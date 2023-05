Aston Villa - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Tottenham stand jüngst vor heimischer Kulisse gegen Crystal Palace das Glück zur Seite. In einem Duell auf Augenhöhe machte Harry Kane einmal mehr den Unterschied und brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Front.

Satte acht Siege am Stück weisen die Spurs im Villa Park auf. Wir visieren einen weiteren Erfolg an, schließen das Remis aber nicht gänzlich aus. Zudem ist mit mehr als 1,5 Toren zu rechnen. Diesbezüglich bietet Happybet eine Quote von 2,05 an.