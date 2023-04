AS Rom - Udinese Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2023

Auf nationaler Ebene blickt die Elf von Trainer Jose Mourinho zuletzt auf zwei Erfolgserlebnisse. Der vergangene Samstag brachte gegen den FC Turin ein knappes 1:0 mit sich. Dabei avancierte Paulo Dybala zum Matchwinner. Der 29-jährige argentinische Nationalspieler sorgte nach elf Minuten vom Elfmeterpunkt für die Entscheidung.

Unter der Woche zogen die „Giallorossi“ im Viertelfinale der Europa League gegen Feyenoord mit 0:1 den Kürzeren. Im Hinblick auf das bevorstehende Rückspiel könnte ein Sieg gegen Udinese für das nötige Selbstvertrauen sorgen.

„Die kleinen Zebras“ sicherten sich vor heimischer Kulisse gegen Monza ein Last-Minute-Remis. Erst in der Nachspielzeit gelang Beto vom Elfmeterpunkt der Ausgleich zum 2:2-Endstand. Dabei erwischten die Gastgeber einen starken Start und gingen nach nur 18 Minuten durch Sandi Lovric in Front.

Wir schätzen die Hausherren aus Rom stärker ein und tendieren zu einem Heimsieg. Bei Winamax wird dieser mit einer Quote von 1,86 vergütet.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Udinese auf „Sieg AS Rom“:

Die Roma gewann 6 der letzten 7 Serie-A-Heimspiele.

Udinese behielt nur in 2 der jüngsten 8 Serie-A-Auswärtspartien (1U, 5N) die Oberhand.

8 der vergangenen 9 Heimspiele im Olympiastadion gegen „die Friulaner“ gingen an den AS Rom.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Udinese Quoten Analyse:

Anhand der Quoten am Drei-Weg-Markt sind die Hausherren aus Rom als Favorit auf drei Punkte zu betrachten. Der Heimsieg bringt bei den besten Wettanbietern eine durchschnittliche AS Rom Udinese Quote von 1,86 mit sich.

Für sehr unwahrscheinlich wird hingegen der Sieg der Gäste aus Udinese gehalten und dementsprechend mit einer Wettquote von 4,50 bewertet.

Mit einem Torfestival ist nicht zwingend zu rechnen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine klare Tendenz zu zwei oder weniger Treffern ab. Ein Umstand, der durch eine Quote von 1,64 untermauert wird.

AS Rom vs Udinese Prognose: „Werden die Giallorossi ihrer Favoritenrolle gerecht?“

Anhand der vergangenen sechs Serie-A-Begegnungen lässt sich auf durchwachsene Leistungen der Mannen von Trainer Jose Mourinho schließen. Drei Spiele wurden gewonnen und drei weitere führten zu einer Niederlage.

Trotz allem ist anhand der letzten beiden Ansetzungen auf nationaler Ebene ein Aufwärtstrend zu vernehmen. Beide Partien führten zu Erfolgen gegen den FC Turin (1:0) und Sampdoria Genua (3:0). Vor allem wirkte die Defensive gefestigt und hielt zwei Mal die Null. Eine Bilanz, die unter der Woche in der Europa League gegen Feyenoord (0:1) nicht bestätigt werden konnte.

Die Roma träumt erstmals seit 2018 von der Champions-League-Qualifikation und ist auf Rang drei anzutreffen, wobei das Polster auf einen Nicht-Champions-League-Platz nur zwei Punkte beträgt.

Neun der insgesamt 16 Saisonerfolge kamen auf heimischem Boden zustande. Die Mourinho-Elf ist durchaus als heimstark zu bewerten und setzte sich in sechs der jüngsten sieben Partien im Olympiastadion durch. Acht der neun Heimsiege kamen ohne Gegentor zustande. Der Abwehrverbund steht zu Hause sehr sicher und muss sich allgemein nur neun Gegentore ankreiden lassen.

Udinese wartet seit zwei Serie-A-Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Nach dem vernichtenden 0:3 in Bologna wurden am Wochenende mit Monza die Punkte geteilt. Die Elf von Trainer Andrea Sottil ist im grauen Mittelfeld angesiedelt und wird sowohl im Kampf um die internationalen Plätze als auch gegen den Abstieg keine Rolle spielen.

AS Rom - Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:1 Feyenoord (EL, A), 1:0 FC Turin (SA, A), 3:0 Sampdoria (SA, H), 0:1 Lazio (SA, A), 0:0 Real Sociedad (EL, A).

Letzte 5 Spiele Udinese: 2:2 Monza (SA, H), 0:3 Bologna (SA, A), 3:1 Milan (SA, H), 1:0 Empoli (SA, A), 0:0 Atalanta (SA, A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Udinese: 0:4 (SA, A), 1:1 (SA, A), 1:0 (SA, H), 3:0 (SA, H), 1:0 (SA, A).

Auswärts kommt nur ein Udinese-Sieg in den vergangenen fünf Duellen im Oberhaus des italienischen Fußballs zu Tage. Dem knappen 1:0 gegen Empoli stehen drei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Offensiv zünden „die Friulaner“ in der Ferne kein Feuerwerk und versäumten in drei der letzten fünf Auswärts-Ansetzungen einen eigenen Treffer.

Udinese gastiert als gern gesehener Konkurrent im Römer Olympiastadion. Acht der vergangenen neun Heimspiele entschieden die Hausherren mit einem Sieg für sich. In der Hinrunde setzte es bei „den kleinen Zebras“ aber eine vernichtende 0:4-Niederlage.

Unser AS Rom - Udinese Tipp: „Sieg AS Rom“

Vor heimischer Kulisse wird die Roma die Chance nutzen, um sich für die Niederlage aus der Hinrunde zu revanchieren. Im 98. Spiel unter seiner Leitung dürfte Coach José Mourinho auf sein bevorzugtes 3-4-2-1 setzen, wobei Tammy Abraham, Paulo Dybala und Kapitän Lorenzo Pellegrini der Abwehr der Gäste zusetzen könnten. Alle drei blicken insgesamt auf 19 erzielte Tore.

Andrea Sottil wird vermutlich im 3-5-2 aufstellen und über Beto und Isaac Success, der den verletzten Gerard Deulofeu ersetzt, zu Abschlüssen gelangen. Aufgrund der zuletzt schwachen Leistungen in der Fremde haben die Gäste aber keinen leichten Stand in Rom.