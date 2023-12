Aston Villa - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 09.12.2023

Unser Aston Villa - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 09.12.2023 lautet: Enorm heimstarke Gastgeber aus Birmingham empfangen den aktuellen Spitzenreiter Arsenal zum absoluten Topspiel. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute keinen klaren Favoriten, jedoch Tore auf beiden Seiten.

Aston Villa ist vor heimischem Publikum weiterhin mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen in sieben Spielen unterwegs, weil zuletzt auch der amtierende Meister Manchester City geschlagen werden konnte. Mit Arsenal London tritt nun der Spitzenreiter die Reise nach Birmingham an und wir erwarten einen offensiven Leckerbissen.

Deshalb entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,93 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Arsenal auf „Beide teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den Spielen von Aston Villa fallen im Schnitt 3,6 Tore in der laufenden Saison.

In 3 der letzten 4 Duelle zwischen Aston Villa und Arsenal fielen 3 oder mehr Treffer und beide Teams trafen.

In den Spielen von Arsenal fallen im Schnitt in dieser Spielzeit 3,1 Tore.

Aston Villa vs Arsenal Quoten Analyse:

Der Spitzenreiter aus London bekommt auch im kommenden Top-Spiel gegen die drittplatzierten Villans die Rolle des Favoriten zugesteckt. So liegt die Quote für einen Auswärtssieg bei 2,14, während der achte Heimsieg von Aston Villa in Folge eine stolze Quote von 3,30 verpasst bekommt.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis sehen die Buchmacher eine 1:1-Punkteteilung mit einer Quote von 6,75, gefolgt von einem 1:2 mit einer Quote von 8,00. Wer eine solche Risiko-Wette in Erwägung zieht, könnte sich mit der Nutzung des Bet-at-home Gutscheins einen Vorteil verschaffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs Arsenal Prognose: Bleibt Aston Villa zu Hause ohne Punktverlust?

Wer hätte das gedacht? Aston Villa erreichte zwar in der vergangenen Saison einen respektablen siebten Platz, doch dass die Männer aus Birmingham in dieser Saison ganz oben in der Tabelle mitmischen würden, hätten wohl die wenigsten vermutet. Mit starken 32 Punkten aus den ersten 15 Spielen stehen die Villans auf Platz 3 der Tabelle, nur vier Punkte hinter dem Spitzenreiter und kommenden Gegner Arsenal London.

Mit 34 erzielten Toren stellt das Team aus Birmingham die zweitbeste Offensive der Liga. Vor allem zu Hause ist man bisher unbesiegbar und gewann alle sieben Heimspiele mit einer beeindruckenden Torbilanz von 24:5. Bester Offensivspieler ist in dieser Saison der englische Stürmer Ollie Watkins, der bisher acht Tore und acht Vorlagen beisteuern konnte.

Arsenal versucht den nächsten Griff nach der Meisterschaft, nachdem man sich im vergangenen Jahr noch Manchester City geschlagen geben musste und am Ende auf Platz 2 der Tabelle landete. In dieser Saison sammelten die Gunners bisher die meisten Siege (11) und stehen verdient ganz oben in der Tabelle. Das Team von Mikel Arteta vereint dabei die drittbeste Offensive (33 Tore) mit der geteilt besten Defensive (14 Gegentore) der Liga.

Die offensive Last bei den Gunners wird dabei auf viele Schultern verteilt, so stehen schon sieben Arsenal-Spieler bei mindestens vier Treffern in allen Wettbewerben. Erfolgreichster Torschütze ist dabei bisher Bukayo Saka, der auch schon zwölf Tore seiner Kollegen auflegen konnte, mit acht Treffern.

Aston Villa - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 1:0 Manchester City (H), 2:2 Bournemouth (A), 2:1 Warschau (H), 2:1 Tottenham (A), 3:1 Fulham (H).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 4:3 Luton Town (A), 2:1 Wolverhampton (H), 6:0 Lens (H), 1:0 Brentford (A), 3:1 Burnley (H).

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs. Arsenal: 2:4 (H), 1:2 (A), 0:1 (H), 1:3 (A), 1:0 (H).

Außerhalb des regulären Spielbetriebs in der Premier League konnten bisher beide Teams überzeugen. Arsenal konnte sich mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen in der Gruppe B der Champions League vorzeitig für die Teilnahme an der Endrunde qualifizieren. Aston Villa gelang das in der aktuellen Gruppenphase der Conference League.

Ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Traditionsvereine der Premier League zeigt ein recht ausgeglichenes Bild mit leichten Vorteilen für Arsenal. Die Londoner konnten 79 der 182 Duelle in der ersten englischen Liga für sich entscheiden, während Aston Villa nur auf 64 Siege kommt, 39 Mal trennten sich die beiden Rivalen mit einem Remis.

Eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ ist im kommenden Match sicherlich nicht die schlechteste Idee. In sechs von sieben Heimspielen von Aston Villa in dieser Saison fielen mindestens drei Treffer. Bei Arsenal London fielen immerhin in fünf der letzten sieben Spiele mindestens drei Tore. Ihr könnt für einen Tipp auf Aston Villa vs. Arsenal bei unseren Wettanbietern mit Paysafecard bequem über die beliebte Guthabenkarte Geld aufladen.

Unser Aston Villa - Arsenal Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Bei beiden Teams fielen in drei der letzten vier Spiele mindestens drei Tore und beide Mannschaften konnten treffen. Die Villans sind vor heimischem Publikum zwar eine Macht und schießen Tore am Fließband, wir glauben jedoch nicht, dass sie die offensive Power der Gunners komplett eindämmen können.