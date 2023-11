AS Rom - Udinese Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2023

Unser AS Rom - Udinese Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.11.2023 lautet: Jose Mourinho nahm mit seinem Team in den letzten Wochen wieder Kurs auf die europäischen Plätze. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir das nächste Erfolgserlebnis der Giallorossi.

Wie schon in der abgelaufenen Spielzeit ist der AS Rom im eigenen Stadion deutlich stärker als in der Ferne. Durchschnittlich sammelten die Giallorossi bisher 2,17 Punkte pro Heimspiel (3.). Zudem erzielten die Hausherren im Olimpico di Roma mehr als doppelt so viele Tore (15) wie auf den anderen Plätzen der Serie A (7). Am 13. Spieltag erwarten die Römer Udinese Calcio. Die Friulaner haben bereits einen Trainertausch vollzogen. Gabriele Cioffi ist seit mittlerweile drei Spieltagen im Amt und in der Serie A noch ungeschlagen.

Dennoch lautet unser Wett Tipp heute: „AS Rom gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 2,40 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Udinese auf „AS Rom gewinnt ohne Gegentor“:

AS Rom gewann die letzten 4 Heimspiele in Serie, 3 davon zu Null.

Udinese erzielte aus dem Spiel heraus die wenigsten Tore (4).

Die Friulaner erzielten 8 Tore in 12 Ligaspielen.

AS Rom vs Udinese Quoten Analyse:

AS Rom ist zum jetzigen Zeitpunkt die drittbeste Heimmannschaft der Serie A (6 Spiele, 13 Punkte). Mit Hilfe des heimischen Publikums liefern die Giallorossi zu Hause stets gute Leistungen ab. Unerwartet sind die Siegquoten bis 1,63 für den kommenden Spieltag nicht.

Udinese steckt mit elf Zählern aus zwölf Partien im Tabellenkeller fest (16.). Zuletzt blieben die Gäste sechs Ligaspiele in Folge ungeschlagen und stärkten ihre Form. Mehr als die klare Außenseiterrolle bekommen sie in Rom aber nicht. Quoten von 5,50 bis 5,75 würden wir auch mit einer Gratiswette ohne Einzahlung liegen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Udinese Prognose: Starke Bilanz im Olimpico di Roma

Den Saisonstart versemmelte Rom vollkommen. Nur ein Sieg an den ersten sechs Spieltagen ließ die Hoffnungen auf die europäischen Plätze schnell schwinden. Diese Schwächephase ist nun passé, wie vier Siege, ein Remis und nur eine Niederlage aus den vergangenen sechs Ligaspielen bestätigen.

Vor allem im eigenen Stadion sind die Römer eine Herkulesaufgabe. Rund 2,17 Zähler pro Heimspiel machen die Giallorossi zur drittbesten Heimmannschaft der Serie A. Sowohl offensiv (15 Tore) als auch defensiv (5 Gegentore) sind die Werte deutlich besser als in der Ferne (7:9 Tore).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Aktuell sitzt die Mannschaft von Jose Mourinho auf einer Serie von vier Heimsiegen in Folge, drei davon beendeten die Gelb-Roten sogar ohne Gegentor. Durchschnittlich erzielten die Gastgeber bisher 2,50 Tore pro Heimspiel.

Besonders fallen uns die 17 Tore aus dem Spiel heraus auf. Dieser Wert wurde nur von Neapel (18) und Inter Mailand (20) übertroffen. Udinese befindet sich am anderen Ende der Skala, erzielte nur vier Tore aus dem laufenden Spiel (20.).

AS Rom - Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:0 Lazio (A), 0:2 Slavia Prag (A), 2:1 Lecce (H), 0:1 Inter Mailand (A), 2:0 Slavia Prag (H).

Letzte 5 Spiele Udinese: 1:1 Atalanta (H), 1:0 AC Milan (A), 1:2 n.V. Cagliari (H), 1:1 Monza (A), 1:1 Lecce (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Udinese: 3:0 (H), 0:4 (A), 1:1 (A), 1:0 (H), 3:0 (H).

Die Heimstärke der Mourinho-Schützlinge deutete sich schon in den letzten direkten Aufeinandertreffen an. Rom gewann die vergangenen drei Heimspiele gegen Udinese allesamt zu Null (insgesamt 7:0).

Einen weiteren Hinweis für einen möglichen Zu-Null-Sieg der Hausherren bietet folgende Statistik: Udinese verpasste bisher in 42 Prozent der Ligaspiele ein eigenes Tor. Nur am 7. Spieltag erzielten die Friulaner Über 1,5 Tore (2:2 vs. Genua CFC).

Des Weiteren verhinderten die Gastgeber in drei der letzten sechs Ligaspiele ein Gegentor. Im Gegenzug erspielten sich die Hausherren die zweitmeisten Großchancen der Serie A (25).

Mit 2,50 erzielten Toren pro Heimspiel ist die Offensive der Lupi bestens aufgestellt. Das Publikum des Olimpico di Roma sah in 67 Prozent der Auftritte Über 1,5 Tore ihrer Mannschaft. Daher empfehlen wir, einen Blick auf „AS Rom Über 1,5 Tore“ zu werfen. Einfach bei Bet3000 anmelden und eine Quote von 1,75 spielen.

Unser AS Rom - Udinese Tipp: AS Rom gewinnt ohne Gegentor

An zwölf Spieltagen erzielten die Gäste aus Udinese nur 0,7 Tore pro Partie (18.). AS Rom legte mit 1,9 Treffern pro Partie (2,50 erzielte Tore pro Heimspiel) offensichtlich bessere Werte auf (3.). Zudem konnten die Hausherren drei der letzten vier Heimspiele ohne Gegentor gewinnen.