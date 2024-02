AS Rom - Turin FC Tipp, Prognose & Quoten | 26.02.2024

Unser AS Rom - Turin FC Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.02.2024 lautet: Die Turiner verloren erst am Donnerstag gegen Lazio. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass es auch gegen den Stadtrivalen der Laziali nichts mit einem Sieg wird.

Während die AS Rom am Donnerstag in der Europa League nach hartem Kampf den Einzug in die nächste Runde feiern durfte, verlor fast zeitgleich der FC Turin sein Serie A-Nachholspiel vom 21. Spieltag daheim gegen Lazio. Nun müssen die Turiner in der „Ewigen Stadt“ ran und gastieren am Montag beim Stadtrivalen der Laziali. Wir sehen die Roma in der Favoritenrolle, allerdings halten wir in diesem Fall eine Absicherung für nicht verkehrt. Außerdem erwarten wir einige Tore, die es in den letzten Partien der Römer regelmäßig gab.

So entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,71 bei Intertops.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Turin FC auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“:

Nach dem Weiterkommen in der Europa League liegt das Momentum bei der AS Rom.

In den letzten 8 Pflichtspielen der Roma gab es immer mindestens 2 Tore.

Die Römer haben keines der letzten 5 direkten Duelle verloren.



AS Rom vs Turin FC Quoten Analyse:

Nach der Quotenverteilung der Wettanbieter müsste die AS Rom als Sieger aus diesem Duell hervorgehen. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bleiben knapp unter der Marke von 2,00. Ein Tipp auf einen Sieg der Gäste wirft dagegen Wettquoten bis 4,40 ab. Allzu viele Treffer erwarten die Bookies in diesem Duell nicht.

Bereits für die Wettoption „Beide Teams treffen“ gibt es Quoten bis 2,10. Für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“ lassen sich Wettquoten um 2,30 erzielen. Nach den letzten Ergebnissen der Roma ist das sicherlich eine Option. Wer kann, der sollte hierfür allerdings eine Freiwette in Anspruch nehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Turin FC Prognose: Kann die Roma den Schwung aus dem Europapokal mitnehmen?

Am Ende musste das Elfmeterschießen entscheiden. Nachdem es auch im Rückspiel der K.o.-Playoffs der Europa League zwischen der AS Roma und Feyenoord Rotterdam nach 120 Minuten unentschieden stand, ging es in die Lotterie, in der die Römer trotz eines Fehlschusses von Romelu Lukaku das bessere Ende auf ihrer Seite hatten.

Damit setzt sich die positive Bilanz von Daniele De Rossi als Roma-Coach fort. Unter dem Nachfolger von Jose Mourinho haben die Giallorossi nur eines von sieben Pflichtspielen verloren (5S, 1U). Das war ein 2:4 zu Hause gegen den unangefochtenen Spitzenreiter Inter Mailand, als man eine zwischenzeitliche 2:1-Führung noch aus der Hand gab.

In der Serie A steht die AS Rom auf dem 6. Rang, ist aber bei nur vier Zählern Rückstand auf den Vierten Atalanta auf Tuchfühlung mit dem Champions League-Platz. Aus den bisherigen fünf Ligaspielen unter De Rossi holten die Hauptstädter dank vier Siegen zwölf von 15 möglichen Punkten. Nur drei Teams waren an den letzten fünf Spieltagen erfolgreicher.

Unterhaltsam waren die Roma-Partien unter dem neuen Coach bislang auch. In jedem der fünf Serie A-Spiele unter seiner Führung wurden mindestens drei Tore erzielt. Weiter zurückblickend gab es in den letzten acht Pflichtspielen der Römer immer mindestens zwei Treffer zu sehen.

AS Rom - Turin FC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 n.V., 4:2 i.E. Feyenoord (H), 3:0 Frosinone (A), 1:1 Feyenoord (A), 2:4 Inter Mailand (H), 4:0 Cagliari (H)

Letzte 5 Spiele Turin FC: 0:2 Lazio Rom (H), 2:0 Lecce (H), 1:1 Sassuolo (A), 0:0 Salernitana (H), 2:1 Cagliari (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs Turin FC: 1:1 (A), 1:0 (A), 1:1 (H), 3:0 (A), 1:0 (H)



Nach alldem sind die bereits angesprochenen Wetten auf „Über 2,5″ Tore definitiv einen Versuch wert. Bei Bwin gibt es hierfür aktuell eine Quote von 2,30 und mit der Bwin Gratiswette könnt ihr den Tipp völlig risikofrei abgeben. Erst am Donnerstag kassierten die Turiner im Heimspiel gegen Lazio zwei Gegentreffer und verloren am Ende auch mit 0:2.

Bis dahin konnte sich die letzte Bilanz des Turin FC durchaus sehen lassen. Zuvor war Torino nämlich sechsmal in Folge ohne Niederlage geblieben (3S, 3U). Weiter zurückblickend hatten die Gäste nur eine ihrer letzten elf Partien im Ligabetrieb verloren (5S, 5U).

Fairerweise muss man aber zugeben, dass das Programm der Turiner auch nicht das allerschwerste war. Allein acht der besagten elf Begegnungen waren gegen Teams, die auf den letzten neun Rängen der Serie A stehen. Insofern sollte man diese Ergebnisse von „Il Toro“ nicht überbewerten, auch wenn sie dennoch Respekt verdienen.

Was aber passiert, wenn es gegen ein Top-Team geht, hat man erst am Donnerstag gesehen. Und mit der AS Rom gastiert man nun bei einer der Top-Mannschaften Italiens. Von den letzten acht direkten Duellen haben die Turiner nur eines gewonnen und das auch noch zu Hause (2U, 5N). In drei der letzten fünf Aufeinandertreffen schossen sie noch nicht einmal ein Tor.

Unser AS Rom - Turin FC Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Vieles spricht in diesem Duell für die Roma und auch der Tipp auf einen Dreier der Gastgeber zu Quoten bis 1,95 ist sicherlich eine Option. Wir sichern uns dennoch ab, weil wir in Verbindung mit mindestens zwei Toren, die es in den letzten acht Pflichtspielen der Römer immer gab, immer noch eine rentable Wettquote erhalten. Außerdem umgehen wir so auch das Risiko, dass die Partie wider Erwarten vielleicht doch 1:1 endet.