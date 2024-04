Atalanta Bergamo - Fiorentina Tipp, Prognose, Quote 24.4.

Unser Atalanta Bergamo - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 24.04.2024 lautet: Das Halbfinale in der Coppa Italia besteht aus Hin- und Rückspiel. Den ersten Vergleich hat Fiorentina für sich entschieden (1:0), doch das Auswärtsspiel ist für „La Viola“ gefährlich. In unserem Wett Tipp heute ist eine Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Vergangene Woche schleppte sich Fiorentina in die Verlängerung gegen Viktoria Pilsen, konnte dort aber zwei Treffer erzielen (2:0) und sich für das Halbfinale der Conference League qualifizieren. Beim Rückspiel im Coppa-Italia-Halbfinale will die Elf von Vincenzo Italiano einer erneuten Verlängerung aus dem Weg gehen. Ein Remis würde den Gästen bereits zum Finaleinzug reichen. Atalanta Bergamo ist im Gewiss Stadium aber favorisiert.

Wir sehen das in unserem Wett Tipp heute ähnlich wie die Buchmacher und spielen den Wett Tipp heute „Sieg Atalanta Bergamo“ mit einer Quote von 1,80 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Fiorentina auf „Sieg Atalanta Bergamo“:

Die Bergamasken haben in der Serie A 10 von 15 Heimspielen gewonnen.

Atalanta hat in der Serie A ein deutlich besseres Torverhältnis (+22) als Fiorentina (+9).

„La Viola“ hat in 3 der 5 vorangegangenen Pflichtspiele nicht in der regulären Spielzeit getroffen.



Atalanta Bergamo vs Fiorentina Quoten Analyse:

Für einen Sieg der Hausherren erhaltet ihr bei Interwetten die Maximalquote von 1,90. Kombiniert mit diesem Interwetten Wettbonus ist ein Sieg von „La Dea“ ein attraktives Ziel für eure Wettscheine.

Fiorentina startete im Achtelfinale in die Coppa Italia und musste sowohl gegen Parma (6:3 n.E.) als auch gegen Bologna (5:4 n.E.) ins Elfmeterschießen. Regeln die Gäste ihren Finaleinzug durch einen Sieg in der regulären Spielzeit, könnt ihr mit Wettquoten von 3,60 bis 4,20 planen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Fiorentina Prognose: Zu wenig Torgefahr in der Ferne

Im Tableau der Serie A belegt Fiorentina derzeit nur den neunten Rang (49 Punkte), doch die Saison kann auch ohne große Furore im Liga-Wettbewerb als Erfolg in die Vereinsbücher eingehen. Sowohl in der Conference League als auch in der Coppa Italia steht „La Viola“ im Halbfinale.

Nachdem Vincenzo Italiano und seine Spieler im ersten Halbfinal-Duell mit Atalanta einen 1:0-Sieg ergattert haben, gehen die Lilien mit gesteigerten Hoffnungen ins Rückspiel. Allerdings könnte der knappe Heimsieg am Ende des Tages zu wenig gewesen sein.

Auswärts ist Fiorentina nicht im gleichen Maße torgefährlich wie in der eigenen Arena. Dafür ziehen wir die Statistiken aus der Liga heran, in welcher der AC Florenz nur 38 Prozent seiner Treffer in der Ferne erzielt hat (17/45).

Zudem hinterließ der Gäste-Angriff in den vergangenen Wochen nicht den besten Eindruck und verpasste in drei der vorangegangenen fünf Pflichtspiele ein eigenes Tor in der regulären Spielzeit.

Atalanta Bergamo - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:1 Monza (A), 0:1 Liverpool (H), 2:2 Hellas Verona (H), 3:0 Liverpool (A), 1:2 Cagliari (A).

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 2:0 Salernitana (A), 2:0 n.V. Viktoria Pilsen (H), 1:1 Genua (H), 0:0 Viktoria Pilsen (A), 0:1 Juventus (A).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs. Fiorentina: 0:1 (A), 2:3 (A), 1:1 (A), 1:0 (H), 0:1 (A).



Ohne Torerfolg im Gewiss Stadium wird es für „La Viola“ allerdings äußerst schwierig, das Endspiel zu erreichen. Atalanta hat innerhalb der Serie A 93 Prozent seiner Heimspiele mit mindestens einem eigenen Treffer abgeschlossen.

Darüber hinaus erlaubte die Mannschaft von Gian Piero Gasperini nur 32 Prozent der Liga-Gegentore im eigenen Stadion und hielt in über der Hälfte der Heimspiele (53 Prozent) den Gegner erfolgreich vom eigenen Kasten fern.

Darüber hinaus hinterließen die Bergamasken durch ihr Weiterkommen in der Europa League gegen Liverpool großen Eindruck bei der Konkurrenz. Mit zehn Siegen aus 15 Liga-Heimspielen ist ebenfalls nicht zu spaßen.

Habt ihr nach diesen Worten Lust auf die Wette „Fiorentina Unter 0,5 Tore“ bekommen, können wir euch die Quote von 2,75 nach einer Anmeldung bei Intertops empfehlen.

Unser Atalanta Bergamo - Fiorentina Tipp: Sieg Atalanta Bergamo

Die Bergamasken haben in der Serie A die viertbeste erwartbare Offensive aus dem Spiel heraus auf die Beine gestellt (35,75 xG) und sind vor allem im eigenen Stadion stetig auf der Suche nach dem gegnerischen Tor.