Aston Villa – Ajax Amsterdam Tipp, Prognose, Quoten | 14.3.

Unser Aston Villa - Ajax Amsterdam Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 14.03.2024 lautet: Seit dem 1:0 im April 2019 gegen Tottenham hat Ajax nicht mehr gegen einen englischen Klub gewonnen. Im Wett Tipp heute dürfte diese Bilanz Bestand haben.

Das Hinspiel war zweifelsohne kein fußballerischer Leckerbissen. Beide Mannschaften trennten sich mit einem torlosen Remis und ließen jeglichen Zug zum gegnerischen Gehäuse vermissen. Zwei späte Platzverweise blieben als negative Höhepunkte der Begegnung in Erinnerung.

Entgegen der Meinung der Wettanbieter rechnen wir in unserem Wett Tipp heute mit einer engen Angelegenheit, die zu Toren auf beiden Seiten führt. Für „Beide Teams treffen“ gewährt Buchmacher Oddset eine Quote von 1,73.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Ajax Amsterdam auf „Beide Teams treffen“:

Aston Villa traf bisweilen in jedem Heimspiel der Conference League.

Ajax verpasste nur in einem Auswärtsspiel (EL & UECL) einen eigenen Treffer.

Beide Konkurrenten erheben den Anspruch, das Viertelfinale zu erreichen.

Aston Villa vs Ajax Amsterdam Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine deutliche Tendenz in Richtung Heimsieg ab. „The Villans“, wie die Mannen aus dem Birminghamer Stadtteil Aston auch genannt werden, sind mit einer durchschnittlichen Quote von 1,38 bewertet.

Seit April 2019 haben die Recken aus der niederländischen Hauptstadt nicht mehr gegen einen englischen Klub gewonnen. Für einen Triumph der Gäste steht in der Oddset Sport App eine satte Quote von 6,50 bereit. Das Hinspiel gestaltete sich torlos. Wer erneut von einem 0:0 ausgeht, darf sich im Erfolgsfall über mehr als den 15-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs. Ajax Amsterdam Prognose: Setzen beide Teams diesmal die Offensive in Szene?

Aston Villa feierte die erstmalige Teilnahme an der Conference League und bot in der Vorrunde starke Leistungen. Nur eines der sechs Gruppen-Duelle ging verloren. Dem 2:3 bei Legia Warschau stehen auf der anderen Seite vier Siege und ein Remis gegenüber. Mit 13 erbeuteten Punkten konnte am Ende der Gruppensieg fixiert werden.

Auf heimischem Boden spielten die Recken von Trainer Unai Emery stark auf und gewannen alle drei Paarungen. Die Offensive traf in jedem Conference-League-Match zu Hause. Zwei der drei Begegnungen brachten beiderseitige Treffer mit sich.

Wie bereits erwähnt, mussten „The Villans“ nach drei PL-Siegen am Stück zuletzt vor heimischer Kulisse gegen Tottenham einen herben Rückschlag akzeptieren.

Nach 90 Minuten stand nämlich eine vernichtende 0:4-Niederlage zu Buche. Als Tabellen-Vierter darf die Emery-Elf aber weiterhin von der Königsklasse träumen.

Aston Villa - Ajax Amsterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 0:4 Tottenham (H), 0:0 Ajax Amsterdam (A), 3:2 Luton Town (A), 4:2 Nottingham Forest (H), 2:1 FC Fulham (A).

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 2:2 Fortuna Sittard (H), 0:0 Aston Villa (H), 2:0 FC Utrecht (H), 0:2 AZ Alkmaar (A), 2:1 n.V. Bodö/Glimt (A).

Letzte Spiele Aston Villa vs. Ajax Amsterdam: 0:0 (A), 2:1 (H).

Die Niederländer starteten einst in der Europa League, hatten dort aber in der Gruppe B gegen Brighton und Marseille das Nachsehen. Am Ende reichte es dank eines 3:1-Erfolgs im letzten Gruppenspiel gegen AEK Athen zumindest für den vorletzten Tabellenplatz.

Als Gruppendritter führte der Weg über die Playoffs ins Conference-League-Achtelfinale. In diesen setzte sich der niederländische Rekordmeister gegen Bodö/Glimt (2:2, 2:1) durch. Satte vier Tore brachten die Kicker von Trainer John van ‚t Schip in der Zwischenrunde zustande.

Das 0:0 auf heimischem Boden im Hinspiel gegen Aston Villa schafft keine überragende Ausgangssituation, erstickt die Hoffnung auf ein Weiterkommen aber nicht gänzlich. Auf internationaler Ebene wurde bislang kein einziges Auswärtsspiel in der regulären Spielzeit gewonnen. In der EL-Gruppenphase standen ein Remis und zwei Niederlagen zu Buche. In der Zwischenrunde der Conference League wurden bei Bodö/Glimt die Punkte nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit geteilt.

Im niederländischen Oberhaus hinkt der Vorjahres-Dritte den eigenen Erwartungen deutlich hinterher und holte nur einen Sieg an den letzten sechs Spieltagen (3U, 2N). Die Generalprobe führte gegen Fortuna Sittard zu einem glücklichen 2:2. Viele brandneue Wettanbieter gewähren für Aston Villa Ajax Amsterdam Wetten zusätzliche Angebote, zum Beispiel in Form von Gratiswetten.

Unser Aston Villa – Ajax Amsterdam Tipp: Beide Teams treffen

Beim erneuten Aufeinandertreffen rechnen wir von beiden Konkurrenten mit deutlich mehr Zug zum Tor. Sowohl Aston Villa als auch Ajax wollen ins Viertelfinale und dürften sich einen offenen Schlagabtausch liefern.

Vor allem bei den Hausherren aus Birmingham ist nach dem vernichtenden 0:4 gegen die Spurs mit einer Reaktion zu rechnen. Wir räumen beiden Mannschaften die Chance auf Tore ein.