Aston Villa - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten | 07.02.2024

Unser Aston Villa - Chelsea Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 07.02.2024 lautet: Das 0:0 im ersten Spiel war eine Ausnahme, zumindest in den letzten Begegnungen der Blues. Chelsea kassierte acht Gegentore in den vorangegangenen zwei Ligaspielen und stellt damit die Basis für das Wiederholungsspiel und unseren Wett Tipp heute.

Mauricio Pochettino hat bei Chelsea keine einfache Aufgabe. Erneut hängen die Blues in der unteren Hälfte der Premier League fest (11.). Im Pokal lief es bisher deutlich besser. Die Londoner zogen ins EFL-Cup-Finale ein (6:1 vs. Middlesbrough), im FA Cup müssen sie aber nach einem 0:0 im Viertrunden-Duell mit Aston Villa (0:0) in ein Wiederholungsspiel. Die Defensive der Gäste ist eine große Baustelle. Nur fünf Teams kassierten in der Premier League mehr Gegentore aus dem Spiel heraus als die Elf von der Stamford Bridge (28).

Unser Wett Tipp heute lautet: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Chelsea auf „Über 2,5 Tore“:

Chelsea kassierte 8 Gegentore in den letzten beiden Pflichtspielen.

Aston Villa schloss 70 Prozent der Ligaspiele mit Über 2,5 Toren ab.

Mit 2,1 Toren pro Spiel erzielte Aston Villa die drittmeisten Treffer in der Premier League.

Aston Villa vs Chelsea Quoten Analyse:

Chelsea knabberte in den letzten beiden Begegnungen enorm an den individuellen Aussetzern in der Defensive. Diese offensichtlichen Schwächen in der Verteidigung führen zu Siegquoten zwischen 3,00 und 3,15.

Habt ihr einen Sportwetten Bonus in der Hinterhand, solltet ihr diesen besser für einen Heimsieg verwenden. Gewinnt Aston Villa das Entscheidungsspiel, könnt ihr euch mit Wettquoten von 2,15 bis 2,21 ausstatten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs Chelsea Prognose: Fatale Aussetzer in der Abwehr

Die Verteidigung der Blues ist von fehlender Stabilität gekennzeichnet. In der Premier League ließ die Mannschaft von Mauricio Pochettino bereits an vier Spieltagen genau vier Gegentreffer zu.

Fast 80 Prozent der Ligaspiele endeten mit einem Gegentreffer, mehr als die Hälfte der Partien (52 Prozent) enthielten Über 1,5 Gegentreffer für die Londoner. Pro Spieltag gerechnet holte der Schlussmann der Blues 1,7 Bälle aus dem eigenen Netz (14.).

Die Offensive ist in nahezu jeder Partie gefordert und muss die individuellen Patzer ausgleichen. Mit 44,4 erwartbaren Treffern in der Premier League (4.) haben die Gäste immerhin eine Top-4-Offensive im englischen Oberhaus.

Nicht selten ging Chelsea nach einer torreichen Partie vom Feld. Drei der letzten vier Pflichtspiele boten den Zuschauern Über 4,5 Tore im Spiel.

Aston Villa - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 5:0 Sheffield (A), 1:3 Newcastle (H), 0:0 Chelsea (A), 0:0 Everton (A), 1:0 Middlesbrough (A).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:4 Wolverhampton (H), 1:4 Liverpool (A), 0:0 Aston Villa (H), 6:1 Middlesbrough (H), 1:0 Fulham (H).

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs. Chelsea: 0:0 (A), 1:0 (A), 2:0 (A), 1:0 (H), 0:1 (H).

Aston Villa ist in dieser Saison die deutlich stärkere Mannschaft und bringt die Spiele in der Regel zu Ende. Der Tabellen-Vierte holte im Vergleich zu den Blues bereits 15 Punkte mehr in der Premier League.

Darüber hinaus erarbeiteten sich „The Lions“ schon in den vergangenen Duellen ein leichtes Übergewicht. Aston Villa entschied drei der letzten vier Aufeinandertreffen für sich, verlor keinen der letzten vier Vergleiche und kassierte dabei kein einziges Gegentor.

Die erwartbaren Tore innerhalb der Premier League reichen für „The Clarets and Blue Army“ ebenfalls für einen Platz unter den sechs besten Mannschaften der Liga. Mit 2,1 Toren pro Spieltag bieten die Gastgeber den drittbesten Angriff des englischen Oberhauses auf.

Ein besonderes Augenmerk gilt Ollie Watkins, dessen 21 Scorer-Punkte in der PL nur von Mohamed Salah (22) übertroffen wurden. Führt der Angreifer sein Team in die nächste Runde, könnt ihr euch bei Oddset anmelden und mit einer Quote von 2,15 für „Sieg Aston Villa“ rechnen.

Unser Aston Villa - Chelsea Tipp: Über 2,5 Tore

Die Hausherren spielten sich in ihrem letzten Pflichtspiel in Form und schossen Sheffield auswärts mit 5:0 aus der eigenen Arena. In der Blues-Abwehr klafften in den letzten beiden Pflichtspielen riesige Lücken auf, die ihre Konkurrenten jeweils für vier Gegentreffer nutzten. Allein deshalb sollte ein torreiches Wiederholungsspiel in euren Wett-Überlegungen auftauchen, obwohl dieses erst durch ein 0:0 notwendig wurde.