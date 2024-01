Aston Villa - Newcastle Tipp Prognose & Quoten | 30.01.24

Unser Aston Villa - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.01.2024 lautet: Newcastle kassierte zuletzt viele Gegentreffer. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir auch bei den Villans mit mehr als einem Gegentor.

Nicht Liverpool, nicht Manchester City - Aston Villa ist das beste Heimteam der Premier League! Dank der starken Heim-Ergebnisse sind die Villans auf Kurs Richtung Champions League. Diesen wollen sie am Dienstag auch weiter halten. Zu Gast im Villa Park ist Newcastle United. Die Magpies waren in den vergangenen Wochen der Prügelknabe der Liga, wir rechnen ihnen auch im kommenden Match keine großen Chancen aus. Im Gegenteil: Auch im Auswärtsspiel wird der eine oder andere Ball im Gäste-Tor landen.

Unser Wett Tipp heute lautet „Aston Villa Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Newcastle auf „Aston Villa Über 1,5 Tore“:

Aston Villa hat 16 der letzten 17 Heimspiele in der Premier League gewonnen.

Newcastle verlor die letzten 4 PL-Partien allesamt und kassierte dabei 11 Gegentore.

Die Villans haben die letzten 4 Heim-Duelle mit den Magpies alle für sich entschieden.



Aston Villa vs Newcastle Quoten Analyse:

Geht es nach den Quoten der Online-Buchmacher, dann müsste Aston Villa die drei Punkte zuhause behalten. Für einen Tipp auf einen Heimsieg gibt es Höchstquoten von 1,93. Auf der anderen Seite werden Wetten auf die Magpies aktuell mit Quoten bis 3,60 belohnt. Die „Doppelte Chance X2″ wirft Werte bis 1,91 ab.

Aston Villa vs Newcastle Prognose: Villans setzen Heimserie fort

Die bisherigen drei Spiele von Aston Villa in diesem Kalenderjahr waren für den neutralen Fan keine Leckerbissen: 1:0 im FA Cup bei Zweitligist Middlesbrough, 0:0 bei Everton und am letzten Freitag ebenfalls 0:0 bei Chelsea, abermals im FA Cup. Die Villans selbst dürften mit dieser Ausbeute zufrieden sein, allen voran auch deshalb, weil sie dreimal auswärts ran mussten.

Sie erzielten in diesen drei Auswärtspartien zwar nur einen Treffer, blieben aber auch gänzlich ohne Gegentor. Am Dienstag dürfen sie wieder zu Hause ran und im heimischen Villa Park kann ihnen aktuell niemand das Wasser reichen. In dieser PL-Saison stehen sie aktuell bei neun Heim-Siegen und einem Remis.

Mit der 9-0-1-Bilanz und 29:8 Toren ist Villa das beste Heimteam der Premier League. Im Schnitt erzielen die Villans fast drei Treffer pro Heim-Match. Saisonübergreifend hat der Klub aus Birmingham keine der letzten 17 Heim-Partien in der PL verloren und sage und schreibe 16 davon gewonnen.

In dieser Saison kommen noch vier weitere Heim-Erfolge in der Europa Conference League bzw. der Qualifikation für diesen Wettbewerb hinzu. Auch gegen den kommenden Gegner spielte Aston Villa zuletzt gerne im eigenen Stadion. Die letzten vier Heim-Duelle mit Newcastle entschied Villa mit insgesamt 9:0 Toren für sich.

Aston Villa - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 0:0 Chelsea (A), 0:0 Everton (A), 1:0 Middlesbrough (A), 3:2 Burnley (H), 2:3 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 2:0 Fulham (A), 2:3 Manchester City (H), 3:0 Sunderland (A), 2:4 Liverpool (A), 1:3 Nottingham Forest (H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs Newcastle: 1:5 (A), 3:0 (H), 0:4 (A), 0:1 (A), 2:0 (H)



Das eben waren schon einige Gründe für den Aston Villa Newcastle Tipp auf Heimsieg. Einen der Höchstwerte von 1,93 für diese Wette bietet der Bookie Bet-at-home und mit dem Bet-at-home Gutschein Code kann man diesen Tipp ohne Risiko abgeben. Die Gäste haben jedenfalls nur zwei ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. Beide Erfolge gab es zudem im FA Cup, wovon einer bei Zweitligist Sunderland zustande kam. In der Premier League kassierten die Magpies zuletzt vier Pleiten in Serie. Angefangen mit einem knappen 0:1 bei Aufsteiger Luton Town hat Newcastle bei jeder der folgenden drei Niederlagen mindestens drei Gegentore kassiert.

In der Tabelle wurde das Team von Trainer Eddie Howe mittlerweile bis auf Platz 10 durchgereicht. Nach wie vor sind die Personalsorgen das größte Problem der Gäste. Auch am Dienstag fallen gleich acht Akteure verletzungsbedingt aus. Es ist unwahrscheinlich, dass die Gäste mit einem Dreier aus dem Villa Park abreisen. In der laufenden PL-Saison haben sie nur eines von zehn Auswärtsspielen gewonnen und sieben verloren. Mit einer 1-2-7-Bilanz und 16:22 Toren sind sie aktuell das zweitschlechteste Auswärtsteam. Die letzten fünf PL-Auswärtspartien hat Newcastle alle verloren.

Unser Aston Villa - Newcastle Tipp: „Aston Villa Über 1,5 Tore“

In sechs der letzten sieben PL-Auswärtsspiele kassierten die Magpies mindestens zwei Gegentreffer. Personalgeschwächt treten sie am Dienstag beim besten Heimteam der Premier League an, das seit 17 PL-Heimspielen ungeschlagen ist und 16 davon gewann. Nach den letzten Ergebnissen der Gäste sehen wir für das kommende Duell schwarz. Vor allem können wir uns nicht vorstellen, dass die Elstern mit einer weißen Weste nach Hause flattern.