Atalanta Bergamo - AC Milan Tipp, Prognose, Quote | 9.12.23

Unser Atalanta Bergamo - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 09.12.2023 lautet: Atalanta steht nach vier Spielen in Folge ohne Sieg etwas unter Druck. In unserem Wett Tipp heute dürfte diese Serie gegen die Mailänder aber noch nicht zu Ende gehen.

Das Lombardei-Duell zwischen Atalanta Bergamo und AC Milan ist eines von vielen italienischen Derbys. Beide Stadien liegen nur 60 Kilometer und 45 Minuten Auto-Fahrzeit voneinander entfernt. Am 16. Spieltag der Serie A treffen die Nachbarn im Gewiss Stadium aufeinander. Die Hausherren stehen nach einer kleinen Negativserie etwas unter Druck. Die Wettquoten schlagen sich allerdings auch etwas mehr auf die Seite der Gastgeber.

Wir entscheiden uns im Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,58 bei AdmiralBet für „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs AC Milan auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Atalanta konnte nur eines der letzten 7 Heimspiele gegen Milan gewinnen

Die Rossoneri haben in dieser Saison erst eine Auswärtsniederlage kassiert

Bergamo hat die beste Heim-Abwehr der Serie A

Atalanta Bergamo vs AC Milan Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle liegen die Rossoneri neun Punkte und fünf Plätze vor „La Dea“. Trotzdem sind die Hausherren aus Sicht der besten Sportwettenanbieter bei der Atalanta Bergamo vs AC Milan Prognose die leichten Favoriten.

Für einen Heimsieg gibt es durchschnittliche Quoten von 2,49. Doch auch ein Erfolg der Gäste bringt schon mit Quoten im Schnitt von 2,99. Den höchsten Wert am 1x2-Markt bringt eine Punkteteilung mit einem Durchschnitt von 3,34.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs AC Milan Prognose: Bauen die Rossoneri die Serie im Derby aus?

Atalanta BC hat sich für diese Saison erneut das Erreichen des Europapokals als Ziel gesetzt. Bisher spielen die „Nerazzurri“ auch ums internationale Geschäft mit. Doch Bergamo ist seit vier Pflichtspielen ohne Sieg und hat in diesem Zeitraum in der Liga nur einen Punkt geholt. Besonders bitter war die 0:3-Pleite am vergangenen Montag beim FC Torino. Hier merkte man den Gästen das fehlende Selbstbewusstsein an. Zudem agierte das Team von Coach Gian Piero Gasperini viel zu fehlerhaft.

Sicher muss der Verein aktuell mit großen Verletzungssorgen klarkommen, doch der Trainer kritisierte nach dem Spiel auch die Mentalität der Mannschaft. Trotzdem liegt Bergamo noch auf Platz 8 der Serie A und hat nur vier Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz. Sowohl daheim als auch auswärts haben die Lombarden bisher zehn Zähler geholt. Mit nur vier Gegentreffern hat man die beste Heim-Defensive der Liga. Die letzten beiden Heimspiele gegen Inter und Neapel gingen mit 1:2 verloren.

Nach einem 2:2 bei Lecce, einem knappen und glücklichen 1:0 daheim gegen Florenz sowie einem 1:3 in der Königsklasse im Giuseppe Meazza gegen den BVB kam in Mailand etwas Unruhe auf. Auch Coach Stefano Pioli geriet immer mehr unter Druck. So war das Heimspiel gegen Aufsteiger Frosinone am vergangenen Freitag besonders wichtig. Am Ende schoss sich die AC auch ohne den gesperrten Olivier Giroud und den verletzten Rafael Leao mit einem 3:1-Sieg etwas den Frust von der Seele.

Vor allem der Ex-Frankfurter Luka Jovic konnte in seinem zehnten Spiel für die Rossoneri endlich sein erstes Tor erzielen. Mit diesem Dreier bleiben die Mailänder auf Platz 3 und haben schon fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-CL-Rang. Man liegt aber auch sechs Zähler hinter Spitzenreiter Inter zurück. In der Fremde tat sich Milan zuletzt etwas schwer und konnte nur eines der letzten fünf Gastspiele für sich entscheiden. Allerdings setzte es in den sieben Auswärtsspielen dieser Saison bisher auch erst eine Pleite.

Atalanta Bergamo - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 0:3 FC Turin (A), 1:1 Sporting Lissabon (H), 1:2 SSC Neapel (H), 1:1 Udinese Calcio (A), 1:0 Sturm Graz (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:1 Frosinone Calcio (H), 1:3 BVB (H), 1:0 Florenz (H), 2:2 US Lecce (A), 2:1 PSG (H)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs AC Milan: 0:2 (A), 1:1 (H), 0:2 (A), 2:3 (H), 0:2 (H)

Atalanta und AC Milan absolvierten 131 Pflichtspiele gegeneinander. Die Rossoneri führen den Vergleich mit 59 Siegen zu 27 Niederlagen klar an. Auch in Bergamo liegen die Mailänder mit 26 Erfolgen in 66 Partien, bei 16 Niederlagen, vorne.

Aus den vergangenen fünf Duellen gegen die AC holte „La Dea“ gerade mal einen Punkt. Der jüngste Sieg war ein 3:0 im Januar 2021 im Giuseppe Meazza. Den letzten Heimsieg gegen Milan feierte Atalanta im Dezember 2019 mit einem 5:0.

Unser Atalanta Bergamo - AC Milan Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Die Buchmacher erwarten eine enge Partie und sehen die Hausherren leicht vorne. Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein. Milan gehört zu den besten Auswärtsteams der Serie A, zudem spricht der direkte Vergleich gegen Bergamo auch für die Rossoneri. Für die Gastgeber kommt noch hinzu, dass man aktuell einige wichtige Spieler ersetzen muss. So trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu.