AS Rom – Spezia Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Unser AS Rom - Spezia Tipp zum Serie A Spiel am 04.06.2023 lautet: Der AS Rom hat mit der Europa-League-Qualifikation ein Ziel vor Augen. Um dieses zu verwirklichen, muss gegen Spezia ein Erfolgserlebnis vermeldet werden.

Im Kampf um die internationalen Plätze haben die Gelb-Roten zuletzt Federn gelassen und mussten sich beim AC Florenz knapp mit 1:2 geschlagen geben. Eine bittere Pleite, da die Gäste nach elf Minuten durch Stephan El Shaarawy in Front gingen. In der Schlussphase der Paarung drehten die Gastgeber das Match und bescherten der Roma die elfte Saison-Niederlage in der Serie A.

Der Tabellen-17- Spezia kassierte kürzlich im Abstiegskampf einen herben Rückschlag und kam vor heimischer Kulisse gegen den FC Turin mit 0:4 unter die Räder. Dabei leitete ein Eigentor von Innenverteidiger Przemyslaw Wisniewski das drohende Unheil ein. Drei weitere Gegentore nach dem Seitenwechsel sorgten für die deutliche Niederlage.

Nach dem verlorenen Europa-League-Endspiel gegen Sevilla (1:4 i. E.) sind die Römer gut beraten, gegen den Underdog zu punkten. Wenngleich die Beine noch etwas schwer sein dürften, gehen wir davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt. Für den Heimsieg bietet Betano eine Quote von 2,07.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Spezia auf „Sieg AS Rom“:

7 der vergangenen 11 Liga-Heimspiele bestritt die Roma siegreich (2U, 2N).

Spezia gehört zu den schwächsten Auswärtsteams der Serie A und war nur zweimal erfolgreich (5U, 11N).

Ortsungebunden gewannen die Römer 4 der vergangenen 5 Kräftemessen mit den Mannen aus Ligurien (4S, 1U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Spezia Quoten Analyse:

Um Rang 6 zu halten, brauchen die Giallorossi in jedem Fall ein Erfolgserlebnis gegen den Abstiegskandidaten. Die AS Rom Spezia Quoten am Drei-Weg-Markt schließen den Heimsieg keineswegs aus und bringen Werte zwischen 2,00 und 2,10 mit sich.

Tippfreunde, die die Gäste vorne sehen, dürfen sich auf mehr als den 3,5-fachen Wetteinsatz freuen. Wer auf das Spiel ohne eigenes Risiko wetten möchte, kann beispielsweise auch eine Gratiswette ohne Einzahlung nutzen.

AS Rom vs Spezia Prognose: „Bleiben die Weiß-Schwarzen auch im kommenden Jahr erstklassig?“

Nach der Endspiel-Niederlage in der Europa League gegen den FC Sevilla dürfte Trainer Jose Mourinho erst einmal Aufbauarbeit betrieben haben. Vor allem Gianluca Mancini war am Boden zerstört. Der Unglücksrabe brachte die Spanier mit seinem Eigentor zurück ins Spiel und versagte zudem neben Roger Ibanez im Elfmeterschießen.

Wenngleich die Mourinho-Elf seit sieben Serie-A-Duellen auf einen Sieg wartet (4U, 3N) ist die Marschroute gegen Spezia klar. Alles andere als drei Punkte wären als Totalausfall zu bewerten und könnten die Europa-League-Qualifikation ernsthaft gefährden.

Auf heimischem Boden wussten die Römer kürzlich nicht zu überzeugen und holten nur zwei Punkte in den vergangenen drei Begegnungen. Vor allem das schwache 2:2 gegen Salernitana im letzten Heimspiel ist als katastrophal zu bewerten.

Defensiv geben die Giallorossi zuhause eine sehr gute Figur ab und behielten in 50 Prozent der Heimspiele eine weiße Weste. 14 Gegentore in 18 Partien im Römer Olympiastadion sprechen für sich.

Über drei Jahre konnte sich Spezia im Oberhaus des italienischen Fußballs halten. Dennoch ist über die Jahre hinweg ein Leistungsabfall zu erkennen. In dieser Saison könnte es in Bezug auf den Klassenerhalt eng werden. Spezia liegt punktegleich vor dem ersten Abstiegsplatz, den aktuell Hellas Verona einnimmt, und könnte noch überholt werden.

AS Rom - Spezia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:4 n. E. Sevilla (EL, A), 1:2 Florenz (SA, A), 2:2 Salernitana (SA, H), 0:0 Leverkusen (EL, A), 0:0 Bologna (SA, A)

Letzte 5 Spiele Spezia: 0:4 FC Turin (SA, H), 0:0 Lecce (SA, A), 2:0 Milan (SA, H), 0:2 Cremonese (SA, A), 2:3 Atalanta (SA, A)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Spezia: 2:0 (SA, A), 1:0 (SA, A), 2:0 (SA, H), 2:2 (SA, A), 4:3 (SA, H)

Vor allem auf gegnerischem Boden haben die Adler bisweilen keine Stärke bewiesen. Eine Tatsache, die durch elf Punkte aus den vergangenen 18 Auswärtsspielen untermauert wird. Unter Leonardo Semplici, der seit Mitte Februar als Trainer im Amt ist, wartet die Elf weiterhin auf den ersten Auswärtssieg (4U, 3N).

Bereits in der Hinrunde gestaltete sich das direkte Aufeinandertreffen beider Teams sehr deutlich. In Ligurien setzte sich nämlich die Roma souverän mit 2:0 durch. Dabei gaben die Hausherren über die gesamten 90 Minuten keinen Schuss auf den gegnerischen Kasten ab. Kurzum hätte sich der römische Keeper Rui Patricio die Anreise sparen können.

Unser AS Rom – Spezia Tipp: „Sieg AS Rom“

Für beide Mannschaften handelt es sich um ein Endspiel. Die Gelb-Roten werden versuchen das Europa-League-Ticket zu lösen und für die Gäste aus La Spezia geht es ums Überleben im italienischen Spitzenfußball.

Nach dem 0:4-Desaster gegen den FC Turin wird Leonardo Semplici vermutlich wieder eine Viererkette aufstellen, um die Hausherren möglichst weit vom eigenen Sechzehner fernzuhalten. 39 der 48 Saisontore der Römer kamen nämlich im Strafraum zustande. Mit 60 Gegentoren konnte der Abwehrverbund der Gäste aber über die gesamte Saison keineswegs für Standfestigkeit sorgen.

Mit Paulo Dybala und Tammy Abraham hat der Europa-League-Finalist zwei Knipser in den eigenen Reihen. Beide blicken auf elf bzw. acht Tore. Welchen Geniestreich sich José Mourinho alias „The Special One“ im 110. Pflichtspiel auf der Römer Bank einfallen lässt, bleibt abzuwarten.