Aston Villa - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten|10.03.2024

Unser Aston Villa - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 10.03.2024 lautet: Zehn von 13 Liga-Heimspielen der Villans endeten mit einem Sieg für die Mannschaft von Unai Emery. In unserem Wett Tipp heute haben die Hausherren keine schlechten Aussichten auf einen weiteren Dreier.

Aston Villa hat zuletzt drei Liga-Spiele in Folge gewonnen und die Spurs damit auf fünf Punkte Abstand gehalten. Nicht immer waren die Siege souverän, doch am Ende fanden die Emery-Schützlinge stets einen Weg zu siegen. Das konnte Tottenham zuletzt nicht von sich behaupten. Der Tabellen-Fünfte gewann am letzten Spieltag zwar sein Heimspiel gegen Crystal Palace (3:1), konnte seit Weihnachten jedoch keine zwei Siege am Stück feiern.

In unserem Wett Tipp heute ist das ebenfalls nicht der Fall. Wir spielen bei Happybet die Quote von 1,80 für einen „Sieg Aston Villa (DNB)“.

Darum tippen wir bei Aston Villa vs Tottenham auf „Sieg Aston Villa (DNB)“:

Aston Villa gewann bisher 10 von 13 Liga-Heimspielen.

Tottenham war nur in einem der letzten 6 Auswärtsspiele siegreich (3U, 2N).

Tottenham erlaubte bereits Torchancen im Wert von 43,9 xGA (12.).



Aston Villa vs Tottenham Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen in diesem direkten Duell um den vierten Platz der Premier League nicht wirklich einen Favoriten. Keine der beiden Mannschaften wird mit Siegquoten unterhalb von 2,00 ausgestattet.

Stattdessen bringen Aston Villa (2,40) und Tottenham (2,68) in der Spitze recht ähnliche Siegquoten mit. Für diesen Vergleich ist eine Wette ohne Einzahlung genau das richtige Mittel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Aston Villa vs Tottenham Prognose: Kaum Auswärtssiege der Spurs

Dieses Aufeinandertreffen hat für beide Mannschaften einen hohen Stellenwert. Aston Villa (55) belegt derzeit den vierten Tabellenplatz. Fünf Punkte dahinter muss Tottenham zur Zeit mit dem fünften Tabellenplatz auskommen (50).

In den vergangenen Jahren hat sich eine Art Wachablösung zwischen den beiden Mannschaften entwickelt. Aston Villa gewann die letzten drei direkten Aufeinandertreffen und erzielte jeweils Über 1,5 Tore.

Tottenham lässt auswärts in dieser Saison deutlich zu viele Punkte liegen. Nur fünf Gastspiele beendeten die Spurs mit einem Dreier (5U, 2N). Speziell in den vergangenen Wochen gab es in der Ferne kaum noch etwas zu feiern.

Gäste-Trainer Ange Postecoglou kehrte mit seiner Mannschaft nur von einem der vorangegangenen sechs Auswärtsspielen siegreich zurück. Womöglich droht den Lilywhites im Villa Park erneut ein Gastauftritt ohne Sieg.

Aston Villa - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 3:2 Luton (A), 4:2 Nottingham (H), 2:1 Fulham (A), 1:2 Manchester United (H), 1:3 Chelsea (H).

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:1 Crystal Palace (H), 1:2 Wolverhampton (H), 2:1 Brighton (H), 2:2 Everton (A), 3:2 Brentford (H).

Letzte 5 Spiele Aston Villa vs. Tottenham: 2:1 (A), 2:1 (H), 2:0 (A), 0:4 (H), 1:2 (A).



Vollkommen unerwartet wäre eine Niederlage der Spurs nicht. Tottenham leistet sich in dieser Spielzeit deutlich zu viele Fehler in der Defensive und sammelte haufenweise erwartbare Gegentore. Mit 43,9 xGA belegen die Gäste einen Platz in der unteren Tabellenhälfte.

Offensiv haben die Lilywhites ihre genialen Momente, keine Frage. Aber 45,9 erwartbare Tore reichen ebenfalls nur für den achten Platz im Ligavergleich. Aston Villa ist nicht nur in dieser Hinsicht das deutlich stärkere Team (51,2 xG).

Defensiv zählen die Villans ebenfalls zu den sechs besten Mannschaften der Premier League (38,9 xGA). Selbst wenn Unai Emery seit fünf Pflichtspielen auf eine weiße Weste wartet, ist Aston Villa in unseren Augen der Favorit.

Trotzdem können wir uns ein Spiel mit vielen Ballkontakten in den jeweiligen Sechzehnern sehr gut vorstellen. Eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ wird bei Happybet zu einer Quote von 1,87 angeboten und ist kein schlechter Start für die eigenen Überlegungen zu diesem Spiel.

Unser Aston Villa - Tottenham Tipp: Sieg Aston Villa (DNB)

Seit drei Auswärtsspielen warten die Lilywhites auf einen Auswärtssieg (2U, 1N). Aston Villa beendete im letzten Heimspiel gegen Nottingham Forest die Serie von zwei Heim-Niederlagen in Folge und ist grundsätzlich als extrem heimstark einzuschätzen (10S, 1U, 2N).