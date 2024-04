Atalanta Bergamo - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 18.4.

Unser Atalanta Bergamo - Liverpool Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 18.04.2024 lautet: Im Jahr 2020 standen Atalanta und Liverpool in derselben Gruppe der Königsklasse. Ebenso wie in beiden Partien damals gewann im Viertelfinal-Hinspiel die Gastmannschaft. In unserem Wett Tipp heute hält dieser Trend weiterhin an.

Für ein großes Comeback nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel benötigt der FC Liverpool voraussichtlich eine Weiße Weste, das war im Kalenderjahr 2024 keine Spezialität der Reds. Seit dem Jahreswechsel verhinderte Liverpool nur in fünf von 22 Partien ein Gegentor. Je früher die Reds ein Tor erzielen, desto größer wird die Gefahr für Atalanta. Liverpool hat die meisten erwartbaren Tore erzielt (22,0 xG) und dürfte auf Wiedergutmachung aus sein.

Wir spielen unseren Wett Tipp heute “Sieg Liverpool” bei Happybet zu einer Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Liverpool auf “Sieg Liverpool”:

Liverpool hat in der Europa League durchschnittlich die meisten Tore erzielt (3,1 Tore pro Spiel).

Liverpool hat die meisten erwartbaren Tore der Europa League erzielt (22,0 xG).

Liverpool hat nach Leverkusen (337) die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt (319).



Atalanta Bergamo vs Liverpool Quoten Analyse:

Die Reds reisen mit einer gigantischen Hypothek nach Bergamo. Zumindest fiel die Bilanz gegen italienische Teams mit drei Siegen aus den letzten vier Gastauftritten sehr positiv aus. Die Maximalquote von 1,65 für einen “Sieg Liverpool” findet ihr aktuell in der Happybet App.

Obwohl Atalanta das Hinspiel mit 3:0 an der Anfield Road gewonnen hat, ändert das offenbar kaum etwas an den Einschätzungen der Buchmacher, die für einen Heimsieg mit Quoten um die 4,50 um die Ecke kommen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Liverpool Prognose: Die Reds müssen ihre Chancen nutzen

Die 0:3-Niederlage aus dem Viertelfinal-Hinspiel hört sich nach einer Vorführung der Reds an, doch das war es nicht. Liverpool war defensiv anfällig (3,22 xGA), aber der eigene Angriff war ebenfalls nicht untätig (2,60 xG).

Faulenzen ist in der Reds-Offensive nicht vorgesehen, das bestätigen die meisten Tore pro Spiel (3,1) sowie die meisten erwartbaren Tore (22,0 xG) in dieser Europa-League-Saison.

Sogar in der Premier League erspielte sich kein Team insgesamt bessere Chancen als die Truppe von Jürgen Klopp (74,7 xG). Somit können uns zwei Zu-Null-Niederlagen in Serie (0:3 vs. Atalanta, 0:1 vs. Crystal Palace) nicht von unserer Sieg-Wette auf die Reds abbringen.

Stattdessen verweisen wir darauf, dass bisher alle drei Aufeinandertreffen zwischen Atalanta und Liverpool mit einem Sieg der jeweiligen Auswärtsmannschaft abgepfiffen wurden.

Atalanta Bergamo - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:2 Verona (H), 3:0 Liverpool (A), 1:2 Cagliari (A), 0:1 Florenz (A), 3:0 Neapel (A).



Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:1 Crystal Palace (H), 0:3 Atalanta Bergamo (H), 2:2 Manchester United (A), 3:1 Sheffield United (H), 2:1 Brighton (H).



Letzte Spiele Atalanta Bergamo vs. Liverpool: 3:0 (A), 2:0 (A), 0:5 (H).



Für die Gastgeber von Atalanta Bergamo wäre es die erste Niederlage in dieser Europa-League-Saison. Gian Piero Gasperini konnte sich bislang vor allem auf seinen Angriff (19,4 xG) verlassen. Speziell Gianluca Scamacca lief zuletzt heiß und hat in seinen vorangegangenen vier Europa-League-Auftritten jeweils getroffen.

Allerdings ist die Form der Hausherren nicht unbedingt einwandfrei. In der Liga hat Atalanta nur eine der letzten sechs Begegnungen für sich entschieden, ausgerechnet mit 3:0 gegen Meister Neapel. Allerdings hat man unter anderem gegen Cagliari (1:2) sowie Bologna (1:2) jüngst verloren und am Montag daheim gegen Verona nur ein 2:2 geholt.

Für die Reds wäre ein Kickstart wie im letzten EL-Auswärtsspiel gegen Sparta Prag (5:1) von Vorteil. Bereits zur Halbzeit hatten die Klopp-Schützlinge eine 3:0-Führung aufgebaut. Zwei dieser drei Tore erzielte Darwin Nunez, der von allen Spielern in der Europa League die meisten erwartbaren Tore (Elfmeter ausgenommen) gesammelt hat (5,27 xG). Trifft Darwin Nunez zum fünften Mal in dieser EL-Saison, wäre das kaum eine Überraschung. In der Betway App erhaltet ihr dennoch eine recht hohe Quote von 2,25 für “Darwin Nunez trifft”.

Unser Atalanta Bergamo - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool

Für ein mögliches Weiterkommen benötigen die Reds schon eine einzigartige Nacht. Ohne einen Sieg werden sich die Gäste aber nicht aus der Europa League verabschieden, vor allem nicht in der letzten Spielzeit unter Trainer Jürgen Klopp.