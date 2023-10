AS Rom - Monza Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2023

Unser AS Rom - Monza Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.10.2023 lautet: AS Rom ist mit einem Sieg aus den ersten sechs Saisonspielen katastrophal in die Serie A gestartet. Zuletzt hat Mourinhos Team jedoch die Kurve gekriegt und zwei Siege in Serie gefeiert.

Die ersten Spieltage waren sowohl für die Fans der Roma als auch für die Anhänger der Biancorossi oftmals von herben Rückschlägen gekennzeichnet. Beide Mannschaften fuhren an den ersten sechs Spieltagen nur einen einzigen Sieg ein. Spannend an dieser Begegnung ist, dass zuletzt beiden Vereinen zwei Siege in Serie gelungen sind.

Individuell haben die Wölfe aus Rom natürlich klare Vorteile und ein Heimspiel stärkt die Favoritenrolle der Magischen zusätzlich. Mit 2,4 erzielten Toren pro Partie hat Mourinho eine brandheiße Offensive auf dem Feld. Unser Wett Tipp heute: „Sieg AS Rom“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei AS Rom vs. Monza auf „Sieg AS Rom“:

AS Rom hat die zweitbeste Offensive der Liga (2,4 Tore pro Spiel).



Durchschnittlich haben die Wölfe 1,75 Punkte pro Heimspiel gesammelt.



Monza hat 9,5 erwartbare Gegentore kassiert, AS Rom nur 7,4 xGA.



AS Rom vs. Monza Quoten Analyse:

Ein Heimspiel nach zwei Siegen in Serie sollte in der Regel eine klare Angelegenheit für die AS Roma sein. Die Buchmacher sehen das ähnlich und entscheiden sich für Siegquoten bis 1,71 für einen Heimsieg.

Da Monza ebenso zwei Siege in Serie einfahren konnte, sollten die Gäste aber nicht vergessen werden. Für risikofreudige Sportwetten Tipper bietet sich eine Wette auf einen Auswärtssieg an, die zu einer maximalen Quote von 5,25 führt. Wetten ohne Einzahlungen minimieren das Risiko.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs. Monza Prognose: Mourinho lässt Offensiv-Fußball spielen

Jose Mourinho steht im europäischen Fußball für disziplinierte Defensivarbeit und den Fokus auf effizienten Fußball. Er selbst hob jedoch bereits hervor, dass ihm die Offensive ebenfalls sehr wichtig ist. Das wird in dieser Spielzeit deutlich, denn die AS Roma hat mit 2,4 Toren pro Spiel die zweitbeste Ausbeute der Serie A.

Zuletzt konnten die Wölfe diese herausragenden Zahlen endlich in etwas Zählbares verwandeln. Die Hausherren fuhren zwei Siege in Folge ein und hatten während dieser 180 Minuten eine Tordifferenz von 6:2.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Zwölf Gegentore nach acht absolvierten Spieltagen sind für einen Trainer wie Jose Mourinho und ein Top-Team wie die Roma eine Katastrophe. Allerdings zeigen die erwartbaren Gegentore in Höhe von 7,4 xGA (6.), dass die Hintermannschaft der Gastgeber besser ist, als es den Anschein macht.

Gegen Monza wird vor allem der eigene Angriff auf die Probe gestellt. Die Gäste haben in ihren vergangenen drei Ligaspielen kein einziges Gegentor zugelassen. Interessanterweise deuten die erwartbaren Gegentore (9,5 xGA) eine schwächere Abwehr als vermutet an.

AS Rom - Monza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 4:1 Cagliari (A), 4:0 Servette (H), 2:0 Frosinone (H), 1:4 Genua (A), 1:1 Turin (A).



Letzte 5 Spiele Monza: 3:0 Salernitana (H), 1:0 Sassuolo (A), 0:0 Bologna (H), 1:1 Lazio (A), 1:1 Lecce (H).



Letzte Spiele AS Rom vs. Monza: 1:1 (A), 3:0 (H).



Passend für dieses wichtige Spiel haben die Hausherren ihre gesamte Offensive in Form gebracht. Die Gastgeber haben in jedem ihrer letzten drei Pflichtspiele mindestens doppelt getroffen. Insgesamt waren es zehn Tore in drei Partien.

Gepaart mit der zurückgewonnenen Heimstärke (1,75 Punkte pro Spiel) sollte ein Sieg der favorisierten Römer möglich sein. Zuletzt gewann die Mourinho-Elf zwei Liga-Heimspiele in Folge mit einem Torverhältnis von 9:0 Toren.

Geht die Partie in einen offenen Schlagabtausch über, sollten die Gäste diesem nicht gewachsen sein. Die Brianzoli haben auswärts durchschnittlich 1,00 Punkte gesammelt und erst zwei magere Törchen erzielt. Wollt ihr in diesem Duell einen Schritt riskanter werden, bietet sich die Wette auf einen „Sieg AS Rom (HC -1)“ an. Der Buchmacher Bet-at-Home verwöhnt euch mit einer entsprechenden Quote von 2,80.

Unser AS Rom - Monza Tipp: Sieg AS Rom

Das bisher einzige direkte Aufeinandertreffen im Olimpico di Roma wurde mit einem 3:0-Heimsieg der AS Roma abgepfiffen. Die Hausherren haben ihre Form gefunden und Stürmer Romelu Lukaku erzielte in vier der letzten fünf Partien mindestens ein Tor. Wir setzen auf die favorisierten Gastgeber.