Aston Villa – Lille Tipp, Prognose & Quoten | 11.04.2024

Unser Aston Villa - Lille Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 11.04.2024 lautet: Aston Villa spielt eine sehr starke Saison, ließ aber zuletzt vor allem national Federn. Im Wett Tipp heute dürfte es aber in einem torreichen Match für einen Triumph reichen.

Trotz 70 Prozent Ballbesitz und 2-Tore-Vorsprung teilte Aston Villa zuletzt im englischen Oberhaus die Punkte mit Brentford (3:3). Der OSC Lille seinerseits spielte stark auf und setzte sich auf heimischem Boden souverän mit 3:1 gegen Marseille durch. Dabei bestimmten die Schützlinge aus dem Norden Frankreichs das Geschehen und dominierten den Konkurrenten.

Mit einer ähnlichen Dominanz ist bei den heimstarken Villans nicht zu rechnen. Unser Wett Tipp heute zielt auf „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,80 bei Betway ab.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Lille auf „Über 2,5 Tore“:

Aston Villa absolvierte 3 von 4 Heimspielen in der Conference League mit 3 oder mehr Toren.

Lille ist auswärts auf internationaler Ebene mit 6 Toren in 4 Begegnungen nicht zu unterschätzen.

Beide Mannschaften sind auf europäischer Bühne mit 16 (Aston Villa) bzw. 14 Toren (Lille) sehr treffsicher.

Aston Villa vs Lille Quoten Analyse:

Aston Villa ist zu Hause in der Conference League eine Bank und holte vier Siege im Villa-Park. Eine Tatsache, die auch den Bookies nicht entgangen ist. Der Heimsieg bringt eine durchschnittliche Quote in Höhe von 1,65 mit sich.

Die Franzosen sind in der Fremde nach wie vor auf internationaler Ebene ungeschlagen und holten zwei Siege und zwei Remis. Eine Wette auf „Doppelte Chance X2″ bringt bei Betano deutlich mehr als den zweifachen Wetteinsatz mit sich. Noch kein Kunde beim Bookie? Einfach die Betano Registrierung vollziehen und zusätzlichen Neukundenbonus sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs. Lille Prognose: Behalten die Villans zu Hause ihre weiße Weste?

Aston Villa hat bereits Geschichte geschrieben und qualifizierte sich bei der erstmaligen Teilnahme an der UEFA-Conference-League prompt für das Viertelfinale. Schon in der Vorrunde lieferte der Premier-League-Klub ab und stellte in der Gruppe E vor Legia Warschau, Alkmaar und Zrinjski Mostar den Gruppensieg sicher. Vier Siege, ein Remis und eine Niederlage ließen 13 Punkte auf das Konto der Engländer wandern.

Als Tabellenführer stand die Elf von Trainer Unai Emery direkt im Achtelfinale. Nach einem torlosen Remis im Hinspiel brachte das Re-Match auf heimischem Boden einen deutlichen 4:0-Triumph gegen Ajax Amsterdam zum Vorschein.

Vor allem im eigenen Stadion sind die Schützlinge aus Birmingham nur sehr schwer zu bespielen und holten zwölf Punkte aus vier Duellen. Drei der vier Ansetzungen endeten mit mehr als 2,5 Toren. Die Abwehr hielt nur in zwei der vier Heimspiele eine weiße Weste.

Auf nationaler Ebene verlor Aston Villa kürzlich aufgrund des Remis gegen Brentford Platz 4 an Tottenham. Nur einer der vergangenen fünf PL-Spieltage war von Erfolg gekrönt (2U, 2N).

Aston Villa - Lille Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 3:3 FC Brentford (H), 1:4 Manchester City (A), 2:0 Wolverhampton (H), 1:1 West Ham (A), 4:0 Ajax Amsterdam (H)

Letzte 5 Spiele Lille: 3:1 Olympique Marseille (H), 2:1 RC Lens (H), 1:1 Stade Brest (A), 1:1 Sturm Graz (H), 2:2 Stade Rennes (H)

Letzte Spiele Aston Villa vs. Lille: 0:2 (H), 1:1 (A)

Lille gehört zu den wenigen Mannschaften, die auf internationaler Ebene nach wie vor ungeschlagen sind. Die Vorrunde brachte vier Siege und zwei Remis zum Vorschein. Vor Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana und Klaksvík sprang der Platz an der Sonne heraus. Als Tabellen-Primus stiegen die Franzosen direkt ins Achtelfinale auf und trafen in diesem auf Sturm Graz. Mit einem deutlichen 3:0 wurden bereits im Hinspiel die Weichen für den Viertelfinal-Einzug gestellt. Im Rückspiel reichte ein 1:1, um ins Viertelfinale einzuziehen.

In der Fremde spielten die Nordfranzosen stark auf und holten zwei Siege und zwei Remis. Immerhin sechs der insgesamt 14 Tore auf internationaler Ebene kamen auf gegnerischem Boden zum Vorschein. Der Angriff dürfte auch im Villa-Park für Furore sorgen, zumal zuletzt auf nationaler Ebene gehörig Selbstvertrauen gesammelt wurde. Seit fünf Liga-Spieltagen sind die Recken des portugiesischen Trainers Paulo Fonseca ungeschlagen (3S, 2U). Zuletzt resultierten gegen RC Lens (2:1) und Marseille (3:1) zwei Erfolgserlebnisse. Unzählige Wettanbieter halten für Neukunden einen zusätzlichen Willkommensbonus zum Aston Villa Lille Sportwetten Tipp bereit. Wir bieten unter anderem eine Übersicht, wie man sich eine Freiwette ohne Einzahlung sichern kann.

Unser Aston Villa – Lille Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Konkurrenten stellten in der Gruppenphase den ersten Platz sicher und zogen somit direkt ins Achtelfinale ein. Aston Villa ist zu Hause eine Bank und behielt in allen vier Ansetzungen die Oberhand. Mit Lille kommt nun ein sehr unangenehmer Gegner, der zudem die bessere Formkurve offenbart. Wir tendieren zu einem spannenden Match, in dem wir keinen Favoriten sehen, aber aufgrund der offensiven Durchschlagskraft beider Teams mit mehr als 2,5 Toren rechnen.