Aston Villa - Olympiakos Piräus Tipp, Prognose & Quoten

Trotz einer souveränen 2:0-Pausenführung reichte es für Aston Villa zuletzt in der Premier League lediglich zu einem 2:2 gegen Chelsea. Dennoch sind die Villans wettbewerbsübergreifend seit nunmehr sechs Pflichtspielen in Folge ungeschlagen.

Piräus schoss sich am Sonntag gegen Underdog Lamia für das Halbfinale mit den Engländern warm. Am Ende stand ein souveräner 4:1-Erfolg zu Buche.

Aufgrund des Heimrechts und der größeren Qualität in den eigenen Reihen spielen wir unseren Wett Tipp heute „Sieg Aston Villa & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,67 bei Intertops .

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Olympiakos Piräus auf „Sieg Aston Villa & Unter 4,5 Tore“:

Aston Villa vs Olympiakos Piräus Quoten Analyse:

In erster Linie dürfte dies auf die starken Leistungen im Villa-Park zurückzuführen sein. Alle fünf Heimspiele auf internationaler Ebene wurden nämlich siegreich gestaltet. Die Defensive ließ in den fünf Begegnungen nur drei Gegentore zu.

Aston Villa - Olympiakos Piräus Statistik & Bilanz:

Piräus startete zunächst in der Europa League, erreichte dort in der Gruppe A hinter West Ham und Freiburg aber nur den dritten Tabellenplatz. Immerhin wurde dieser mit dem Einzug in die Play-offs zur K.o.-Runde der Conference League belohnt.

Unser Aston Villa - Olympiakos Piräus Tipp: „Sieg Aston Villa & Unter 4,5 Tore“

Aston Villa ist in der Conference League zu Hause eine Bank und holte fünf Siege in fünf Begegnungen. Eine Bilanz, die auch gegen die Griechen weiter ausgebaut werden dürfte. Gäste-Coach José Luis Mendilibar dürfte vermutlich, wie bereits im Viertelfinale gegen Fenerbahçe, am 4-4-2 mit Doppelsechs festhalten. In erster Linie gilt es, in Hinblick auf das Rückspiel vor heimischer Kulisse Gegentore zu vermeiden. Gänzlich wird das den Griechen nicht gelingen.