Atalanta Bergamo - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten

Unser Atalanta Bergamo - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 04.11.2023 lautet: Der Tabellenführer aus Mailand gastiert am kommenden Wochenende bei Atalanta Bergamo. Zwei phänomenale Defensiven prägen unseren Wett Tipp heute.

Keine Mannschaft der Serie A trat in den ersten Wochen dieser Saison auswärts ähnlich dominant auf wie Inter Mailand. Die Nerazzurri haben in vier Gastauftritten die volle Punktzahl eingestrichen und dabei kein einziges Gegentor zugelassen. Mit dieser Stärke haben sich Simone Inzaghi und seine Schützlinge an die Spitze der Serie A gespielt. Am kommenden Wochenende wartet bei Atalanta Bergamo eine einzigartige Herausforderung. Die Gastgeber haben noch kein Heimspiel verloren (3 Siege, 1 Remis) und sind dabei ebenfalls stets ohne Gegentor vom Feld gegangen.

Unser Wett Tipp heute: „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Inter Mailand auf „Unter 2,5 Tore“:

Inter hat in 4 Auswärtsspielen kein Gegentor zugelassen, dasselbe gilt für die Heimspiele von Atalanta.

Die beste Defensive der Liga (5 Gegentore) gastiert bei der drittbesten Abwehr der Serie A (8 Gegentore).

Beide Teams haben 7 von 10 Partien ohne Gegentor beendet (geteilter 1. Platz).

Atalanta Bergamo vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Inter Mailand hat mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren die älteste Mannschaft der Serie A. Die Erfahrung tat dem Tabellenführer in den ersten Wochen äußerst gut und lässt das Vertrauen in eine Wette auf die Gäste steigen. Siegt Inter, könnt ihr maximal das 2,21-Fache eures Einsatzes gewinnen.

Spielt ihr stattdessen auf einen Sieg der zu Hause ungeschlagenen Bergamasken, könnt ihr euch Wettquoten von 3,20 bis 3,35 sichern. Welcher Sportwetten Bonus bei den verschiedenen Wettanbietern abzustauben ist, seht ihr in dieser Übersicht.

Atalanta Bergamo vs Inter Mailand Prognose: Die Kunst der Defensive

Bergamo und Inter ähneln sich in der systematischen Ausrichtung auf dem Feld. Beide Trainer lassen ihre Schützlinge mit einer Dreierkette auflaufen. Die Ergebnisse sind vielversprechend: Atalanta und die Nerazzurri haben jeweils sieben von zehn Partien der Serie A ohne Gegentor beendet (geteilter 1. Rang).

Natürlich sprechen wir in der Folge von zwei der besten Defensiven der Serie A. Inter Mailand hat erst fünf Gegentreffer erlaubt (5), Bergamo kann bei acht kassierten Gegentoren ebenfalls stolz auf die Arbeit im Defensivverbund sein (3.).

Die vergangenen Ergebnisse beider Vereine könnten auf eine torarme Begegnung hindeuten. Weder hat Inter in einem der vier Gastspiele ein Gegentor zugelassen, noch Bergamo ein Gegentor im eigenen Stadion kassiert.

Von glücklichen Zufällen kann nicht die Rede sein. Die Mannschaft aus Mailand hat erst 6,7 erwartbare Gegentore auf dem Zettel (2.), liegt aber dennoch nur knapp vor den Hausherren (6,9 xGA).

Atalanta Bergamo - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 3:0 Empoli (A), 2:2 Sturm Graz (A), 2:0 Genua (H), 2:3 Lazio (A), 2:1 Sporting Lissabon (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 AS Rom (H), 2:1 RB Salzburg (H), 3:0 Torino FC (A), 2:2 Bologna (H), 1:0 Benfica (H).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs. Inter Mailand: 2:3 (A), 0:1 (A), 2:3 (H), 0:0 (H), 2:2 (A).

Nehmen wir uns die gefallenen Tore pro Spiel vor, wird unser Eindruck einer tendenziell torarmen Begegnung bestätigt. Atalanta beendete seine bisherigen vier Heimspiele im Schnitt mit 1,75 Toren pro Spiel. Gastauftritte der Mailänder boten dem zahlenden Publikum 2,50 Tore pro Partie.

Heimspiele der Bergamasken endeten in dieser Saison zu 25 Prozent mit einem Ergebnis von Unter 2,5 Toren. Das liegt unter anderem an der hervorragenden Verteidigungsarbeit aus dem Spiel heraus. Auf die Saison gesehen kassierten die Hausherren in zehn Partien nur fünf Gegentreffer aus dem Spiel (3.), Inter hat sogar erst vier Gegentore zugelassen (2.).

Da beide Mannschaften durchaus potente Angriffsspieler in den eigenen Reihen haben, entscheiden wir uns lieber für eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ als für „Beide Teams treffen: Nein“. Allerdings hat diese Wette ebenso ihre Berechtigung und soll euch nicht vorenthalten werden. Buchmacher Interwetten bietet für einen Tipp auf „Beide Teams treffen: Nein“ sogar eine etwas höhere Quote von 2,20 an.

Unser Atalanta Bergamo - Inter Mailand Tipp: Unter 2,5 Tore

Diese Paarung zwischen zwei starken Defensiv-Mannschaften könnte als Lehrstunde für Liebhaber einer organisierten Abwehrarbeit herhalten. Vor allem die Nerazzurri sind ein Beispiel für exzellente Verteidigung der gefährlichen Räume. Kein Team der Serie A ließ weniger Schüsse aus dem eigenen Fünf-Meter-Raum gegen sich zu als Inter Mailand (3 Prozent).