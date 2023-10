AS Rom - Servette Genf Tipp, Prognose, Quoten| 05.10.2023

Unser AS Rom - Servette Genf Tipp zum Europa League Spiel am 05.10.2023 lautet: Die Römer sind der große Favorit in der EL-Gruppe G und haben schon ihr Auftaktspiel gewonnen. Am Donnerstag daheim gegen den Servette FC winkt der nächste Dreier.

In der Gruppe G der Europa League 2023/24 führt an der AS Roma kein Weg vorbei. Zum Auftakt der Gruppenphase siegten die Männer von Coach Jose Mourinho mit 2:1 bei Sheriff Tiraspol. Am Donnerstag empfangen die Giallorossi nun den Schweizer Vizemeister Servette Genf. Laut den Wettquoten sind die Römer auch hier haushoch favorisiert.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Happybet die Wette „Sieg AS Rom & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Servette Genf auf „Sieg AS Rom & Über 2,5 Tore“:

Rom hat nur eines der letzten 26 Europapokal-Heimspiele verloren

Beim Marktwert haben die Italiener klar die Nase vorne

Die Giallorossi kommen in 7 Serie-A-Spielen auf 15 Tore

AS Rom vs Servette Genf Quoten Analyse:

Schaut man auf den Kaderwert, treffen bei der AS Rom vs Servette Genf Prognose große Unterschiede aufeinander. Die Schweizer können hier gerade mal 27 Millionen Euro vorweisen und sind den Römern (381 Mio. Euro) mehr als deutlich unterlegen.

Zusammen mit dem Heimvorteil werden die Gastgeber somit bei den neuen Buchmachern mit Siegquoten im Schnitt von 1,17 auf den Rasen geschickt. Ein Erfolg der Gäste erscheint aus Sicht der Bookies dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 17,1 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Servette Genf Prognose: Bauen die Römer ihre Heimserie aus?

Im dritten Jahr in der italienischen Hauptstadt soll Jose Mourinho die Roma endlich in die Champions League führen. Dafür wurde der Kader im Sommer mit Spielern wie Renato Sanches, Leandro Paredes oder Romelu Lukaku verstärkt. Doch der Start verlief überaus holprig. Nach den ersten sechs Partien hatten die Giallorossi in der Serie A nur einen Sieg und fünf Punkte auf dem Konto. Negativer Höhepunkt war das 1:4 am vorletzten Spieltag zu Gast bei Aufsteiger CFC Genua.

Am Montagabend folgte dann mit einem 2:0 daheim gegen Aufsteiger Frosinone Calcio endlich der zweite Saisonsieg. Trotzdem steht die AS nur auf Platz 13, sechs Zähler hinter dem ersten Champions-League-Rang. Immerhin hat Neuzugang Lukaku gut eingeschlagen und erzielte im fünften Ligaspiel seinen dritten Treffer. Auch beim EL-Auftaktsieg gegen Tiraspol netzte „Big Rom“ ein. Von den letzten 26 Heimspielen im Europapokal haben die Römer nur eines verloren (19S, 6U).

2019 kehrte Servette in die erste Schweizer Liga zurück. Seitdem ging es für die Granatroten langsam, aber stetig bergauf. Höhepunkt war der Vizemeistertitel in der Vorsaison. Da sich die Verantwortlichen mit Coach Alan Geiger nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten, hat seit dieser Saison Rene Weiler das Sagen. Nach einem 3:1-Sieg im ersten Ligaspiel bei den Grasshoppers folgten sieben Partien ohne Dreier (4U, 3N). Erst am Wochenende glückte mit einem 2:1 daheim gegen Aufsteiger Lausanne-Sport der zweite Erfolg.

Dank der tollen Vorsaison durfte der Verein in dieser Spielzeit nach 24 Jahren Abwesenheit seine Rückkehr in den Europapokal feiern. In der CL-Quali setzten sich die „Grenats“ zunächst nach Elfmeterschießen gegen den KRC Genk durch, schieden dann aber knapp gegen die Glasgow Rangers (1:2, 1:1) aus. In der Europa League ging es mit einer 0:2-Heimpleite gegen Slavia Prag los. Die Hausherren kamen trotz elf Schüssen in Richtung des gegnerischen Tors nur auf einen Expected-Goals-Wert von 0,42.

AS Rom - Servette Genf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:0 Frosinone (H), 1:4 CFC Genua (A), 1:1 FC Turin (A), 2:1 Sheriff Tiraspol (A), 7:0 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 2:1 Lausanne Sport (H), 2:2 Winterthur (H), 0:2 Luzern (A), 0:2 Slavia Prag (H), 4:1 Bulle (A)

Letzte Spiele AS Rom vs Servette Genf: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag das erste Mal aufeinander. Für Servette ist es auch das erste Duell gegen einen Verein aus Italien. Die Roma konnte dagegen sechs der letzten sieben Heimspiele gegen Schweizer Teams gewinnen (1N vs. Basel im Oktober 2010).

Romelu Lukaku hat in seinen letzten zwölf Europa-League-Spielen immer getroffen. Setzt sich diese Serie gegen Genf fort, gibt es dafür bei Buchmacher Happybet eine Quote von 1,65. Wer auch bei diesem Bookie wetten möchte, sollte sich den Happybet Bonus sichern.

Unser AS Rom - Servette Genf Tipp: Sieg AS Rom & Über 2,5 Tore

Die Kräfteverhältnisse vor diesem Duell sind klar. Die Römer sind mit ihrer Qualität zurecht deutlich favorisiert und können sich hier eigentlich nur selbst schlagen. Die Grenats haben sich zwar schon in der CL-Quali zu Gast in Genk und bei den Rangers ordentlich geschlagen, mehr als eine knappe Niederlage dürfte am Donnerstag gegen das Team von „The Special One“ aber nicht drin sein.