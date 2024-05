AS Rom - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 02.05.2024

Unser AS Rom - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 02.05.2024 lautet: Auf dem Weg zum Triple bekommt es Bayer in der Europa League mit der Roma zu tun. Im Wett Tipp heute dürfte die sensationelle Ungeschlagen-Serie von B04 ihre Fortsetzung finden.

Leverkusen will einfach nicht verlieren. Selbst nachdem der Meistertitel schon eine Weile feststeht, bleibt die Truppe von Coach Xabi Alonso unschlagbar. Beim BVB am vorletzten Spieltag traf Bayer in der 90.+7 zum 1:1. Daheim gegen den VfB am Wochenende war es die sechste Minute der Nachspielzeit, die den 2:2-Endstand brachte. Die Serie von 46 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage wird am Donnerstag erneut auf die Probe gestellt.

Im Europa-League-Halbfinale trifft B04 wie im Vorjahr auf AS Rom. Damals hatten sich die Römer durch einen 1:0-Heimsieg und ein 0:0 im Rückspiel in der BayArena durchgesetzt.

Im Hinspiel im Stadio Olimpico setzen wir nun mit einer Quote von 1.67 bei Happybet auf die Wette „DC X/2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Leverkusen auf „DC X/2 & Unter 3,5 Tore“:

Leverkusen ist nach 46 Spielen der Saison 2023/24 noch ohne Niederlage.

Die Roma hat nur 11 von 30 Spielen gegen deutsche Vereine gewonnen.

Die Werkself ist seit 11 Partien in der Europa League ungeschlagen.

AS Rom vs Leverkusen Quoten Analyse:

Der Marktwert spricht mit 594 Mio. Euro zu 327 Mio. Euro für Bayer. Hinzu kommen die tolle Ungeschlagen-Serie und der Deutsche Meister-Titel. Das sind alles Gründe, warum die Buchmacher der Werkself auch auswärts die Favoritenrolle zuschieben.

So klettern die Quoten für einen Heimsieg auf einen Schnitt von 3.65. Auf der Gegenseite schaffen es die Quoten für einen Erfolg der Gäste nur recht knapp über die Marke von 2,00. Mit Hilfe eines Sportwetten Bonus fällt euch ein Tipp auf diese Partie sicherlich leichter.

AS Rom vs Leverkusen Prognose: Beenden die Giallorossi die Serie von Bayer?

Obwohl Daniele De Rossi bisher als Trainer noch keine wirklichen Erfolge vorweisen kann, hat er die Roma in kurzer Zeit nach einer phlegmatischen Zeit unter Vorgänger Jose Mourinho reanimiert. Die Mannschaft spielt viel offensiver sowie aggressiver und konzentriert sich auf dem Platz vor allem auf das Wesentliche. So steht die Bilanz unter dem neuen Coach bei 13 Siegen, vier Remis und nur drei Pleiten. Damit sind die Giallorossi in der Serie A auf einen Champions League-Platz geklettert.

Doch hier sitzen der AS (59 Punkte) mit Atalanta (57 Punkte) und Lazio (55 Punkte) noch zwei Rivalen im Nacken. Zum vierten Mal in Folge hat der Verein ein UEFA-Halbfinale erreicht. Die Römer haben im Europapokal lediglich eines der letzten 32 Heimspiele verloren (24S, 7U). Auch in dieser Serie A-Saison haben nur Inter (45) und Bologna (40) mehr Heimpunkte gesammelt als Rom (36). Am Wochenende entführte die offensivschwache Roma mit einem glücklichen 2:2 einen Punkt aus Neapel.

In der Bundesliga hält der frischgebackene Meister durch die Ungeschlagen-Serie die Spannung hoch. Und dabei gibt Bayer nie auf. Die Mannschaft hält immer an ihrer Spielidee fest. Leverkusen glaubt mit extrem viel Selbstvertrauen bis zur letzten Sekunde an sich. So hat die Werkself durch sieben Tore in der Nachspielzeit in der Liga schon neun Punkte geholt. Das ist der klare Bestwert. Schaut man auf die Treffer ab der 86. Minute sind es gar 21. Das sind fast so viele wie der 1. FC Köln in der kompletten Saison und Spielzeit (24).

In der heimischen Spielklasse führt Bayer die Tabelle immer noch souverän mit 12 Punkten Vorsprung vor den Bayern an. Dabei stellt Leverkusen die zweitbeste Offensive (77) und die mit Abstand beste Abwehr (22). Seit elf Europapokal-Spielen und dem 0:1 bei der Roma in der Vorsaison sind die Männer von Coach Alonso ungeschlagen (8S, 3U). Mittelfeldchef Granit Xhaka, der am Samstag gegen den VfB gelbgesperrt aussetzen musste, kehrt am Donnerstag in die Startelf zurück.

AS Rom - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:2 SSC Neapel (A), 2:1 Udinese (A), 1:3 Bologna (H), 2:1 AC Milan (H), 1:0 AC Milan (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:2 VfB Stuttgart (H), 1:1 BVB (A), 1:1 West Ham (A), 5:0 Werder Bremen (H), 2:0 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs Leverkusen: 0:0 (A), 1:0 (H), 3:2 (H), 4:4 (A), 1:1 (H)

Die ersten vier Duelle zwischen der Roma und Bayer wurden in der Champions League ausgetragen. Hier ist die Bilanz mit jeweils einem Heimsieg und zwei Remis ausgeglichen. Dann kam, wie schon erwähnt, das EL-Halbfinale in der Vorsaison hinzu.

Somit wartet Leverkusen seit fünf Duellen gegen die Giallorossi auf einen Sieg und kassierte beide Niederlagen bei dieser Paarung zu Gast in der italienischen Hauptstadt. Die Römer konnten aber lediglich 11 von 30 Spielen gegen deutsche Vereine gewinnen (15N).

Vor den eigenen Fans ist die Bilanz allerdings positiv (9S, 2U, 4N). Die Werkself ging in 25 Vergleichen mit Mannschaften aus Italien 14-mal als Verlierer vom Feld. Auf italienischem Boden glückte sogar nur ein Sieg (3U, 8N).

Unser AS Rom - Leverkusen Tipp: „DC X/2 & Unter 3,5 Tore“

Woche um Woche stellen sich die Fußball-Fans und -Experten die gleiche Frage: Wann kassiert Bayer die erste Saisonpleite? Ist es am Donnerstag in Rom so weit? Wir glauben nicht. Sicher hat sich die Roma unter Coach Daniele De Rossi deutlich verbessert.

Zudem hat sich Bayer in seiner Geschichte gegen italienische Vereine nie wirklich wohl gefühlt. Aber auf der Gegenseite treten die Giallorossi gegen die beste Serie aller Zeiten in den europäischen Top-5-Ligen an.

In den letzten beiden Ligaspielen musste die Werkself nicht ganz an ihre Grenzen gehen. Die Akkus für das Hinspiel in Rom dürften nun wieder voll sein. Auch haben die Männer von Coach Xabi Alonso mit dem Gegner noch eine Rechnung offen.

So müsste es am Ende unserer Meinung nach für mindestens ein Unentschieden reichen. Dabei dürften bei zwei starken Defensivreihen nicht allzu viele Tore fallen.