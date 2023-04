AS Rom - Feyenoord Rotterdam Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2023

Unser AS Rom - Feyenoord Rotterdam Tipp zum Europa League Spiel am 20.04.2023 lautet: Zwischen der Roma und Feyenoord geht es meistens eng zu. So erwarten wir im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag in der ewigen Stadt eher wieder ein torarmes Duell.

In der Vorwoche stand im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League die Neuauflage des Conference-League-Finales der Vorsaison auf dem Programm. Wie schon im Mai 2022 in Tirana fiel zwischen der AS Roma und Feyenoord Rotterdam erneut nur ein Tor. Nach der Niederlage im Endspiel gingen aber dieses Mal die Niederländer als knapper Sieger vom Feld. Am Donnerstag im Stadio Olimpico von Rom geht der Tabellenführer der Eredivisie somit mit einem kleinen Vorteil ins Rennen. Die Wettquoten schlagen sich im Rückspiel aber recht klar auf die Seite der Hausherren. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,69 bei Bet-at-home die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Feyenoord Rotterdam auf „Unter 2,5 Tore“:

In den letzten 5 EL-Spielen der Roma fielen nie mehr als 2 Tore

Die Giallorossi haben in den 4 vergangenen Europa-League-Partien nur einen Gegentreffer kassiert

In den 4 bisherigen Duellen zwischen der AS und Feyenoord klingelte es insgesamt nur 7 Mal

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Feyenoord Rotterdam Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Hausherren bei der AS Rom vs Feyenoord Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,90 als Favoriten aufs Feld.

Das hat natürlich einerseits mit dem Heimvorteil zu tun, zudem haben die Italiener auch beim Marktwert (317 zu 182 Millionen Euro) die Nase vorne. Auf der Gegenseite werden Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 4,28 bezahlt. Einige Wettanbieter wie Bet-at-home akzeptieren auch Paysafecard .

AS Rom vs Feyenoord Rotterdam Prognose: Dreht die Roma wieder einen Rückstand?

Im vergangenen Jahr sorgte Trainer Jose Mourinho für den ersten internationalen Titel in der Vereinsgeschichte der AS Roma. Nur zu gerne würden die Römer nun dem Triumph in der Conference League den Gewinn der Europa League folgen lassen. Zudem soll „The Special One“ die Giallorossi zurück in die Königsklasse führen. Nach 30 von 38 Spieltagen steht „La Lupa“ auf dem dritten Platz und hat fünf Zähler Vorsprung auf Rang 5.

Das 3:0 am Wochenende gegen Udinese war der siebte Sieg in den letzten neun Liga-Heimspielen. In Rotterdam haderten die Römer mit einem vergebenen Elfmeter sowie den Verletzungen von Dybala und Abraham. In den K.o.-Playoffs dieser Saison hat die AS mit einem 2:0-Heimerfolg gegen RB Salzburg schon eine 0:1-Pleite aus dem Auswärts-Hinspiel umgebogen. In den letzten 24 Europapokal-Heimspielen kassierte Rom nur eine Niederlage.

Die Europa League steht bei Feyenoord in dieser Saison sicher nicht ganz oben auf der Agenda. Stattdessen hat der Verein im zweiten Jahr unter Coach Arne Slot die Chance auf die erste Meisterschaft seit der Spielzeit 2016/17. Das 3:0 gegen Cambuur am Wochenende war der neunte Liga-Sieg in Folge. Damit hat Rotterdam in der Tabelle der Eredivisie weiterhin einen Vorsprung von acht Punkten auf den ersten Verfolger Ajax Amsterdam.

In den letzten neun Europapokal-K.o.-Partien kassierte der Verein von der Maas nur eine Niederlage: Das 0:1 gegen die Roma im ECL-Finale der Vorsaison! In der Fremde tut sich die Mannschaft international aber schwer. Seit 14 Spielen (ohne die Qualifikation) sind die Niederländer hier schon ohne Sieg. In 22 von 27 Fällen kam die Mannschaft weiter, wenn sie das Hinspiel daheim gewonnen hatte.

AS Rom - Feyenoord Rotterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 3:0 Udinese Calcio (H), 0:1 Feyenoord (A), 1:0 FC Turin (A), 3:0 Sampdoria (H), 0:1 Lazio (A)

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 3:0 Cambuur (A), 1:0 AS Rom (H), 5:1 Waalwijk (H), 1:2 Ajax Amsterdam (H), 3:1 Sparta Rotterdam (A)

Letzte Spiele AS Rom vs Feyenoord Rotterdam: 0:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (A), 1:1 (H)

In der EL-Saison 2014/15 waren beide Vereine erstmals aufeinandergetroffen. Im Sechzehntelfinale setzte sich Rom mit einem 1:1 im Hinspiel daheim und einem 2:1-Sieg im „De Kuip“ durch. Den zweiten Sieg gegen Feyenoord sicherte sich die AS dann im ECL-Endspiel der Vorsaison. In der Vorwoche gingen die Giallorossi erstmals gegen den „Trots van Zuid“ als Verlierer vom Feld.

Die Roma hat sich bisher in allen fünf K.o.-Duellen gegen niederländische Vereine immer durchgesetzt. Die Bilanz von „La Lupa“ gegen Teams aus der Eredivisie steht bei fünf Siegen, vier Remis und drei Niederlagen. Rotterdam blickt auf sieben Erfolge, vier Unentschieden und sieben Niederlagen gegen Mannschaften aus Italien zurück.

Unser AS Rom - Feyenoord Rotterdam Tipp: Unter 2,5 Tore

Feyenoord muss in der italienischen Hauptstadt ohne seine Fans auskommen. Zudem ist die Roma daheim gegen niederländische Vereine noch ohne Niederlage. In fünf Heimspielen reichte es aber auch nur für einen Sieg - und der stammt aus dem Jahr 1969. So kann man den Gästen durchaus auch ein Remis zutrauen. Am Ende erscheint uns ein Ergebnistipp zu riskant. Dank der guten Defensive der Hausherren rechnen wir aber erneut mit einer engen und torarmen Partie.