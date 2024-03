AS Rom - Brighton Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2024

Unser AS Rom - Brighton Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.03.2024 lautet: Die Formkurven beider Teams unterscheiden sich drastisch. Rom gewann vier Pflichtspiele in Serie und profitiert im Wett Tipp heute von einem gefährlichen Trend der Seagulls.

Daniele de Rossi ist zur Zeit der gefeierte Mann in Rom - vier Pflichtspielsiege in Serie sind eine gute Ausgangslage für das Achtelfinale der Europa League gegen Brighton! Die Gäste erzielten nur ein Tor in den vorangegangenen drei Pflichtspielen und sind auf der Suche nach ihrer Form. Besonders in der Ferne hatten die Seagulls in letzter Zeit nur wenig Erfolg. Gäste-Trainer Roberto de Zerbi grübelte nach zwei torlosen Auswärtsspielen seines Teams (0:3 vs. Fulham, 0:1 vs. Wolverhampton) über die schwachen Frühphasen der Seagulls.

Dies wird Ihnen in unserem Wett Tipp heute zum Verhängnis. Wir spielen „Sieg AS Rom“ zu einer Quote von 2,20 bei Bwin.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Brighton auf „Sieg AS Rom“:

Rom verlor nur eines der letzten 23 Europa-League-Heimspiele (17S, 5U).

Rom reitet auf einer Serie von 4 Siegen in Folge und gewann 8 der letzten 9 EL-Heimspiele.

Brighton kassierte in der Europa League 4 von 5 Gegentoren in der 1. Halbzeit.



AS Rom vs Brighton Quoten Analyse:

Rom regelte seine Spiele in den vergangenen Wochen auf attraktive Art und Weise. Daniele de Rossi wird nach vier Pflichtspiel-Siegen in Serie von den Romanisti gefeiert und würde ihnen am liebsten den nächsten Dreier schenken. Ausgeschlossen ist der fünfte Sieg in Folge bei Siegquoten zwischen 2,15 und 2,21 nicht.

Brighton wartet seit zwei Pflichtspielen auf einen Treffer und hat besonders in der Ferne große Probleme in der Frühphase der Partien. Verhindern die Seagulls einen Fehlstart und reisen siegreich in die Heimat, könnt ihr Wettquoten bis 3,20 risikoarm mit einer Wette ohne Einzahlung gewinnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Brighton Prognose: Schläfrige Anfangsphase in der Ferne

Brighton & Hove Albion war in dieser Premier-League-Spielzeit in seinen ersten beiden Auswärtsspielen erfolgreich (4:1 vs. Wolverhampton, 3:1 vs. Manchester United). Seither jagen die Seagulls in der Ferne viel zu oft einem Rückstand hinterher und gewannen nur noch zwei von zwölf Gastauftritten (3U, 7N).

Den typischen Ablauf einer Auswärts-Partie der Seagulls sah man während der 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Fulham. Bereits nach 32 Spielminuten rannte die De-Zerbi-Auswahl einem 0:2-Rückstand hinterher.

Brighton kassierte in sieben der letzten zwölf Premier-League-Auswärtsspiele noch vor der 22. Spielminute ein Gegentor. Dieser Trend war in der Europa League ebenfalls ersichtlich. Auf der europäischen Bühne ließen die Seagulls vier ihrer fünf Gegentreffer noch vor dem Pausenpfiff zu.

Bleibt Brighton dieser Entwicklung treu, ist eine Niederlage in Rom ein sehr realistisches Szenario. Die Römer führten in fünf EL-Partien und verwandelten vier dieser Führungen in einen Sieg. Zudem gewannen die Giallorossi acht ihrer letzten neun Europa-League-Heimspiele.

AS Rom - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 4:1 Monza (A), 3:2 Torino (H), 4:2 n.E. Feyenoord (H), 3:0 Frosinone (A), 1:1 Feyenoord (A).

Letzte 5 Spiele Brighton: 0:3 Fulham (A), 0:1 Wolverhampton (A), 1:1 Everton (H), 5:0 Sheffield United (A), 1:2 Tottenham (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Brighton: -



Die Form der Hausherren ist mit vier Siegen in Serie bemerkenswert. Auffallend ist die Heimstärke der Giallorossi in der Europa League. Rom gewann 17 der letzten 23 EL-Heimspiele (5U, 1N).

Zudem besteht gegen die Seagulls sehr wohl die Möglichkeit einer frühen Führung. Während der bisherigen Europa-League-Partien erzielten die Italiener acht ihrer 14 Tore im ersten Durchgang.

Im Gegenzug ließ die Roma nur zwei von sechs Gegentreffern noch vor dem Pausentee zu. ohnehin kassierte die Mannschaft von Daniele de Rossi nur eines der sechs Gegentore im eigenen Stadion.

Limitiert Rom die passfreudige Offensive der Gäste und verhindert zum vierten Mal in fünf EL-Heimspielen ein Gegentor, erhaltet ihr bei Bwin für „Brighton Unter 0,5 Tore“ eine Quote von 3,00. Für eine Bwin Anmeldung könnt ihr einfach dieser Anleitung folgen.

Unser AS Rom - Brighton Tipp: Sieg AS Rom

Brighton hatte in dieser Spielzeit große Probleme, in Auswärtsspielen einen angenehmen Spielverlauf zu gestalten. Viel zu oft gerieten die Seagulls bereits im ersten Durchgang in Rückstand, was bei formstarken Römern ein K.o.-Kriterium sein kann.