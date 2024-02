AS Rom - Feyenoord Rotterdam Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser AS Rom - Feyenoord Rotterdam Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 22.02.2024 lautet: Daniele de Rossi übernahm die Roma von seinem Vorgänger Jose Mourinho und führte sie zurück zum Erfolg. Für unseren Wett Tipp heute nehmen die Hausherren auch die Favoritenrolle ein.

Vier von sechs Pflichtspielen hat Daniele de Rossi als Trainer der AS Roma gewonnen (1 Remis, 1 Niederlage). Der letzte Erfolg stammt aus der Generalprobe am vergangenen Wochenende, als die Giallorossi mit 3:0 zu Gast bei Frosinone gewannen und dabei mehrere Spieler für das wichtige Rückspiel gegen Feyenoord Rotterdam schonen konnten. Der Tabellen-Zweite aus der niederländischen Eredivisie siegte bei seiner Generalprobe ebenfalls (1:0 vs. Waalwijk), hatte jedoch bereits in der Königsklasse große Probleme in den Auswärtsspielen.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg AS Rom“ mit einer Quote von 2,15 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Feyenoord Rotterdam auf „Sieg AS Rom“:

Rom entschied unter Daniele de Rossi 4 von 6 Pflichtspielen für sich.

Die Giallorossi gewannen ihre drei Gruppenspiele im Olimpico di Roma insgesamt mit 9:0 Toren.

Feyenoord verlor in der Königsklasse alle drei Auswärtsspiele mit genau einem Tor Differenz.

AS Rom vs Feyenoord Rotterdam Quoten Analyse:

Die Italiener standen in der letzten Europa-League-Ausgabe im Finale und zogen erst im Elfmeterschießen den Kürzeren. Für eine potenzielle erneute Teilnahme benötigen die Giallorossi zunächst einen Heimsieg gegen Feyenoord Rotterdam, der bei den verschiedenen Buchmachern Wettquoten bis 2,15 auf den Plan ruft.

Für Feyenoord sind die Playoffs eine zusätzliche Chance, sich nach dem „Abstieg“ aus der Königsklasse im europäischen Wettbewerb zu präsentieren, doch Siegquoten zwischen 3,20 und 3,45 deuten eher auf ein sofortiges Ausscheiden der Niederländer hin. In der Tipwin App könnt ihr von eurem Smartphone aus spielend leicht auf diese Partie setzen.

AS Rom vs Feyenoord Rotterdam Prognose: Giallorossi im Form-Hoch

Der Übergang von Jose Mourinho zu seinem Nachfolger Daniele de Rossi hat der Roma kurzfristig viele Vorteile gebracht. Unter dem ehemaligen Kapitän der Giallorossi gewannen die Römer vier von sechs Partien.

Auf dem Rasen ist der Unterschied vor allem in der Spielanlage zu sehen. De Rossi fordert von seinen Spielern mehr Dominanz und spielerische Ansätze im eigenen Ballbesitz. Das hatte zuletzt positiven Einfluss auf den Angriff, der in fünf von sechs Partien unter dem 40-Jährigen „Über 1,5 Tore“ erzielte.

Die Form auf europäischer Ebene ähnelt der allgemeinen Stimmung nach dem Trainertausch. Rom gewann alle drei Heimspiele in der Gruppenphase, kassierte währenddessen kein Gegentor und jubelte selbst über neun Treffer.

Ein Schlüsselspieler der Hausherren ist Romelu Lukaku, der im Hinspiel nicht nur den wichtigen Ausgleichstreffer erzielte, sondern ebenso der beste Torschütze in der Europa League ist (6 Tore).

AS Rom - Feyenoord Rotterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 3:0 Frosinone (A), 1:1 Feyenoord Rotterdam (A), 2:4 Inter Mailand (H), 4:0 Cagliari (H), 2:1 Salernitana (A).

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 1:0 Waalwijk (H), 1:1 AS Rom (H), 2:0 Sparta (H), 2:0 Alkmaar (H), 1:0 Alkmaar (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Feyenoord Rotterdam: 1:1 (A), 4:1 n.V. (H), 0:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (A).

Feyenoord wird auf eine brennende italienische Mannschaft treffen, die im heimischen Olimpico di Roma stets besondere Leistungen abrufen kann. Inklusive der letzten Saison haben die „Magischen“ neun ihrer vergangenen zehn europäischen Heimspiele gewonnen (1 Niederlage).

Schon im vergangenen Jahr bekam Feyenoord die Wucht der Römer zu spüren, als die Giallorossi im Viertelfinal-Rückspiel einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel drehten und mit 4:1 in der Verlängerung siegten. Drei der vergangenen fünf Aufeinandertreffen endeten für die Mannschaft von de Rossi mit einem Sieg.

Den Niederländern könnte das Gegentor im Hinspiel und der dadurch vergebene Sieg gleich doppelt schmerzen. Auswärts verloren die Spieler von Arne Slot in dieser Spielzeit jedes europäische Spiel (3:6 Tore).

Allerdings sollte ein Spiel mit „Beide Teams treffen“ Teil eurer Überlegungen sein. Die Offensive von Feyenoord sorgte in fünf von sechs CL-Spielen für einen Treffer. In dieser Hinsicht ist die Wettquote von 1,70 bei Interwetten auf jeden Fall spielbar.

Unser AS Rom - Feyenoord Rotterdam Tipp: Sieg AS Rom

Das Unentschieden aus dem Hinspiel spielte den Giallorossi deutlich eher in die Karten als den Gästen aus der Niederlande. Rom ist im eigenen Stadion nur extrem schwer zu schlagen und die Form unter Daniele de Rossi bescherte den Hausherren zuletzt zusätzliches Selbstvertrauen.