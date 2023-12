AS Rom - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2023

Unser AS Rom - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.12.2023 lautet: Heimstarke Römer gegen auswärtsstarke Neapolitaner - unser Wett Tipp heute zielt auf Tore auf beiden Seiten ab.

Der 17. Spieltag der italienischen Serie A wird in der Ewigen Stadt mit dem Duell zwischen AS Rom und SSC Neapel abgeschlossen. Am vergangenen Wochenende fuhren beide Klubs gemischte Ergebnisse ein. Die Römer haben aktuell zwei Punkte weniger als der Gegner und wollen diesen mit einem Heim-Dreier in der Tabelle überholen. Zu Hause sind die Giallorossi in dieser Saison nur schwer zu bezwingen. Aber: Dasselbe gilt für die Neapolitaner, wenn sie irgendwo zu Gast sind.

Insofern stellen wir uns auf eine spannende Begegnung ein und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,77 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Neapel auf „Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend hat AS Rom in den letzten 14 Pflichtspielen zu Hause getroffen.

Mit einer 5-2-1-Bilanz und 16:6 Toren ist Neapel das zweitbeste Auswärtsteam der Serie A.

Beide Teams trafen in dieser Serie-A-Saison schon 28 Mal - dritthöchster Wert.

AS Rom vs Neapel Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Sportwetten-Anbieter macht es deutlich: In diesem Duell gibt es keinen klaren Favoriten. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen im Schnitt bei 2,80. Die Wettquoten für einen Tipp auf Napoli sind mit Werten um 2,60 nur unwesentlich geringer.

Wer hier auf einen Sieger setzen will, für den lohnen sich Wettgutscheine ohne Einzahlung besonders. Insgesamt erwarten die Buchmacher ein enges Spiel mit nicht allzu vielen Toren. Bereits für die Wette „Über 2,5 Tore“ knacken die Quoten die Marke von 2,00. Für die Gegenwette liegen die Höchstquoten dagegen bei 1,72.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Neapel Prognose: Enge Partie mit offenem Ausgang

Nachdem sich bei der Roma in sechs Pflichtspielen in Folge Unentschieden und Sieg abgewechselt hatten, wurde diese Serie am vergangenen Wochenende durchbrochen. In Bologna unterlag die Roma mit 0:2. In der Tabelle fiel sie damit aus den internationalen Rängen und rutschte bis auf den 8. Platz ab.

Doch selbst der Rückstand auf den vierten Champions-League-Platz beträgt nur drei Punkte und drei Zähler sind das, was die Römer im letzten Heimspiel des Jahres 2023 holen wollen. Die bisherigen Ergebnisse im heimischen Olimpico können sich jedenfalls sehen lassen. Nur am dritten Spieltag gab es daheim gegen AC Milan eine Niederlage.

Fünf der übrigen sieben Liga-Heimspiele konnten die Giallorossi gewinnen (2U). Mit drei weiteren Heimsiegen in der Europa League sind sie aktuell seit neun Pflichtspielen im eigenen Stadion ungeschlagen (8S, 1U). 19 ihrer bisherigen 28 Ligatore und damit fast 68 Prozent ihrer Treffer erzielten die Römer daheim.

Saison- und wettbewerbsübergreifend hat die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho in ihren letzten 14 Pflichtspielen auf heimischem Geläuf treffen können. Aber: In ihren letzten drei Heimpartien gegen den kommenden Gegner aus Neapel konnten sie nicht ein einziges Tor erzielen.

AS Rom - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:2 Bologna (A), 3:0 Sheriff Tiraspol (H), 1:1 Fiorentina (H), 2:1 Sassuolo (A), 1:1 Servette Genf (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:4 Frosinone (H), 2:1 Cagliari (H), 2:0 Braga (H), 0:1 Juventus (A), 0:3 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs Neapel: 1:2 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 0:0 (H), 0:2 (H)

Die Neapolitaner gehörten in den vergangenen Jahren ohnehin nicht zu den Lieblingsgegnern der Roma. Keines der letzten sieben direkten Duelle konnte der Klub aus der Hauptstadt gewinnen. Gleich fünf Mal in diesen letzten sieben Aufeinandertreffen ging Napoli als Sieger vom Feld. Bei AS Rom verlor der amtierende Meister nur eines der letzten sieben Gastspiele (5S, 1U). Das könnte natürlich Wetten in Richtung der Gäste befeuern. So gibt es zum Beispiel für den Tipp „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ aktuell Quoten um 2,35 - so auch bei Interwetten. Mit dem Interwetten Gutschein kann man diese Wette ohne Risiko platzieren. Allerdings fährt Neapel mit einer herben Klatsche in die Hauptstadt.

Am Dienstag verloren die Azzurri ihr Achtelfinal-Heimspiel in der Coppa Italia gegen Aufsteiger Frosinone - und zwar nicht irgendwie, sondern mit 0:4. Es war die vierte Pleite in den letzten sechs Pflichtspielen. Dabei hatte der Meister erst kurz zuvor eine Serie von drei Niederlagen am Stück mit zwei Pflichtspiel-Siegen in Folge beendet. Vielleicht kommt mit der Roma nun der richtige Gegner, um eine passende Antwort auf das krachende Pokal-Aus zu zeigen. In der Serie A ist Neapel mit einer 5-2-1-Bilanz und 16:6 Toren das aktuell zweitbeste Auswärtsteam. Aber: Die erste und einzige Auswärtspleite der laufenden Saison gab es im bisher letzten Auswärtsmatch bei Juventus (0:1).

Unser AS Rom - Neapel Tipp: Beide Teams treffen

Beide Teams haben Argumente für, aber auch gegen sich. Es ist eines dieser Spiele, bei dem man die berühmte Münze werfen könnte, wenn man sich für einen Sieger entscheiden müsste. Doch zum Glück bietet der Wettmarkt zahlreiche Alternativen. Die Roma hat in den letzten mehr als sieben Monaten in jedem Heimspiel getroffen. Gegen Napoli hatten die Römer in jüngerer Vergangenheit jedoch Probleme. Die Gastgeber stehen bei einer 5-2-1-Heimbilanz, die Gäste bei einer 5-2-1-Auswärtsbilanz und beide Teams stellen mit je 28 Toren die drittbeste Offensive der Serie A. Eine Torwette ist für uns die beste Option.