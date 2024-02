AS Rom - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 10.02.2024

Unser AS Rom - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfangen momentan gut aufgelegte Römer den Liga-Primus aus Mailand. Das Zusammenspiel von starker Defensive und Offensive bei den Nerazzurri lässt uns an den sechsten Sieg in Folge glauben.

Inter Mailand thront weiterhin an der Spitze der Serie A und gewann zuletzt das Top-Spiel gegen Verfolger Juventus Turin. AS Rom entließ Mitte Januar nach einer 1:3-Niederlage gegen AC Milan Trainer-Legende Jose Mourinho und beförderte Ex-Spieler Daniele De Rossi zum Nachfolger bis zum Saisonende. Diesem gelang ein beeindruckender Start mit drei Siegen in Folge, dies jedoch gegen die drei Tabellenletzten der Serie A.

Mit Inter Mailand wartet nun ein ganz anderes Kaliber und wir kommen nicht umhin, im Wett Tipp heute auf „Sieg Inter Mailand“ mit einer Quote von 1,90 bei Happybet zu setzen.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Inter Mailand auf „Sieg Inter Mailand“:

Inter Mailand ist seit 16 Liga-Spielen ungeschlagen.

AS Rom verlor die letzten 3 Spiele in Folge gegen Top-5-Teams der Serie A.

Inter Mailand gewann 5 der letzten 6 Spiele gegen AS Rom.

AS Rom vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Inter Mailand ist in der laufenden Spielzeit das absolute Non-Plus-Ultra. Die Siegquote für die Norditaliener ist im Duell mit den Hauptstädtern mit 1,90 erstaunlich hoch angesetzt und daher enorm reizvoll. Sollten die Römer den Nerazzurri die erst zweite Saisonniederlage zufügen können, winkt das Vierfache des Wetteinsatzes als Belohnung.

Durch die enorm effiziente Spielweise und die starke Defensive von Inter liegt eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ recht hoch mit einer Quote von 2,15. In sechs der letzten acht Duelle zwischen den beiden Teams wurde diese Marke überschritten. So könnte sich ein Tipp darauf vor allem in Verbindung mit einer Freiwette lohnen, ohne dabei ins Risiko zu gehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Inter Mailand Prognose: Inter Mailand ist eine Maschine!

Die Wölfe aus Rom spielten bisher eine durchwachsene Saison, liegen nach drei Siegen in Folge jedoch wieder auf einem Tabellenplatz, der für die Teilnahme am internationalen Geschäft reichen würde. Nun gilt es, diesen Erfolg auch gegen die stärkste Mannschaft Italiens zu bestätigen, was eine absolute Mammutaufgabe werden dürfte. Die Roma stellt mit 40 erzielten Treffern die drittbeste Offensive der Liga und steht mit 26 Gegentoren gerade so noch in der oberen Tabellenhälfte im Ligavergleich.

Vor allem vor heimischem Publikum sind die Gelb-Roten bisher schwer zu bezwingen und es setzte erst eine einzige Heimniederlage in dieser Saison. In zwölf Heimspielen stellt das Team von de Rossi eine starke Defensive mit nur 0,75 Gegentreffern im Schnitt.

Zum Problem für die Römer könnte jedoch werden, dass die Mannen aus Mailand nicht viele Chancen benötigen, um einen Treffer zu erzielen und diese mit der mit Abstand besten Defensive der Liga anreisen. In den 22 bisherigen Saisonspielen gelangen den Gegnern der Nerazzurri gerade einmal mickrige 0,45 Tore im Schnitt.

Als wäre dies noch nicht genug, stellen die Mailänder mit 51 Treffern auch die mit Abstand beste Offensive der Serie A. Vor allem Stürmer-Star Lautaro Martinez konnte bisher mit 19 Toren glänzen. Sturmkollege und Neuzugang Marcus Thuram zeichnete sich bisher vor allem als Vorlagengeber aus und kommt auf zehn Assists. Im Schnitt fallen in den Spielen von Inter in dieser Saison 2,8 Tore, AS Rom liegt hier mit 2,9 Toren im Schnitt minimal höher.

AS Rom - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 4:0 Cagliari (H), 2:1 Salernitana (A), 2:1 Verona (H), 1:3 AC Milan (A), 0:1 Lazio (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 Juventus (H), 1:0 Florenz (A), 1:0 Neapel (Pokal, A), 3:0 Lazio (Pokal, H), 5:1 Monza (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Inter Mailand: 0:1 (A), 0:2 (H), 1:2 (A), 1:3 (A), 0:2 (A).

Die AS Roma kassierte die viertwenigsten Schüsse auf den eigenen Kasten, konnte jedoch nur 67,1 Prozent dieser Versuche abwehren, was im Ligavergleich nur für Platz 16 reicht. Inter Mailand ließ bisher die wenigsten Schüsse auf das eigene Tor zu und führt die Liga mit einer Fangquote von 87 Prozent an. Beide Teams versuchen vor allem über ein geordnetes Passspiel in den Strafraum des Gegners zu kommen und setzen vergleichsweise selten auf Eins-gegen-Eins-Situationen. So liegen sowohl die Römer als auch die Mailänder unter den Flop-4 der Liga, was versuchte Dribblings gegen verteidigende Spieler angeht.

Dass es sich um ein absolutes Traditionsduell im italienischen Vereinsfußball handelt, zeigt ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Rivalen. Insgesamt kam es im Rahmen der Serie A schon 183 Mal zum Duell zwischen Inter Mailand und AS Rom. In 78 dieser Duelle konnte der momentane Tabellenerste der Liga die Oberhand gewinnen, die Römer kamen auf 51 Siege. In den letzten sechs Heimspielen von AS Rom gegen Inter fielen im Schnitt 3,5 Tore. Dass diese Marke im kommenden Spiel überschritten wird, halten wir jedoch für recht unwahrscheinlich. In den letzten beiden Gastspielen der Nerazzurri gegen die Roma konnten die Lombarden jeweils zu Null gewinnen, was aufgrund der aktuellen Form als deutlich wahrscheinlicherer Tipp angesehen werden sollte. Dieser könnte mit dem Happybet Bonus Angebot verbunden werden.

Unser AS Rom - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand

Inter Mailand ist in blendender Verfassung und verlor keines der letzten sechs Gastspiele beim AS Rom. Zudem wurden vier der letzten fünf Ligaspiele in der Ferne gewonnen, dabei mussten insgesamt nur zwei Gegentreffer hingenommen werden. Wir erwarten einen effizienten Auftritt des Spitzenreiters und gehen davon aus, dass am Ende der sechste Sieg in Folge in den Spielberichtsbogen eingetragen wird.