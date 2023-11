Aserbaidschan – Schweden Tipp, Prognose, Quote | 16.11.2023

Unser Aserbaidschan - Schweden Sportwetten Tipp zum EM Quali Spiel am 16.11.2023 lautet: Obwohl beide Teams keine Chance mehr auf das EM-Ticket haben, sehen wir in unserem Wett Tipp heute die „Tre Kronor“ als Anwärter auf den Sieg.

Aserbaidschan blickt lediglich auf einen Triumph in der EM-Quali und rangiert auf dem vorletzten Platz in Gruppe F. Die erstmalige Qualifikation für eine Endrunde bei einer EM oder WM lässt weiterhin auf sich warten. Die Schweden hinken mit nur zwei Erfolgen aus sechs Qualifikations-Duellen sämtlichen Erwartungshaltungen hinterher und versäumten es dementsprechend, das Ticket für die EM-Endrunde 2024 zu lösen. Spielerisch sind die Skandinavier den Mannen vom Kaspischen Meer deutlich überlegen.

Darum tippen wir bei Aserbaidschan vs Schweden auf „Sieg Schweden & Unter 3,5 Tore“:

Aserbaidschan vs Schweden Quoten Analyse:

Die Bookies fahren eine klare Linie am Drei-Weg-Markt und lassen kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Schweden. Alle drei direkten Duelle mit Aserbaidschan gingen an die Skandinavier. Wer von einem weiteren Erfolgserlebnis ausgeht, darf sich im Gewinnfall auf den bis zu 1,50-fachen Wetteinsatz freuen.

Aserbaidschan vs. Schweden Prognose: Bleibt Aserbaidschan zu Hause sieglos?

Jeglicher Torinstinkt scheint den Aseris zu Hause abhandengekommen zu sein. Nur ein Tor in drei Heimspielen untermauert diese These.

Aserbaidschan - Schweden Statistik & Bilanz:

Mit satten neun Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Österreich wurde die Teilnahme an der EM deutlich verpasst. Zumindest einer der beiden Erfolge in der Quali kam auf gegnerischem Boden zustande. Dem 5:0 in Estland stehen eine Niederlage in Österreich (0:2) und ein Remis in Belgien (1:1) gegenüber. Zwei der drei Auswärtspartien endeten mit weniger als 2,5 Toren.