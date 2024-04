Aston Villa - Bournemouth Tipp, Prognose, Quoten | 21.04.24

Unser Aston Villa - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.04.2024 lautet: Die Villans liegen in der Liga auf CL-Kurs. Im Wett Tipp heute daheim gegen die Cherries dürfte auf diesem Weg mindestens ein weiterer Punkt hinzukommen.

Die Woche von Aston Villa kann sich sehen lassen: Am Sonntag gewannen die Villans in der Premier League mit 2:0 bei Arsenal. Nach diesem Erfolg hat das Team aus Birmingham laut Opta-Daten eine Chance von 72,8 Prozent auf einen Platz unter den Top 4 am Saisonende. Das wäre das beste Abschneiden des Vereins seit der Spielzeit 1995/96. Dazu zog man zudem am Donnerstag noch gegen den OSC Lille ins Halbfinale der Europa Conference League ein. Am 34. Spieltag steht als nächstes das Heimspiel gegen Bournemouth an.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Bournemouth auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Nur 3 Teams haben in der Rückrunde mehr Punkte geholt als Aston Villa.

Bournemouth konnte lediglich eines der letzten 6 PL-Gastspiele für sich entscheiden.

Die Villans sind seit 4 Pflicht-Heimspielen ungeschlagen (3S, 1U).

Aston Villa vs Bournemouth Quoten Analyse:

Die Gastgeber aus Birmingham haben in der Tabelle einen Vorsprung von neun Plätzen und 19 Punkten auf den kommenden Gegner. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das für die Aston Villa vs Bournemouth Prognose die Ausgangslage bei den besten Buchmachern.

Der Unterschied fällt aber nicht ganz so deutlich aus, wie man das vielleicht vermuten könnte. Für einen Heimsieg bekommt ihr immer noch Quoten im Schnitt von 1,90. Für einen Dreier der Gäste klettern die Quoten auch nur auf maximal 3,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs Bournemouth Prognose: Feiert Villa eine perfekte Woche?

Seit Coach Unai Emery im November 2022 die Mannschaft übernommen hat, geht es für Aston Villa steil bergauf. Der Spanier führte die Villans in der Vorsaison von Platz 16 am Ende noch in die Conference League. In diesem Jahr darf der Verein aus Birmingham sogar von der Königsklasse träumen. Nach 33 Spieltagen hat der AVFC schon 63 Punkte auf dem Konto. Nur in den Spielzeiten 1992/93 (74) und 2009/10 (64) kam man nach dem letzten Spieltag auf mehr Zähler.

Ein Prunkstück ist die Offensive, die bei 68 Treffern steht und die drittbeste Chancenverwertung der Liga stellt. Bester Mann ist hier Ollie Watkins mit 19 Toren und zehn Vorlagen. Im Rückspiel des ECL-Viertelfinales am Donnerstag in Lille spielten die Villans überraschend lethargisch und fanden lange nicht ins Spiel. Mit einer knappen 1:2-Pleite konnten sich die Gäste ins Elfmeterschießen retten, wo Weltmeister Emiliano Martinez mit zwei gehaltenen Bällen die insgesamt schmeichelhafte Halbfinal-Teilnahme sicherte.

Als Aufsteiger konnte Bournemouth mit einem Vorsprung von drei Plätzen und fünf Punkten im Vorjahr die Klasse halten. Der Vertrag mit Coach Gary O‘Neil wurde aber trotzdem nicht verlängert. Stattdessen wurde mit dem Spanier Andoni Iraola der erste ausländische Trainer in der Geschichte des Vereins verpflichtet. Erst am 10. Spieltag konnten die Cherries mit einem 2:1 daheim gegen Burnley den ersten Sieg unter dem neuen Mann feiern. Nach dem 11. Spieltag rutschte der AFC sogar auf einen Abstiegsplatz ab.

Doch die Verantwortlichen blieben ruhig und vertrauten weiter ihrem Coach. Das sollte sich auszahlen. In einer Tabelle ab dem 12. Spieltag steht Bournemouth mit 36 Punkten (10S, 6U, 5N) auf dem sensationellen fünften Platz. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat Stürmer Dominic Solanke, der in dieser Saison schon bei 17 Liga-Treffern steht und damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt hat. Vor allem daheim sind die Cherries stark und am Dean Court schon seit fünf Spielen ungeschlagen (3S, 2U).

Aston Villa - Bournemouth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 4:3 n.E. Lille (A), 2:0 Arsenal (A), 2:1 OSC Lille (H), 3:3 Brentford (H), 1:4 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 2:2 Manchester United (H), 1:2 Luton Town (A), 1:0 Crystal Palace (H), 2:1 Everton (H), 4:3 Luton Town (H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs Bournemouth: 2:2 (A), 3:0 (H), 0:2 (A), 1:2 (A), 1:2 (H)

Nach zehn Duellen ist die Bilanz zwischen Aston Villa und Bournemouth mit jeweils vier Siegen und zwei Remis komplett ausgeglichen. Schaut man nur auf die Vergleiche in der Premier League, hat der AFC gerade mal zwei Niederlagen kassiert (4S, 1U).

Das Hinspiel der laufenden Saison endete im Dean Court mit einem 2:2. Die Gäste trafen in der 90. Minute durch Watkins zum Endstand. So haben die Villans nur eines der letzten sechs Duelle gegen den AFC gewonnen.

Kein PL-Team hat im Vergleich zu seinen Gesamttoren prozentuell mehr Treffer im zweiten Durchgang erzielt (66 Prozent) als die Cherries. Zudem hat Aston Villa auch von allen PL-Teams prozentuell am meisten Gegentore nach Seitenwechsel kassiert (67 Prozent).

Für die Wette „Mehr Tore in HZ2″ gibt es bei Tipwin eine Quote von 1,90. Unsere Erfahrungen mit dem Anbieter bezüglich Bonus, Wettangebot, Quoten, Stärken und Schwächen verraten wir euch im ausführlichen Tipwin Test!

Unser Aston Villa - Bournemouth Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Auf den ersten Blick hat Aston Villa klar die Nase vorne. Auswärts tut sich der AFC doch deutlich schwerer als daheim. Von den letzten sechs Gastspielen konnte Bournemouth gerade einmal eines für sich entscheiden (bei Aufsteiger Burnley). Doch wir müssen bei diesem Tipp auch etwas Vorsicht walten lassen. In der Tabelle seit dem 12. Spieltag liegen beide Teams auf den Plätzen 4 und 5. Zudem spricht der direkte Vergleich etwas mehr für die Cherries.

Des Weiteren haben die Villans eine Reise nach Lille und über 120 Minuten in der Conference League in den Knochen. So sichern wir unseren Tipp auf die Hausherren mit der „Doppelten Chance“ ab. Beim Duell zweier Top-Stürmer dürften zudem auch einige Tore fallen.