Aserbaidschan - Österreich Tipp, Prognose, Quoten | 16.10.23

Unser Aserbaidschan - Österreich Tipp zum EM Quali Spiel am 16.10.2023 lautet: Gegen Belgien hat Österreich am Freitag den ersten EURO-Matchball liegen gelassen. Am Montag in Baku spricht aber alles für die ÖFB-Auswahl.

Am Freitagabend hätte die österreichische Nationalmannschaft mit einem Heimsieg über Belgien frühzeitig das Ticket für die EM 2024 lösen können. Doch am Ende musste sich die ÖFB-Elf in Wien den „Rode Duivels“ knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die nächste Chance auf die dritte EM-Teilnahme in Serie folgt aber schon am Montag. Zu Gast bei der Auswahl von Aserbaidschan könnte Österreich den zweiten Platz in der Gruppe F unter Dach und Fach bringen.

Laut den Wettquoten sind die Gäste die klaren Favoriten. Wir spielen mit einer Quote von 1,62 bei Betano die Wette „Sieg Österreich & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Aserbaidschan vs Österreich auf „Sieg Österreich & Unter 4,5 Tore“:

Die ÖFB-Auswahl hat in der Weltrangliste klar die Nase vorne

Aserbaidschan ist noch ohne Sieg gegen Österreich

Die „Milli komanda“ feierte im laufenden Wettbewerb nur einen Sieg

Aserbaidschan vs Österreich Quoten Analyse:

Österreich steht in der Weltrangliste auf einem guten 25. Platz. Aserbaidschan findet sich im FIFA-Ranking nur auf Rang 121 wieder. So sind die Gastgeber bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz trotz des Heimvorteils die klaren Außenseiter.

Ein Heimsieg wird mit durchschnittlichen Quoten von 8,59 belohnt. Für einen Erfolg der Gäste gibt es nur Quoten im Schnitt von 1,37.

Aserbaidschan vs Österreich Prognose: Zeigt die ÖFB-Auswahl wieder Moral?

Aserbaidschan wird seit Juli 2020 von Coach Gianni de Biasi betreut. Unter dem Italiener soll die Auswahl weitere Fortschritte machen. Doch in der laufenden EM-Quali holte die „Milli komanda“ mit dem 1:1 daheim gegen Estland nur einen Punkt aus den ersten vier Spielen. Im Rückspiel gegen die Esten am Freitag wollte die Mannschaft die erste Qualifikation für eine EURO-Endrunde seit 1996 ohne einen einzigen Sieg verhindern. Das klappte auch mit einem 2:0-Erfolg in Tallinn.

Die Gäste waren schon in der neunten Minute in Führung gegangen und trafen kurz vor dem Seitenwechsel per Strafstoß zum Endstand. Trotzdem sind die Chancen von Aserbaidschan auf ein EM-Ticket mit vier Punkten nur theoretischer Natur. Der Rückstand auf Österreich beträgt neun Punkte. Immer wieder steht das Land kurz vor einer Überraschung. So verlor man Anfang September nur mit 0:1 daheim gegen Belgien. In Österreich (1:4) und in Schweden (0:5) setzte es aber klare Pleiten.

Gegen Belgien musste ÖFB-Coach Ralf Rangnick auf Spieler wie David Alaba, Marko Arnautovic, Stefan Posch oder Phillipp Mwene verzichten. Trotzdem legten die Hausherren mutig und offensiv los. Gegen eiskalte „Rode Duivels“ lag Österreich nach einer Stunde aber schon beinahe aussichtslos mit 0:3 zurück. Die Gastgeber steckten allerdings nicht auf und verkürzten noch auf 2:3. Am Ende kassierten die Rot-Weiß-Roten die erste Niederlage der laufenden Quali und die erste Pleite nach acht Länderspielen.

Teamchef Rangnick war nach dem Schlusspfiff trotzdem auf seine Truppe stolz. Trotz der zahlreichen Ausfälle hatte Österreich am Ende fast noch ein Unentschieden geholt. Mit 13 Punkten aus sechs Spielen und 14:7 Toren hat die ÖFB-Auswahl immer noch beste Chancen auf die EM-Teilnahme. Vor allem, weil es zum Abschluss der Quali nur gegen die Außenseiter Aserbaidschan und Estland geht. Auch der Gruppensieg, der für die EM-Auslosung wichtig wäre, ist mit drei Punkten Rückstand auf Belgien noch möglich.

Aserbaidschan - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aserbaidschan: 2:0 Estland (A), 2:1 Jordanien (H), 0:1 Belgien (H), 1:1 Estland (H), 0:5 Schweden (A)

Letzte 5 Spiele Österreich: 2:3 Belgien (H), 3:1 Schweden (A), 1:1 Moldawien (H), 2:0 Schweden (H), 1:1 Belgien (A)

Letzte 5 Spiele Aserbaidschan vs Österreich: 1:4 (A), 1:4 (H), 0:3 (A), 0:0 (H), 0:2 (A)

Beide Teams standen sich bisher fünfmal gegenüber. Die ÖFB-Auswahl liegt mit vier Siegen und einem Remis klar vorne. Die einzige Punkteteilung gab es im September 2005 mit einem torlosen Remis in Baku.

Das Torverhältnis spricht mit 13:2 auch klar für Österreich. Das zweite Gastspiel bei der „Milli komanda“ gewann Österreich mit 4:1. So endete auch das Hinspiel in der laufenden EM-Quali in Linz.

Unser Aserbaidschan - Österreich Tipp: Sieg Österreich & Unter 4,5 Tore

Österreich braucht aus den letzten beiden EM-Quali-Spielen noch zwei Punkte, um bei der Endrunde im kommenden Jahr dabei zu sein. Schon am Montag ist die ÖFB-Elf auch ohne einige Stammspieler zurecht der klare Favorit. Unter Ralf Rangnick spielt die ÖFB-Auswahl einen attraktiven und offensiven Fußball. Die Qualität der Gäste dürfte sich in Baku durchsetzen.