Aspinall - Evans Tipp, Prognose, Quoten | 23.12.2023

Unser Aspinall - Evans Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 23.12.2023 lautet: „The Asp“ dreht auf und gewinnt souverän gegen Ricky Evans.

Die 2. Runde bei der Darts-WM wird am Samstagabend mit der Partie Nathan Aspinall gegen Ricky Evans komplettiert. Die Ausgangslage spricht beim Duell des Vierten gegen den 49. der Live Order of Merit laut den Buchmachern deutlich für „The Asp“.

Nach unserer Einschätzung dreht Aspinall auf und entscheidet das Match souverän für sich. Aufgrund der Fakten gehen wir für den Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,68 bei AdmiralBet auf „Sieg Aspinall HC -1,5″.

Darum tippen wir bei Aspinall vs Evans auf „Sieg Aspinall HC -1,5″:

Aspinall vs Evans Quoten Analyse:

Beim Match zwischen Nathan Aspinall und Ricky Evans liegt die Favoritenrolle auf Seiten von „The Asp“. Der 32-Jährige ist bei den Wettquoten der besten Sportwettenanbieter der klare Favorit und wird mit einem Wert von 1,30 ins Match geschickt. Demgegenüber winkt der 3,25-fache Gewinn, sollte Ricky Evans das Aufeinandertreffen am Samstagabend gewinnen.

Fernab der Sieger-Tipps - die keinen Value aufweisen - sticht so manch spannende Wette ins Auge. Vielversprechend erscheint etwa der Tipp auf „Aspinall Über 5,5 180er“ mit einer Quote von 2,10. Zusätzlich ist natürlich unser Top-Tipp „Sieg Aspinall HC -1,5″ mit 1,68 eine Überlegung wert.