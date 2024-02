Aston Villa - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

Unser Aston Villa - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 11.02.2024 lautet: Unser Wett Tipp heute zielt auf ein torreiches Match zwischen dem Vierten und Sechsten der Premier League mit Treffern auf beiden Seiten ab.

Zu einem richtungsweisenden Duell für beide daran beteiligten Mannschaften kommt es am Sonntag im Villa Park, wenn Aston Villa im Rahmen des 24. Spieltags der Premier League die Gäste von Manchester United empfängt. Mit einem Heim-Dreier könnten die Villans die Red Devils im Kampf um die Champions League vielleicht endgültig distanzieren. Für United auf der anderen Seite ist es womöglich die letzte Chance, mit einem Sieg doch noch in das Werben um einen Platz in der Königsklasse einzusteigen.

Wir erwarten ein temporeiches Spiel mit einigen Chancen und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Manchester United auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Aston Villa traf in allen 17 Pflicht-Heimspielen in dieser Saison.

Man United traf in den letzten 7 Pflichtspielen und in 6 davon mindestens doppelt.

In 4 der letzten 5 direkten Duelle trafen beide Teams und es gab mindestens 3 Tore.



Aston Villa vs Manchester United Quoten Analyse:

Wenn man sich die letzten Ergebnisse der beiden Teams anschaut, dann kann einen die Quotenverteilung der Buchmacher doch ein Stück weit verwundern. Mit Wettquoten von bis zu 2,20 für einen Tipp auf Heimsieg wird Aston Villa relativ deutlich vorne gesehen. Die Quoten für Wetten auf einen Sieg Uniteds erreichen hingegen Höchstwerte von 3,10.

Bei solchen Werten haben Wetten in Richtung der Red Devils für uns Value. Eine Absicherung über die „Doppelte Chance X2″ ist dabei keineswegs verkehrt. Erst recht nichts falsch machen kann man, wenn man einen Tipp zugunsten der Gäste mit einem Sportwetten Einzahlungsbonus kombiniert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs Manchester United Prognose: Ähnlich turbulent wie im Hinspiel

So schnell kann es im Fußball manchmal gehen: 17 Premier-League-Heimspiele in Folge hatte Aston Villa nicht verloren und 16 davon gewonnen. Dann gab es Ende Januar die 1:3-Heimniederlage gegen Newcastle.

Jede Serie nimmt irgendwann ein Ende, doch interessant ist, dass die Villans sieben Tage später auch ihr Heimspiel im FA Cup gegen Chelsea 1:3 verloren und das, obwohl sie das erste Duell an der Stamford Bridge ohne Gegentreffer überstanden hatten (0:0).

Die Heimmacht Aston Villa scheint also ein wenig zu bröckeln. 15 PL-Heimpartien hatte der Klub aus Birmingham in Folge gewonnen. Doch aus den letzten drei Liga-Heimspielen gab es nur noch einen Sieg (1U, 1N). Damit verloren die Villans auch den ersten Platz in der Heimtabelle. In diesen letzten drei Liga-Heimspielen kassierten sie sechs Gegentreffer.

In den 15 PL-Heimpartien davor haben sie nur ein Gegentor mehr kassiert. Doch insgesamt ließen die letzten Ergebnisse zu wünschen übrig. Nur eines der letzten fünf Pflichtspiele konnte Aston Villa gewinnen (2U, 2N). Das war ein klares 5:0 bei Schlusslicht Sheffield.

Aston Villa - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 1:3 Chelsea (H), 5:0 Sheffield United (A), 1:3 Newcastle (H), 0:0 Chelsea (A), 0:0 Everton (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:0 West Ham (H), 4:3 Wolverhampton (A), 4:2 Newport County (A), 2:2 Tottenham (H), 2:0 Wigan (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs Manchester United: 2:3 (A), 0:1 (A), 2:4 (A), 3:1 (H), 2:2 (H)



Dass Villa am Sonntag ohne Gegentreffer bleibt, halten wir angesichts der letzten Ergebnisse Man Uniteds für unwahrscheinlich. Die Red Devils konnten in ihren letzten sieben Pflichtspielen immer treffen und dabei insgesamt 19 Tore schießen. Allein in ihren letzten drei Partien erzielten sie elf Treffer. In sechs der letzten sieben Pflichtspiele erzielte Manchester United mindestens zwei Tore. Drei der letzten vier Begegnungen der Red Devils endeten mit mindestens vier (einmal sechs, einmal sieben) und die verbliebene mit drei Toren. Insofern ist hier auch ein Tipp auf „Über 3,5 Tore“ eine gute Option.

Bei Oddset zum Beispiel erhält man für diesen Aston Villa Manchester United Tipp eine Quote von aktuell 2,30. Mit dem Oddset Sportwetten Bonus kann man diese Wette ohne Risiko platzieren. Auch die bereits angesprochenen Wetten in Richtung der Gäste sind eine Alternative. Während Villa nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen hat, haben die Red Devils keine ihrer letzten fünf Pflichtpartien verloren und vier davon gewonnen. Im Hinspiel zu Hause drehte United einen 0:2-Rückstand bis zur 59. Minute in einen 3:2-Erfolg. Damit gingen die letzten drei direkten Duelle alle an Manchester United.

Unser Aston Villa - Manchester United Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Fun Fact: Die Red Devils haben keines der letzten 24 Premier-League-Spiele im Februar verloren. Die letzte Pleite im zweiten Monat des Jahres gab es 2018. Aktuell haben die Gäste einen Lauf, während die Villans zuletzt einige Dämpfer hinnehmen mussten. Doch United war in der Vergangenheit auch bekannt dafür, gerne mal Aufbauhilfe für andere Klubs zu leisten. Aus diesem Grund entscheiden wir uns für eine Torwette, auch deswegen, weil Aston Villa in allen bisherigen 17 Pflichtspielen im heimischen Villa Park in dieser Saison treffen konnte und es in vier der letzten fünf direkten Duelle Tore auf beiden Seiten gab.