom - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:1 AC Milan (H), 1:0 AC Milan (A), 1:0 Lazio Rom (H), 0:0 Lecce (A), 1:0 Sassuolo (H).

Letzte 5 Spiele Bologna: 0:0 Monza (H), 0:0 Frosinone (A), 3:0 Salernitana (H), 1:0 Empoli (A), 0:1 Inter Mailand (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Bologna: 0:2 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 0:0 (H), 0:1 (A).



Die Roma hat in den vergangenen Wochen ebenfalls großen Gefallen an Zu-Null-Spielen gefunden. Seit drei Liga-Spielen ärgerte sich Daniele de Rossi nicht mehr über ein Gegentor. Zu Hause gewannen die Giallorossi ihre letzten beiden Liga-Spiele jeweils mit 1:0.

Beide Mannschaften rangieren aktuell unter den besten fünf Teams der Serie A. Dabei profitieren sowohl AS Rom (30,6 xGA) als auch Bologna (30,1 xGA) von zwei der fünf besten erwartbaren Defensiven im italienischen Fußball.

Den Eindruck zweier extrem starker Defensivreihen haben auch die Buchmacher gewonnen. Ihre Quoten in den Sportwetten Apps liegen fast überall bei unter 1,60 für „Unter 2,5 Tore“ im Spiel.

Wenn ihr wirklich vollstes Vertrauen in beide Hintermannschaften gewonnen habt, können wir euch folgende Wette in der Betway App empfehlen: „Exaktes Ergebnis 0:0″ mit einer Quote von 7,50.

Unser AS Rom - Bologna Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Thiago Motta kann mit breiter Brust auf die Rückrunden-Tabelle der Serie A blicken. Bologna hat die drittmeisten Punkte der zweiten Saisonhälfte gesammelt (27) und nach Inter Mailand (8) die wenigsten Gegentore zugelassen (9). Damit könnten die Gäste den Spielern von Daniele de Rossi ein Bein stellen.