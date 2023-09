Aserbaidschan - Belgien Tipp, Prognose, Quoten | 09.09.2023

Unser Aserbaidschan - Belgien Tipp zum EM-Quali Spiel am 09.09.2023 lautet: Ein Sieg der belgischen Auswahl ist in diesem Vergleich eine nahezu sichere Kiste. Wir stellen uns für unsere Wette die Frage, wie viele Tore der Favorit erzielen kann.

Belgien kann mit dem dritten Sieg im vierten Qualifikationsspiel zurück an die Spitze der Gruppe F kehren. Bisher fuhr die Auswahl von Domenico Tedesco zwei Siege ein und trennte sich mit einem 1:1 von Österreich. Zwischen den drei Qualifikationsspielen besiegten die Roten Teufel die DFB-Auswahl in einem Testspiel mit 3:2.

Die Gastgeber aus Aserbaidschan hatten in ihren bisherigen Partien deutlich weniger Erfolg. Zwei der drei Qualifikationsspiele endeten mit einer deutlichen Niederlage und Über 3,5 Gegentoren. Den einzigen Punktgewinn erkämpften sich die „Milli“ im Vergleich mit Estland (1:1). Unser Tipp: „Belgien erzielt Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Aserbaidschan vs Belgien auf „Belgien erzielt Über 2,5 Tore“:

Belgien hat in 2 von 3 Qualifikationsspielen Über 2,5 Tore erzielt.

Aserbaidschan hat nach 3 absolvierten Partien ein Torverhältnis von minus 8.

Belgien hat 5,2 erwartbare Tore erzielt - Aserbaidschan 6,6 xGA kassiert.

Aserbaidschan vs Belgien Quoten Analyse:

Ob Wettanbieter ohne Steuer oder mit, die Rollen sind bei allen Buchmachern gleichermaßen verteilt. Belgien startet mit Siegquoten bis 1,22 als glasklarer Favorit in den Vergleich mit Aserbaidschan.

Die Hausherren konnten sich nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Österreich (1:4) und Schweden (0:5) zuletzt den ersten Zähler der Qualifikation sichern (1:1 vs. Estland). Am vierten Spieltag wartet auf die „Milli“ vermutlich eher wieder eine klare Niederlage. Die Quoten von 12,00 bis 15,50 deuten jedenfalls darauf hin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aserbaidschan vs Belgien Prognose: Eine andere Liga

Belgien gehört in der Gruppe F zu den klaren Favoriten für die Qualifikation für die EM 2024. Das haben die „Roten Teufel“ in ihren drei bisherigen Partien untermauert. Am ersten Spieltag wurde Schweden kurzerhand mit 3:0 vom Feld gepustet.

Auf das folgende Unentschieden gegen Österreich (1:1) antwortete die Tedesco-Auswahl mit einem 3:0-Erfolg gegen Estland. Somit hat der Fünfte der FIFA-Weltrangliste in zwei von drei Partien Über 2,5 Tore erzielt. Bestätigt werden diese Ergebnisse von Über 2,5 erwartbaren Toren innerhalb der Duelle mit Schweden und Estland.

Zwischendurch zauberten die Belgier einen 3:2-Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft aus der Tasche, sodass wir von einer guten Form der Favoriten ausgehen können.

Für Aserbaidschan gelten völlig andere Voraussetzungen. Die Mannschaft von Giovanni de Biasi hat nach drei Spieltagen ein Torverhältnis von minus 8. Noch schwächer ist dieser Wert nur bei den Fußballzwergen San Marino (-13), Liechtenstein (-14) und Gibraltar (-12)

Aserbaidschan - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aserbaidschan: 1:1 Estland (H), 0:5 Schweden (A), 1:4 Österreich (A), 3:1 Nordmazedonien (A), 2:1 Moldawien (A).

Letzte 5 Spiele Belgien: 3:0 Estland (H), 1:1 Österreich (A), 3:2 Deutschland (A), 3:0 Schweden (A), 0:0 Kroatien (A).

Letzte Spiele Aserbaidschan vs. Belgien: 1:1 (H), 1:4 (A), 0:1 (H), 0:3 (A).

Zuletzt trafen die beiden Nationen 2011 aufeinander. Bisher hat Belgien drei von vier Partien für sich entschieden und zwei der vier Vergleiche mit Über 2,5 erzielten Toren beendet. Belgien sollte im Duell am kommenden Wochenende ebenfalls in der Lage sein, diese Marke zu knacken. Aserbaidschan hat in zwei von drei Qualifikationsspielen Über 3,5 Gegentore kassiert. Die erwartbaren Gegentore während dieser zwei Niederlagen übertrafen den Wert von Über 2,5 xGA.

Unter allen teilnehmenden Mannschaften der EM-Qualifikation gibt es nur wenige Nationen mit mehr erwartbaren Gegentoren als Aserbaidschan (6,6 xGA = 44.). Da Belgien zwei der drei Qualifikationsspiele ohne Gegentor beendet hat, könnt ihr eure Wette ebenso gut mit einem Fokus auf die Hintermannschaft der favorisierten Gäste platzieren. „Sieg Belgien & Beide Teams treffen: Nein“ führt bei Bet3000 zu einer Quote von 1,75.

Unser Aserbaidschan - Belgien Tipp: Belgien erzielt Über 2,5 Tore

Bisher war Belgien mit einer Schussverwandlungs-Quote von 12,3 Prozent ein höchst effizientes Team. Zudem haben die „Roten Teufel“ in drei ihrer vergangenen vier Partien Über 2,5 Tore erzielt. Ganz nebenbei zeigt die jeweilige Liga der Nations League den Klassenunterschied bereits an. Aserbaidschan duelliert sich in Liga C, während Belgien in Liga A seine Partien austrägt.