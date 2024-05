AS Rom - Genua Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2024

Unser AS Rom - Genua Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 19.05.2024 lautet: Seit mehr als 34 Jahren haben die Römer zu Hause nicht mehr gegen Genua verloren. Eine Bilanz, die trotz der Formschwäche der Gastgeber im Wett Tipp heute fortgeführt wird.

Mit nur zwei Punkten aus den jüngsten vier Liga-Duellen kriselt es bei den Römern derzeit gewaltig. Zuletzt setzte es bei Atalanta Bergamo eine 1:2-Niederlage. Bei den Mannen aus der Hauptstadt Liguriens zeichnete sich jüngst ein Aufwärtstrend ab. Sieben Punkte an drei Spieltagen sprechen für sich. Kürzlich zeigte Genua Moral und drehte gegen Sassuolo einen 0:1-Rückstand, um sich am Ende knapp durchzusetzen.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber vorne und tendieren zu weniger als 4,5 Toren. NEObet serviert für diesen Spielausgang eine Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Genua auf “Sieg AS Rom & Unter 4,5 Tore”:

AS Rom gewann 8 der 9 Heimspiele gegen Konkurrenten der 2. Tabellenhälfte (1U).

Genua holte in der laufenden Spielzeit 14 Punkte weniger als die Roma.

Seit 1990 hat Genua nicht mehr in Rom gewonnen (4U, 17N).

AS Rom vs Genua Quoten Analyse:

Wer eine Drei-Weg-Wette spielen möchte, wird recht schnell erkennen, dass die Schützlinge aus der Hauptstadt als Favorit auf den Sieg gesetzt sind und somit die niedrigste AS Rom Genua Quote aufzeigen. Genua ist ein gern gesehener Gast im Olympiastadion und holte seit mehr als 34 Jahren keinen Sieg mehr. Ein Auswärtssieg bringt den bis zu siebenfachen Wetteinsatz.

Sehr ausgeglichen gestaltet sich hingegen der Markt “Mehr/weniger als 2,5 Tore”. Dort halten sich die Bookies, darunter einige mit zusätzlichem Wettbonus, sämtliche Optionen offen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs. Genua Prognose: Kann Genua den Fluch vom Römer Olympiastadion überwinden?

AS Rom hatte einst durchaus Ambitionen, in der Champions League zu spielen. Die zuletzt schwachen Leistungen haben aber jegliche Hoffnungen zunichte gemacht. Seit vier Serie-A-Spieltagen warten die Römer bereits auf ein Erfolgserlebnis.

Trotzdem ist die Qualifikation für die Europa League bereits fix. Der Vorsprung auf den Tabellenachten AC Florenz beträgt zwei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte und kann nicht mehr eingebüßt werden.

Im eigenen Stadion spielten die Römer eine durchaus ansprechende Saison und setzten sich in elf der 18 Spiele durch (4U, 3N). Acht der elf Erfolgserlebnisse kamen gegen Teams der unteren Tabellenhälfte zum Vorschein.

Die Defensive zeigte sich vor heimischer Kulisse sicher und ließ nur 19 Gegentore zu. Sieben der 18 Heimspiele endeten mit Weißer Weste. Darüber hinaus absolvierten die Hauptstädter 83 Prozent der Ansetzungen im eigenen Stadion mit weniger als 4,5 Toren.

AS Rom - Genua Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:2 Atalanta Bergamo (A), 2:2 Bayer Leverkusen (A), 1:1 Juventus Turin (H), 0:2 Bayer Leverkusen (A), 2:2 SSC Neapel (A).

Letzte 5 Spiele Genua: 2:1 Sassuolo Calcio (H), 3:3 AC Milan (A), 3:0 Cagliari Calcio (H), 0:1 Lazio Rom (H), 1:1 AC Florenz (A).

Letzte Spiele AS Rom vs. Genua: 1:4 (A), 1:0 (H), 0:0 (H), 2:0 (A), 1:0 (H).

Erst im Vorjahr realisierte Genua unter Trainer Alberto Gilardino den direkten Wiederaufstieg ins italienische Oberhaus. Dort überzeugte der Aufsteiger mit soliden Leistungen und ist im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt. Ein 14-Punkte-Polster auf die Abstiegszone sorgt für Sicherheit. Auswärts legte die Elf aus der italienischen Hafenstadt aber Probleme an den Tag und holte nur 19 der insgesamt 46 Punkte auf gegnerischem Terrain. Nur vier der 18 Paarungen in der Fremde führten zu einem Dreier (7U, 7N).

Vor allem gegen Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 13 waren die Leistungen auf überschaubarem Niveau. Nur eines der elf Auswärtsspiele wurde gewonnen (5U, 5N). Mal abgesehen vom 3:3 beim AC Milan bestritt die Gilardino-Elf jedes Auswärtsspiel mit weniger als 4,5 Toren. Dem Angriff fehlt es teilweise an Entschlossenheit. Sechs der 18 Serie-A-Fernduelle verliefen ohne eigenen Torerfolg. Wer davon ausgeht, dass die Hauptstädter ohne Gegentor gewinnen, erhält bei Happybet eine Quote von 2,45. Genauere Informationen zu den Wettquoten, dem Willkommensbonus und vielem mehr sind in unserem Happybet Test zu finden.

Unser AS Rom - Genua Tipp: Sieg AS Rom & Unter 4,5 Tore

Ähnlich der Einschätzung der Wettanbieter sehen auch wir die Gastgeber aus der italienischen Hauptstadt in der Favoritenrolle und tendieren somit zu einem Heimsieg. Zudem gilt es für die Roma, eine alte Rechnung zu begleichen. In der Hinrunde setzte es nämlich in Genua eine vernichtende 1:4-Pleite. In 17 der vergangenen 21 Gastauftritte im Römer Olympiastadion gingen die Mannen aus dem Nordwesten Italiens leer aus. Aufgrund des mangelnden Tor-Drangs der Gäste gehen wir zudem von weniger als 4,5 Toren aus.