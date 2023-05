AS Rom - Salernitana Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Beim Bundesligisten aus Leverkusen war den Römern die Spielweise egal, am Ende zählte nur eines: Der Einzug ins Finale der Europa League! Das gelang den Giallorossi. Einen ähnlichen Erfolg benötigen sie nun dringend in der Liga und Salernitana könnte ihnen dabei helfen. Die Gäste kommen kaum in den gegnerischen Strafraum, der unter Jose Mourinho ohnehin das Hoheitsgebiet der Wölfe ist. Für uns bietet sich dadurch folgende Wette an: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet365.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Salernitana auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Salernitana kommt ligaweit auf die wenigsten Kontakte im gegnerischen Strafraum (400).

42 Prozent der Abschlüsse der Gäste erfolgen außerhalb des gegnerischen Sechzehners (3.).

AS Rom kassierte erst 33 Gegentore (4.) und hielt in 53 Prozent der Heimspiele die Null.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Salernitana Quoten Analyse:

Ansehnlicher Fußball hin oder her, die Römer haben mit ihrer defensiven Spielweise ausreichenden Erfolg, um diesen fußballerischen Ansatz weiterhin zu verteidigen. Allerdings galt das zuletzt nicht für jeden Wettbewerb. In der Liga wartet das Team von Jose Mourinho seit fünf Spieltagen auf einen Dreier.

Die Gäste aus der kampanischen Stadt Salerno könnten den Hausherren hierbei eine passende Vorlage für eine Rehabilitierung bieten. Seit sieben Auswärtsspielen sind die Spieler von Salernitana sieglos.

Bei unseren getesteten Sportwettenanbietern findet ihr für einen Sieg der Roma Quoten zwischen 1,40 und 1,50. Setzt ihr auf ein Ende der Durststrecke der Gäste, könnt ihr Wettquoten bis zu 8,00 spielen.

AS Rom vs Salernitana Prognose: „Die gefährliche Zone“

Der Strafraum ist die gefährlichste Zone des Spielfeldes. Jose Mourinho hat sich das zu Herzen genommen und sein Team ebenfalls. Prozentual lassen die Hausherren die wenigsten Abschlüsse im eigenen Sechzehner zu (48 Prozent).

Die Gegner der Giallorossi sind somit darauf angewiesen, aus qualitativ weniger guten Möglichkeiten das Maximum herauszuholen. Die Konsequenz: Rom kassierte erst 33 Gegentreffer (4.) und ließ nur 32,98 erwartbare Gegentore zu (2.).

Im eigenen Stadion geben die frenetischen Anhänger der Magischen ein weiteres Element, das für zusätzliche Energie der Mourinho-Elf führt. So lässt es sich erklären, dass die Wölfe in über der Hälfte ihrer Heimspiele ohne Gegentor blieben (53 Prozent).

Defensiv bildet der Europa-League-Finalist eine verschworene Truppe, die mit 63 Prozent gewonnener Defensiv-Zweikämpfe schwer zu überwinden ist (4.).

Um Spiele zu gewinnen, fehlt den Gastgebern dieser Partie jedoch die offensive Durchschlagskraft. Seit fünf Spieltagen warten die Römer auf einen Sieg. Selbst zu Hause sahen die Anhänger der Roma zwei Partien in Folge keinen Dreier mehr. Zuletzt blieben die Magischen in drei von vier Pflichtspielen ohne eigenen Treffer.

AS Rom - Salernitana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:0 Leverkusen (A), 0:0 Bologna (A), 1:0 Leverkusen (H), 0:2 Inter Mailand (H), 1:1 Monza (A).

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:0 Atalanta (H), 1:2 Empoli (A), 3:3 Fiorentina (H), 1:1 Neapel (A), 3:0 Sassuolo (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Salernitana: 1:0 (A), 2:1 (H), 4:0 (A), 1:2 (A), 3:1 (H).

Das Hinspiel (1:0 für Rom) ist ein passendes Beispiel für die Spielweise der Hausherren. Trotz geringerer Qualität überließen die Wölfe dem Gastgeber aus Salerno mehr Ballbesitz, nur um am Ende mit einem minimalistischen 1:0-Erfolg den Sieg einzufahren.

Den Gästen rund um Paulo Sousa gelangen zuletzt einige Achtungserfolge. Salernitana verlor nur eines der vergangenen elf Ligaspiele. Allerdings endeten acht dieser elf Partien mit einer Punkteteilung.

Im Angriff fehlen den Granatroten oft die Mittel, um sich bis in die gefährliche Zone vorzuarbeiten. Kein Team der Serie A kommt auf weniger Ballkontakte im gegnerischen Strafraum als Salernitana (400). Zu häufig sind ineffektive Fernschüsse das Mittel (42 Prozent).

Selbst mit diesen Fernschüssen feuerten die Gäste im Laufe der Saison nur 325 Schüsse (20.) ab. Mit diesen Daten im Hintergrund ist es nur logisch, dass die Sousa-Elf nach 35 Prozent ihrer Gastauftritte ohne Torjubel in die Heimat fährt.

Nutzt ihr Paypal als Zahlungsmittel, sind Bet365 Wetten mit Paypal eine passende Möglichkeit. Wollt ihr dort eine Wette auf dieses Spiel abgeben, bietet sich zum Beispiel folgendes an: Rom siegt ohne Gegentor und ihr könnt euch im Bestfall über das 2,25-Fache eures Einsatzes freuen.

Unser AS Rom - Salernitana Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Eine Wette auf einen Sieg der Römer ohne Gegentor ist mit einem gewissen Risiko verbunden, das wir in unserem Tipp vermeiden wollen. Fünf sieglose Ligaspiele in Folge haben ebenso einen Einfluss wie der Fakt, dass Salernitana nur eine der vergangenen elf Begegnungen in der Serie A verlor. Eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ lässt zumindest die Möglichkeit offen, dass auch die Römer kein Tor erzielen.