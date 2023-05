Atalanta Bergamo - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2023

Unser Atalanta Bergamo - Juventus Tipp zum Serie A Spiel am 07.05.2023 lautet: Bergamo hofft im Endspurt noch auf ein CL-Ticket. Im Heimspiel gegen Juve am Sonntag sind Treffer auf beiden Seiten sehr wahrscheinlich.

Nach drei dritten Plätzen in Folge in der Serie A, die jeweils für die Teilnahme an der Champions League reichten, hat sich Atalanta im vergangenen Jahr eine Europapokal-Auszeit genommen.

In diesem Jahr will La Dea zurück ins internationale Geschäft. Durch zehn Punkte aus den letzten vier Partien sind die Nerazzurri auch wieder auf Platz 5 geklettert. Im Endspurt der Saison warten auf Bergamo aber noch einige schwierige Aufgaben.

Dazu gehört sicher auch das Heimspiel am Sonntag gegen Juventus. Für die Buchmacher sind die Hausherren hier die leichten Favoriten. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,77 bei Happybet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Juventus auf „Beide Teams treffen“:

Bergamo kommt in 16 Heimspielen dieser Saison auf 30 Treffer

Juve blieb in den vergangenen 12 Liga-Gastspielen lediglich 2 Mal ohne eigenes Tor

In 7 der letzten 9 Ligavergleiche trafen beide Teams ins Schwarze

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Juventus Quoten Analyse:

Aktuell steht Juve auf Platz 3 und hat fünf Punkte Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Diesen Rang belegt aktuell Atalanta. Die Turiner sind das beste Heimteam der Serie A, stehen im Auswärtsranking aber nur auf Rang 8.

So sind die Gäste bei der Atalanta Bergamo vs Juventus Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,08 auch nur die leichten Außenseiter. Ein Erfolg der Hausherren wird bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz mit Quoten im Schnitt von 2,36 bezahlt.

Atalanta Bergamo vs Juventus Prognose: Kann Juve Bergamo auf Distanz halten?

Lange Zeit hatte Atalanta unter Coach Gian Piero Gasperini unfassbare Erfolge gefeiert. Die Vorsaison war dann mit Platz 8 allerdings eine kleine Enttäuschung. Doch die Verantwortlichen setzten beim Umbruch im vergangenen Sommer, bei dem der Verein vor allem auf junge Talente setzte, weiter auf den 65-jährigen Trainer. In dieser Saison erlebte La Dea mit der jungen Mannschaft dann einige Ups und Downs.

Nach dem vierten und fünften Spieltag standen die Lombarden sogar an der Tabellenspitze. Danach ging es etwas bergab. Im Herbst hatte der Verein erstmals seit 25 Jahren drei Heimpleiten in Folge hinnehmen müssen. Schlechter als Rang 6 war Bergamo aber nie platziert.

In den letzten sieben Spielen setzte es nur eine Niederlage. Das 3:2 am Mittwoch daheim gegen Spezia war der dritte Sieg in Folge. Nur Neapel hat mehr Auswärtspunkte geholt als Bergamo. Dafür steht man mit fünf Pleiten in 16 Heimspielen auf Platz 8 der Heimtabelle.

Juventus erlebt eine Saison zum Vergessen. In der Champions League scheiterte man schon mit nur drei Punkten in der Gruppenphase. Auch in der Coppa Italia war im Halbfinale gegen Inter Endstation. In der Liga bekam der Verein wegen des Vorwurfs des Finanzbetrugs zwischenzeitlich 15 Punkte abgezogen. Die Zähler bekam Turin inzwischen auf Bewährung wieder zurück. Doch erst Ende Mai fällt hier ein finales Urteil.

Wenigstens stehen die Bianconeri im Halbfinale der Europa League gegen Sevilla. Die Verantwortlichen setzen weiter auf Trainer Allegri. Zudem wird ein neuer Sportchef gesucht, da Federico Cherubini für 16 Monate gesperrt wurde. Nach nur einem Punkt aus vier Ligaspielen gab es am Mittwoch gegen Lecce wenigstens einen mühsamen 2:1-Heimsieg. Mit 25 Punkten aus 14 Spielen steht Juve auf Platz 4 der Rückrunden-Tabelle.

Atalanta Bergamo - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 3:2 Spezia (H), 2:1 FC Turin (A), 3:1 AS Rom (H), 1:1 Florenz (A), 0:2 Bologna (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:1 Lecce (H), 1:1 Bologna (A), 0:1 Inter Mailand (A), 0:1 Neapel (H), 1:1 Sporting Lissabon

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs Juventus: 3:3 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 1:3 (A), 1:2 (H)

Die Bianconeri führen den direkten Vergleich gegen die Nerazzurri nach 136 Duellen klar mit 72 Siegen zu 17 Pleiten an.

Juve konnte aber lediglich eines der letzten sieben Duelle gegen Atalanta für sich entscheiden. Dieser Erfolg war das 2:1 im Pokalfinale der Vorsaison.

In der Serie A ist die Alte Dame seit sechs Partien ohne Dreier gegen La Dea, bei vier Remis. Das Hinspiel in dieser Saison in Turin war ein sehenswertes 3:3. Das Endergebnis hatte schon nach 65 Minuten Bestand.

Unser Atalanta Bergamo - Juventus Tipp: „Beide Teams treffen“

Juve tut sich in dieser Saison sehr schwer. Der drohende Punktabzug scheint die Mannschaft zu belasten. Doch auch Bergamo ist eine Wundertüte und hat vor allem im eigenen Stadion immer wieder Schwierigkeiten.

Am Ende spielen wir keinen 1x2-Tipp. Stattdessen dürften beim Duell zweier offensivstarker Teams auf beiden Seiten Tore fallen.