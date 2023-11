Atalanta Bergamo - Neapel Tipp, Prognose, Quoten | 25.11.2023

Unser Atalanta Bergamo - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.11.2023 lautet: Der amtierende italienische Meister hat vor der Länderspielpause die Reißleine gezogen. In unserem Wett Tipp heute setzen wir auf ein erfolgreiches Debüt des neuen Trainers.

Rudi Garcia trat im Sommer in Neapel ein schweres Erbe an. Er sollte bei den „Partenopei“ Meistertrainer Luciano Spalletti ersetzen. Doch der Franzose durfte sein Amt nur 16 Pflichtspiele lang ausüben. Nach dem 0:1 vor der Länderspielpause daheim gegen Empoli wurde er entlassen. Nun soll mit Walter Mazzarri ein alter Bekannter die Saison retten. Im ersten Spiel seiner zweiten Amtszeit ist der neue, alte Coach mit der SSC in Bergamo zu Gast. Die Buchmacher können sich hier nicht wirklich auf einen Favoriten einigen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei Happybet für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Neapel auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Atalanta entschied nur 2 der jüngsten 6 Liga-Partien für sich.

Neapel ist in dieser Serie-A-Saison auswärts noch ungeschlagen.

Die Partenopei gewannen 4 der letzten 6 Gastspiele in Bergamo.

Atalanta Bergamo vs Neapel Quoten Analyse:

Bei der Atalanta Bergamo vs Neapel Prognose sind die Wettquoten am 1x2-Markt keine große Hilfe. Denn mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,65 sind die Gäste gerade einmal die leichten Favoriten.

Ein Erfolg der Hausherren erscheint auf der Gegenseite mit Quoten im Schnitt von 2,71 nur minimal unwahrscheinlicher. Wer sein Glück trotzdem mit einer Drei-Weg-Wetten-Prognose versuchen möchte, kann sich mit einem Gratis Wettguthaben etwas Hilfe holen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Neapel Prognose: Bleibt die SSC auswärts ungeschlagen?

Nach drei Spielzeiten in Folge in der Champions League war die Saison 2022/23 für Atalanta eine große Enttäuschung. Mit Platz 8 am Ende der Serie-A-Spielzeit verpasste der Verein aus Bergamo das internationale Geschäft. Im Vorjahr konnte „La Dea“ dann mit dem fünften Platz in der Abschlusstabelle immerhin die Europa-League-Teilnahme für dieses Jahr klarmachen. Doch eigentlich hofft man in der Lombardei wieder auf die Königsklasse. Nach zwölf Spieltagen 2023/24 liegen die Nerazzurri auf Platz 5.

Der Rückstand auf Napoli auf dem ersten CL-Rang beträgt nur einen Punkt. Die Männer von Coach Gian Piero Gasperini haben in dieser Saison sowohl auswärts als auch daheim zehn Punkte geholt. Allerdings sticht hier sofort die Torbilanz ins Auge. Während Atalanta in der Fremde bei 12:9 Treffern steht, hat man in fünf Heimspielen achtmal getroffen und nur zwei Gegentore kassiert. Keine andere Mannschaft kann aktuell eine bessere Defensive im eigenen Stadion vorweisen.

Das Aus von Coach Rudi Garcia bei Napoli hatte sich angebahnt. Der Trainer, der erst im Sommer sein Amt angetreten hatte, baute unnötig eine funktionierende Mannschaft um. Neue taktische Ideen wurden aber nicht sichtbar. Hinzu kamen nicht nachvollziehbare Personalentscheidungen und Wechsel. Am vergangenen Spieltag kamen dann im Heimspiel gegen Empoli die letzten Tropfen hinzu, die das Fass zum Überlaufen brachten.

Am Ende verlor Napoli aber durch ein Tor in der Nachspielzeit sogar mit 0:1. Die SSC hat in der Liga elf Punkte weniger auf dem Konto als im Vorjahr und liegt nach zwölf Spieltagen zehn Zähler hinter Spitzenreiter Inter Mailand zurück. Im heimischen Stadio Diego Armando Maradona kassierten die „Partenopei“ schon vier Pflichtspiel-Niederlagen. Nun soll es Walter Mazzarri richten, der den Verein in seiner ersten Amtszeit zwischen 2009 und 2013 erstmals nach 21 Jahren in die Königsklasse geführt hatte.

Atalanta Bergamo - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 1:1 Udinese (A), 1:0 Sturm Graz (H), 1:2 Inter Mailand (H), 3:0 Empoli (A), 2:2 Sturm Graz (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:1 Empoli (H), 1:1 Union Berlin (H), 2:0 Salernitana (A), 2:2 AC Milan (H), 1:0 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs Neapel: 0:2 (A), 1:2 (H), 1:3 (H), 3:2 (A), 4:2 (H)

Nach 116 Aufeinandertreffen führt Napoli die Bilanz gegen Bergamo mit 51 Siegen zu 32 Niederlagen an. In der Lombardei haben aber die Hausherren nach 57 Partien mit 24 Erfolgen bei 13 Pleiten die Nase vorne. Die letzten drei Duelle gingen an die SSC. Davor hatte Atalanta drei Erfolge in Serie gefeiert. „La Dea“ entschied nur zwei der jüngsten sechs Heimspiele gegen die „Partenopei“ für sich, bei vier Niederlagen.

Neapel hat in den vergangenen vier Auswärtsspielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Schaffen die Gäste das auch am Samstag im Gewiss Stadium, bekommen Sportwetten-Tipper dafür bei Interwetten eine Quote von 2,00. Vor einem Tipp bei diesem Bookie wartet der Interwetten Bonus Code auf die neuen Kunden.

Unser Atalanta Bergamo - Neapel Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Auch unter Coach Rudi Garcia lief es für Napoli in dieser Saison in der Fremde recht gut. Die Bilanz der ersten vier Gastspiele steht bei vier Siegen und zwei Remis. Nun dürfte der Trainerwechsel der Mannschaft zudem noch einiges an Rückenwind verleihen. Vor den eigenen Fans ist Atalanta sicher ein unangenehmer Gegner. So spricht vieles für eine enge Partie auf Augenhöhe. Wir sehen die Gäste, die sich in den letzten Jahren in Bergamo oft wohl gefühlt haben, mit dem Effekt des Trainerwechsels aber leicht vorne.