AS Rom - Cremonese Tipp, Prognose & Quoten | 03.01.2024

Unser AS Rom - Cremonese Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 03.01.2024 lautet: Achtelfinale in der Coppa Italia bedeutet für die AS Rom ein Heimspiel gegen Zweitligist US Cremonese. Die letzten beiden direkten Duelle gewannen die Gäste. Davon gehen wir in unserem Wett Tipp heute nicht aus.

Die AS Rom steigt im Achtelfinale in das Geschehen der Coppa Italia ein. Zuletzt imponierten die Giallorossi im heimischen Olimpico di Roma, gewannen dort neun von zehn Heimspielen und hielten dabei in sieben Begegnungen den eigenen Kasten sauber. Gegen den Zweitligisten sind die Schützlinge von Jose Mourinho logischerweise der klare Favorit.

Cremonese stieg erst im letzten Jahr in die Serie B ab. In der vergangenen Saison gewann La Crema etwas überraschend zwei von drei direkten Duellen, darunter auch das Aufeinandertreffen im Pokal-Viertelfinale. Unser Wett Tipp heute lautet dennoch: „AS Rom gewinnt zu Null“ mit einer Quote von 2,05 bei Happybet.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Cremonese auf „AS Rom gewinnt zu Null“:

AS Rom gewann 9 der letzten 10 Heimspiele.

Die Mannschaft von José Mourinho hielt in 7 der letzten 10 Heimspiele die Null.

Die Roma hat in der Serie A bei den erwartbaren Gegentore einen Wert von 16,6 (3.).



AS Rom vs Cremonese Quoten Analyse:

Zum Jahreswechsel standen die Römer in der Serie A nur auf dem siebten Tabellenplatz. Ein Problem sind bislang die Auswärtsspiele. In der Ferne gelangen den Wölfen nur zwei Siege in neun Partien. Zu Hause sind die Giallorossi dagegen eine Bank, was die Buchmacher in diesem Pokalspiel mit Siegquoten bis höchstens 1,38 honorieren.

Die letzten Duelle mit Cremonese verliefen allerdings äußerst bescheiden. Der USC feierte in den beiden vorangegangenen Aufeinandertreffen zwei Überraschungssiege. Verwendet ihr einen Wettgutschein, lassen sich die Wettquoten von 8,00 bis 8,50 für einen Tipp auf die Gäste sogar risikofrei spielen.

AS Rom vs Cremonese Prognose: Keine Überraschung im Olimpico di Roma

Der siebte Platz in der Serie A dürfte den Römern zu wenig sein. An der Heimbilanz gibt es für die Giallorossi jedoch kaum etwas zu beanstanden. Sechs von neun Liga-Heimspielen endeten mit einem Dreier von La Magica.

Unabhängig vom Wettbewerb ist José Mourinho mit der Roma seit zehn Heimspielen ungeschlagen. Neun der letzten zehn Auftritte im Olimpico di Roma mündeten in einem Sieg der Wölfe. Besonders beeindruckend: Die Giallorossi hielten in sieben dieser neun Begegnungen ihre Konkurrenz erfolgreich vom eigenen Tor fern.

Wie es schon in der gesamten Karriere von Mourinho der Fall ist, zählt der Portugiese auf die Defensive seiner Mannschaft. Innerhalb der Serie A ließen nur Juventus (12,4 xGA) und Inter (13.5 xGA) weniger erwartbare Gegentore als La Magica zu (16,6 xGA).

Zudem sind die Stars der Hausherren voraussichtlich alle einsatzfähig. Sie werden sich mit Sicherheit an das letztjährige Pokal-Aus gegen Cremonese im eigenen Stadion erinnern. Einen erneuten Patzer halten wir für unwahrscheinlich.

AS Rom - Cremonese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:1 Juventus (A), 2:0 Neapel (H), 0:2 Bologna (A), 3:0 Sheriff Titraspol (H), 1:1 AC Florenz (H)

Letzte 5 Spiele Cremonese: 2:3 Palermo (A), 4:0 Modena (H), 0:1 Feralpisalo (A), 1:0 Venedig (H), 0:0 Pisa (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Cremonese: 1:2 (A), 1:2 (H), 1:0 (H), 3:0 (H), 1:0 (A)



Vor den beiden Ausrutschern in der letzten Saison feierte Rom gegen den Außenseiter aus der Lombardei drei Zu-Null-Siege in Serie. Zudem ist die Form der Gäste nicht gerade berauschend. La Crema verlor zwei der letzten drei Partien und zeigte besonders in der Ferne keine guten Leistungen.

Cremonese rangiert nach dem Abstieg in die Serie B zum Jahreswechsel auf dem fünften Rang der zweiten italienischen Liga. Auswärts hatte die Mannschaft von Giovanni Stroppa zuletzt offensichtliche Probleme und gewann keinen der letzten drei Auftritte fern vom eigenen Stadion.

Auffällig dabei war, dass der USC in zwei dieser drei sieglosen Gastauftritte kein einziges Tor schießen konnte. Im Olimpico di Roma ist es bekanntlich schwer, überhaupt ein Tor zu erzielen.

Insofern lässt sich alternativ auch über die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ nachdenken. Rom beendete zuletzt jedenfalls vier Pflichtspiele in Folge ohne Tore auf beiden Seiten. Die Quote von 1,67 für diese Wettoption findet ihr auch in der Happybet App.

Unser AS Rom - Cremonese Tipp: „AS Rom gewinnt zu Null“

Die Gäste aus der lombardischen Stadt Cremona warten seit drei Auswärtsspielen auf einen Erfolg. Wir gehen nicht davon aus, dass ihnen eine Kehrtwende gerade gegen die heimstarken Römer gelingt. Viel wahrscheinlicher ist unserer Meinung nach ein weiterer Zu-Null-Heimsieg der Mourinho-Elf.