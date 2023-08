Astana - Dinamo Zagreb Tipp, Prognose, Quoten | 2.8.2023

Unser Astana - Dinamo Zagreb Tipp zum Champions League Quali Spiel am 02.08.2023 lautet: Nach dem klaren Ergebnis aus der Vorwoche ist das Duell zwischen Astana und Zagreb schon so gut wie entschieden. Mehr als einen Punkt trauen wir den Kasachen auch im Rückspiel nicht zu.

Dinamo Zagreb ist nicht nur der mit Abstand erfolgreichste Verein in Kroatien, sondern auch Dauergast in den Gruppenphasen der UEFA-Wettbewerbe. In den letzten 16 Spielzeiten haben die „Plavi“ nur einmal eine CL- oder EL-Gruppe verpasst (2017/18). Auch in diesem Jahr ist der kroatische Rekordmeister auf einem guten Weg.

Das Hinspiel in der zweiten Runde der Champions-League-Quali daheim gegen den FC Astana wurde in der Vorwoche klar mit 4:0 gewonnen. Im Rückspiel am Mittwoch dürfte nichts mehr anbrennen. So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,58 bei Admiralbet für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Astana vs Dinamo Zagreb auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Astana ist seit 3 Pflichtspielen ohne Tor

Zagreb ist gegen Astana ohne Punktverlust und Gegentor

Dinamo hat in Sachen Marktwert und Europapokal-Erfahrung klar die Nase vorne

Astana vs Dinamo Zagreb Quoten Analyse:

Schon beim Blick auf den Marktwert wird der Unterschied zwischen beiden Vereinen deutlich. Hier hat der kroatische Meister mit 112 zu 14 Millionen Euro klar die Nase vorne. Bei der Astana vs Dinamo Zagreb Prognose sind die Siegquoten für die Gäste mit einem Schnitt von 1,96 aber gar nicht so hoch angesetzt.

Das hat natürlich damit zu tun, dass die „Plavi“ das Rückspiel gar nicht mehr gewinnen müssen. Auf der Gegenseite haben die Buchmacher, die immer wieder auch Freebets für ihre Kunden parat haben, für einen Erfolg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 3,85 eingepreist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Astana vs Dinamo Zagreb Prognose: Kann Astana Wiedergutmachung leisten?

In der Saison 2015/16 qualifizierte sich der FC Astana als erste Mannschaft aus Kasachstan für die Gruppenphase der Champions League. Ein zweiter Streich in der Königsklasse blieb dem Hauptstadt-Klub verwehrt. Dafür erreichte der Verein seitdem viermal eine Europa-League-Gruppe. In den letzten drei Spielzeiten scheiterten die „Sary-Kökter“ aber immer früh. Dieses Schicksal droht der Mannschaft von Coach Grigori Babayan auch in diesem Jahr.

In der ersten Runde der CL-Quali konnte man sich noch knapp gegen den georgischen Meister Dinamo Tiflis (1:1, 2:1) durchsetzen. Im Hinspiel in Zagreb waren die Gäste in der Vorwoche aber recht chancenlos, wie die Statistik der Schüsse in Richtung Tor von 4:20 aus Sicht der Kasachen zeigt. Der Expected-Goals-Wert kam dabei sogar nur auf einen Wert von 0,27. Auch in der heimischen Liga hat der amtierende Meister Schwierigkeiten und blieb in den vergangenen beiden Spielen ohne Tor. So reichte es hier nur für einen Punkt.

Der kroatische Rekord- und Serienmeister Dinamo war mit einem 1:0-Sieg im Supercup gegen den Erzrivalen Hajduk Split gut in die neue Saison gestartet. Nur sechs Tage später wurde dann die neue Spielzeit der heimischen Liga ebenfalls mit einem Duell gegen Split eröffnet. Hier führte Zagreb bis zur 74. Minute mit 1:0. Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit gaben die Gastgeber die Partie aber noch aus der Hand und standen am Ende mit einer 1:2-Heimpleite da.

Beim 4:0-Sieg in der Vorwoche in der CL-Quali gegen Astana zeigte sich die Mannschaft von Coach Igor Biscan gut von diesem Rückschlag erholt. Mit 72 Prozent Ballbesitz führten die Hausherren zur Pause schon mit 3:0. Wie effektiv man vor dem gegnerischen Tor war, zeigt der Expected Goals Wert der „Plavi“ von 1,41. Seit 2007/08 ist der GNK nicht mehr in der Königsklasse vor der 3. Quali-Runde ausgeschieden. Schon acht Mal stand man in der CL-Gruppenphase.

Astana - Dinamo Zagreb Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Astana: 0:1 Kyzyl-Zhar (A), 0:4 Dinamo Zagreb (A), 0:0 Atyrau (H), 2:1 Dinamo Tiflis (A), 1:1 Dinamo Tiflis (H)

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb: 3:0 NK Istra (A), 4:0 Astana (H), 1:2 Hajduk Split (H), 1:0 Hajduk Split (H), 1:1 Sparta Prag (H)

Letzte Spiele Astana vs Dinamo Zagreb: 0:4 (A), 0:1 (A), 0:2 (H)

In der Saison 2018/19 trafen beide Vereine in der dritten Runde der CL-Quali erstmals aufeinander. Damals setzte sich Zagreb mit einem 2:0-Auswärts- und einem 1:0-Heimsieg durch. So ist Astana gegen die Kroaten noch ohne Punkt und Tor.

Luka Ivanusev traf beim 4:0 im Hinspiel dreifach. Erzielt der Dinamo-Stürmer auch im Rückspiel einen Treffer, wird das von Anbieter NEObet, der aktuell für Neu- und Bestandskunden den tollen NEObet Gutschein parat hat, mit einer Quote von 3,20 belohnt.

Unser Astana - Dinamo Zagreb Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Coach Grigori Babayan erwartet im Rückspiel Wiedergutmachung. Auch wenn der Trainer davon spricht, dass Wunder im Fußball immer möglich seien, macht die Form von Astana wenig Hoffnung. Die Kasachen konnten nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gewinnen.

Zagreb legte dagegen in der Liga am Wochenende mit einem 3:0 Sieg beim NK Istra nach. Sicher werden die Gäste etwas durchwechseln, aber Coach Biscan ist kein großer Freund einer allzu großen Rotation. So ist für die Hausherren nicht mehr als ein Remis drin. Zudem werden - unserer Meinung nach - dieses Mal nicht so viele Tore fallen.