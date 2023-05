AS Rom - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2023

Unser AS Rom - Leverkusen Tipp zum Europa League Spiel am 11.05.2023 lautet: Zum dritten Mal in Folge steht die Roma im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. In den europäischen Top-5-Ligen gibt es keine Mannschaft, die den Strafraum besser verteidigt.

Die Generalprobe ging für beide Mannschaften in die Hose. Leverkusen tat sich am Freitag mit tief stehenden Kölnern schwer und verlor schließlich 1:2. Kein bisschen besser verlief das Wochenende der Giallorossi, die mit 0:2 einen herben Rückschlag im Kampf um die europäischen Plätze erlitten. Dieser Vergleich hängt von vielen kleinen Faktoren ab und keine Mannschaft wird im ersten Duell zu viel Risiko gehen wollen. Dementsprechend setzen wir auf „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Bet365.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Leverkusen auf „Unter 2,5 Tore“:

Die Römer lassen in der Europa League die wenigsten erwartbaren Tore pro Torschuss zu (0.082).

In den europäischen Top-5-Ligen lassen die Hausherren die wenigsten Abschlüsse im eigenen Fünfer zu (4 Prozent).

Leverkusen ging in 3 der vergangenen 5 Pflichtspiele ohne Gegentor vom Feld.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Leverkusen Quoten Analyse:

Der Schüler trifft auf seinen Meister. Xabi Alonso ging als Spieler drei Spielzeiten lang für Jose Mourinho durchs Feuer. Jetzt konkurrieren die beiden mit ihren Teams um den Einzug ins Finale der Europa League.

Ein Favorit ist nur schwer auszumachen - den passenden Buchmacher könnt ihr dagegen einfach mit unserem Wettanbieter-Vergleich finden. Die Bookies bewerten einen Sieg der italienischen Hausherren mit Quoten zwischen 2,05 und 2,20. Ein Erfolg der Werkself wird von Wettquoten im Bereich von 3,35 und 3,75 begleitet.

AS Rom vs Leverkusen Prognose: „Fokus auf den Strafraum“

Zum dritten Mal in Folge gehen die Römer in ein europäisches Halbfinale. 2020/21 schieden sie gegen Manchester United aus, ehe sie im vergangenen Jahr ins Finale der Conference League vordringen konnten und sich dort den Titel sicherten.

Auf der Suche nach den Stärken der Wölfe fielen gleich mehrere Bereiche ins Auge. Jose Mourinho und sein Team haben ein System aufgezogen, welches die gefährlichste Zone des Feldes hochprozentig schützt. Nur vier Prozent der gegnerischen Abschlüsse stammen aus dem Fünfmeterraum - der niedrigste Wert in den europäischen Top-5-Ligen.

Es geht sogar noch weiter: In der Serie A stammen 51 Prozent der Abschlüsse gegen die Roma außerhalb des Sechzehners - der höchste Wert in Europas Top-5-Ligen.

Zahlen, die sich eindeutig auf die Europa League projizieren lassen. Im bisherigen Wettbewerb ließen die Magischen die wenigsten erwartbaren Tore pro Torschuss zu (0.082) und gewannen 67,1 Prozent ihrer Defensiv-Duelle - ein weiterer Bestwert!

Wagen wir einen genaueren Blick auf den Spielstil der Hausherren: Rom kontrolliert in der Defensive die Gefahrenzonen und übt nicht allzu viel Druck auf den Ball aus (13,6 Pässe pro Defensivaktion in der Serie A). Ballbesitz ist für den italienischen Vertreter zweitrangig. Vielmehr reichen 48,1 Prozent in der Europa League für die meisten xG pro Torschuss.

AS Rom - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:2 Inter Mailand (H), 1:1 Monza (A), 1:1 AC Milan (H), 1:3 Atalanta (A), 4:1 n.V. Feyenoord (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:2 Köln (H), 0:0 Union Berlin (A), 2:0 RB Leipzig (H), 4:1 Royale Union Gilloise (A), 0:0 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Leverkusen: 3:2 (H), 4:4 (A), 2:2 (A), 1:1 (H), 1:3 (A)

Einst war Leverkusen als junge, dynamische Pressing-Mannschaft bekannt, der zwar viel Talent zur Verfügung stand, jedoch die nötige Reife fehlte. Xabi Alonso hat diesem Team ein neues Gesicht verpasst und dabei einige Geheimnisse aus der Schatzkiste seines ehemaligen Lehrmeisters entnommen.

Mittlerweile hat die Werkself ihre Intensität und den Hang zum Risiko im Pressing zur Seite gelegt. Mit 15,6 Pässen pro Defensivaktion hat B04 den zweithöchsten Wert der Bundesliga. Ein Wandel mit Erfolg: Unter dem Spanier fuhr Bayer 1,87 Punkte pro Ligaspiel ein.

Das Spiel der Werkself ist durch kontrollierten Ballbesitz-Fußball und einer stabilen Defensive gekennzeichnet. 32 Pflichtspiele stehen unter Xabi Alonso in den Büchern und bisher endeten 35 Prozent der Begegnungen ohne Gegentreffer. Ein Wert, der sein Gegenüber stolz machen dürfte.

Ob es nun im direkten Duell zu einem Sieg reicht, bleibt abzuwarten. Den Römern scheint Eis durch die Venen zu fließen, denn sie gewannen zehn ihrer vergangenen elf K.o.-Spiele in großen europäischen Wettbewerben. Bei Bet365 könnt ihr mit Paypal einzahlen und eine Quote von 2,10 für einen Heimsieg spielen.

Unser AS Rom - Leverkusen Tipp: Unter 2,5 Tore

Um nochmals die Defensive der Giallorossi hervorzuheben, ziehen wir den Vergleich der europäischen Top-5-Ligen heran. Dort haben nur Barcelona, Manchester City und Neapel weniger erwartbare Gegentore angesammelt, als die Hausherren dieser Partie (32,55 xGA). Leverkusen beendete drei seiner vergangenen fünf Pflichtspiele ohne Gegentor. Darüber hinaus blieben sie in der Europa League in fünf von sechs Partien unter 1,28 erwartbaren Gegentoren. Wir erwarten eine kontrollierte Partie, in der defensive Sicherheit die höchste Priorität genießt.