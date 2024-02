AS Rom - Cagliari Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2024

Unser AS Rom - Cagliari Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 05.02.2024 lautet: Daniele de Rossi hat bis zum Saisonende die Verantwortung als Interimstrainer der Roma übernommen. Wie in seinen ersten beiden Pflichtspielen erwarten wir im Wett Tipp heute eine Gratwanderung.

Die offensichtlichste Änderung im Vergleich zu seinem Vorgänger nahm Daniele de Rossi im System vor. Anstatt auf eine Fünferkette zu vertrauen, lässt der Interimstrainer die Giallorossi im 4-2-3-1 auflaufen. Nach zwei Siegen in Serie (je 2:1) scheint seine Maßnahme zu fruchten. Claudio Ranieri trainiert die Gäste aus Cagliari und kämpft nach dem Aufstieg aus der Serie B gegen den Abstieg. Ebenso wie bei den Gastgebern fielen in den letzten vier Partien der Rossoblu Tore auf beiden Seiten.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Cagliari auf „Beide Teams treffen“:

Beide Mannschaften beendeten ihre letzten 4 Ligaspiele mit „Beide Teams treffen“.

Beide Teams schlossen 64 Prozent ihrer Ligaspiele mit „Beide Teams treffen“ ab.

5 der letzten 6 Duelle boten beiden Fan-Lagern die Chance zum Torjubel.

AS Rom vs Cagliari Quoten Analyse:

Viel besser hätte der Start von Daniele de Rossi als Interimstrainer der Roma nicht aussehen können. Die Giallorossi gewannen die ersten beiden Pflichtspiele unter dem neuen Coach und sind auch im Sportwettenvergleich der nächsten Partie mit Siegquoten bis 1,50 favorisiert.

Cagliari gewann nur eines der letzten sechs Pflichtspiele und hängt nach dem Aufstieg aus der Serie B sofort im Tabellenkeller der ersten italienischen Spielklasse fest. Überrascht Claudio Ranieri mit seiner Mannschaft und gewinnt in Rom, sind Siegquoten zwischen 6,50 und 7,00 möglich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Cagliari Prognose: Der Klassenerhalt bleibt in Sichtweite

Claudio Ranieri trainiert seit über einem Jahr Cagliari Calcio und hat bereits die volle Bandbreite des Fußballs erlebt. Erst durfte der 72-Jährige den Aufstieg in die Serie A feiern, nun ringt er mit seinem Team um den Klassenerhalt.

Bislang erbeuteten die Gäste 18 Punkte aus 22 Spielen. Das klingt mager, reicht jedoch, um den Kontakt zum rettenden Ufer zu halten. In vielen Spielen kann sich der erfahrene Trainer auf seine Offensive verlassen, die mit 25,4 erwartbaren Toren einen Platz unter den Top 10 einnimmt.

Seit vier Spieltagen ging Cagliari nicht mehr ohne ein Tor vom Feld und war in vielen Partien zumindest wettbewerbsfähig. Das sollten die Gäste auch in Rom sein. Beide Mannschaften beendeten bislang 64 Prozent ihrer Ligaspiele mit Toren auf beiden Seiten.

Zudem kann die Mannschaft von Ranieri von guten Erfahrungen berichten. Cagliari verlor nur eines der letzten sechs direkten Aufeinandertreffen mit mehr als einem Tor Differenz und erzielte in fünf dieser sechs Partien mindestens ein Tor.

AS Rom - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:1 Salernitana (A), 2:1 Al-Shabab (A), 2:1 Hellas Verona (H), 1:3 AC Milan (A), 0:1 Lazio Rom (A).

Letzte 5 Spiele Cagliari: 1:2 Torino (H), 1:3 Frosinone (A), 2:1 Bologna (H), 1:1 Lecce (A), 1:4 AC Milan (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Cagliari: 4:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (A), 2:3 (A), 3:2 (H).

Die Gastgeber aus der italienischen Hauptstadt definieren sich in dieser Saison ebenfalls eher über den Angriff als über die Defensive. Als Tabellenfünfter erspielten sich die Giallorossi Abschlüsse im Wert von 30,4 erwartbaren Toren (5.).

Von defensiver Stabilität fehlt hingegen jegliche Spur. AS Rom kassierte durchschnittlich 1,2 Gegentore pro Partie (10.) und ließ auch während der beiden siegreichen Begegnungen unter Daniele de Rossi je ein Gegentor zu.

Der jüngst installierten Viererkette fehlt noch die Sicherheit in den Abläufen, weshalb wir Cagliari in jedem Fall einen Treffer zutrauen. Dennoch sollte ein Sieg der Hausherren realistisch sein. Die Römer nutzten knapp zwei Drittel der Heimspiele (64 Prozent), um Über 1,5 Treffer zu erzielen.

Geht ihr vom dritten Rom-Sieg unter Daniele de Rossi aus, solltet ihr einkalkulieren, dass beide Mannschaften treffen. Dafür hat Bet3000 folgende Wette im Angebot: „Sieg AS Rom & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 3,40.

Unser AS Rom - Cagliari Tipp: Beide Teams treffen

Die AS Roma ist in dieser Spielzeit weit entfernt von einem souveränen Spitzenteam. Weniger als die Hälfte der Spiele (10 von 22) waren für die Hausherren von Erfolg gekrönt. Hatte der Tabellenfünfte einst eine der besten Defensiven der Liga, konnte diese zuletzt in neun von zehn Ligaspielen ein Gegentor nicht verhindern.