AS Rom – Empoli Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2023

Unser AS Rom - Empoli Tipp zum Serie A Spiel am 17.09.2023 lautet: Auf heimischem Boden sehen wir die Giallorossi als Favorit und tendieren zu einem Handicap-Heimsieg.

Empoli musste kürzlich zuhause gegen Juventus Turin antreten. Ein Gegner, dem die Hausherren nicht gewachsen waren. Über das gesamte Match wurde kein einziger Torschuss abgegeben. Mit dem 0:2 waren die Gastgeber noch gut bedient. Der AS Rom hatte mit dem AC Milan jüngst ebenfalls eine harte Aufgabe zu bewältigen. Der Wille war den Hausherren gegen die Rossoneri keineswegs abzusprechen. Am Ende stand aber aufgrund mangelnder Durchschlagskraft eine 1:2-Niederlage.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf einen Heimsieg mit mindestens zwei Toren Unterschied. Für diesen Spielausgang gibt es bei Betano eine Quote von 2,25.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Empoli auf „Sieg AS Rom (Handicap -1)“:

Die Roma ist auf heimischem Boden nicht zu unterschätzen und gewann 11 der 19 Heimspiele im Vorjahr (3U, 5N).

Empoli steht nach 3 Serie-A-Spieltagen ohne Punkt und ohne Tor da.

4 der letzten 5 Kräftemessen zwischen beiden Teams im Römer Olympiastadion führten zu einem Heimsieg mit mindestens zwei Toren Unterschied.

AS Rom vs Empoli Quoten Analyse:

Der Drei-Weg-Markt unterliegt einer klaren Rollenverteilung. Laut Buchmacher-Bewertung ist mit einem Heimsieg zu rechnen. Dies untermauert die AS Rom Empoli Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,44. Wer jedoch die Gäste als Favoriten sieht, darf sich im Erfolgsfall über satte Gewinne freuen. Diese belaufen sich auf den bis zu 7,5-fachen Wetteinsatz. Da diese Wette jedoch ein erhöhtes Risiko mit sich bringt, bietet sich die Nutzung eines Sportwetten Bonus an.

Mit einem Schützenfest ist nicht zwingend zu rechnen. Die Wettanbieter halten sich am Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ jegliche Optionen offen und legen eine ausgeglichene Quotenverteilung an den Tag.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs. Empoli Prognose: Schießen die Giallorossi Empoli tiefer in die Krise?

Gegenüber der vergangenen Saison hat sich die Roma deutlich verschlechtert. Damals hatte die Elf von Trainer Jose Mourinho nach drei Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto und war auf Rang 6 anzutreffen.

In diesem Fußballjahr sieht es jedoch sehr bitter aus. Nur ein magerer Zähler wurde aus den ersten drei Liga-Duellen geholt. Dabei war die Konkurrenz bis auf AC Milan (1:2) mit Hellas Verona (1:2) und Salernitana (2:2) auf einem überschaubaren Niveau.

Die Chancenverwertung stellt eines der größten Probleme in dieser Spielzeit dar. Im Schnitt gibt die Roma 16 Schüsse pro Serie-A-Spiel ab. Jedoch landet pro Ansetzung im Durchschnitt nur einer dieser Torversuche im gegnerischen Kasten. Trainer Jose Mourinho muss bei seinen Mannen die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss herauskitzeln. Im letzten Jahr wurden immerhin 28 der insgesamt 50 Saisontore zuhause erzielt.

In der vorherigen Saison erbeutete der FC Empoli einen Platz im gesicherten Mittelfeld und musste sich in Bezug auf den Klassenerhalt keine Gedanken machen. Die Situation könnte sich in dieser Spielzeit von Grund auf ändern.

AS Rom - Empoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:2 Milan (H), 1:2 Hellas Verona (A), 2:2 Salernitana (H), 2:1 Spezia (H), 1:1 (1:4 i.E.) Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:2 Juventus (H), 0:2 Monza (A), 0:1 Hellas Verona (H), 1:2 Cittadella (H), 0:2 Lazio Rom (H)

Letzte Spiele AS Rom vs. Empoli: 2:0 (H), 2:1 (A), 4:2 (A), 2:0 (H), 2:1 (H)

Mit drei Niederlagen steht Empoli nach wie vor mit leeren Händen da. Abgesehen von Juventus (0:2) war die bisherige Konkurrenz mit Monza (0:2) und Hellas Verona (0:1) alles andere als überragend.

Vor allem offensiv geben die Mannen von Trainer Paolo Zanetti keine gute Figur ab und warten nach wie vor auf den ersten Treffer. Dabei waren Möglichkeiten vorhanden. Zweimal scheiterten die Toskaner am Aluminium. Bereits im Vorjahr machte sich bei den Azurblauen eine Abschlussschwäche breit. Mit 37 Toren gehörte Empoli zu den sechs schwächsten Offensiv-Verbänden der Serie A.

Nur ein Tor wurde in den letzten vier Begegnungen im Römer Olympiastadion erzielt. Darüber hinaus gingen vier der letzten fünf Auswärtsspiele gegen die Roma mit zwei Toren Unterschied verloren. Wer seine AS Rom Empoli Wetten mittels Smartphone oder Tablet auf mobilem Wege abschließen möchte, kann direkt die Betano App dafür nutzen.

Unser AS Rom – Empoli Tipp: Sieg AS Rom (Handicap -1)

Viele Augen richten sich auf Romelu Lukaku, der von Chelsea ausgeliehen wurde. Der 30-Jährige kam bei der Roma gegen Milan bereits zum Kurzeinsatz, könnte gegen Empoli in die Startelf rücken. Nach der Verletzung von Tammy Abraham und Adduktorenproblemen von Kapitän Lorenzo Pellegrini ruhen viele Hoffnungen am Belgier. Spielerisch sind die Giallorossi den Gästen deutlich überlegen und werden nichts unversucht lassen, zum ersten Saisonsieg zu gelangen.