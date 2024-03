Atalanta Bergamo – Sporting Tipp, Prognose & Quoten | 14.3.

Unser Atalanta Bergamo - Sporting Lissabon Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.03.2024 lautet: Seit nunmehr fünf Pflichtspielen warten die Bergamasken auf ein Erfolgserlebnis. In unserem Wett Tipp heute könnte der Negativtrend fortgesetzt werden.

Entgegen der allgemeinen Einschätzung der Wettanbieter können wir in unserem Wett Tipp heute keinen Favoriten ausmachen, rechnen aber mit „Unter 2,5 Toren“ zu einer Quote von 2,14 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Sporting Lissabon auf „Unter 2,5 Tore“:

Atalanta Bergamo vs Sporting Lissabon Quoten Analyse:

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ schließen sich die Bookies nicht unserer Einschätzung an und tendieren zu drei oder mehr Toren. Nicht zwingend nachvollziehbar, da die letzten beiden direkten Aufeinandertreffen zu einem 1:1 führten. Wer sein Wettkonto schnell und einfach aufladen möchte, sollte zu einem PayPal Wettanbieter greifen.

Atalanta Bergamo vs. Sporting Lissabon Prognose: Wer feiert den Aufstieg ins Viertelfinale?

Anhand von zwei Heimsiegen und einem Remis ist den Bergamasken ein gewisses Maß an Heimstärke auf internationaler Ebene zu attestieren. Vor allem defensiv lief die Elf von Trainer Gian Piero Gasperini zur Höchstform auf und ließ nur ein Gegentor in drei Begegnungen im Gewiss Stadium zu.

Fairerweise muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Konkurrenz mit Juventus Turin (2:2), Bologna (1:2), Inter Mailand (0:4) und AC Milan (1:1) alles andere als einfach war. Derzeit reicht es für Platz 6 in der Tabelle.

Atalanta Bergamo - Sporting Lissabon Statistik & Bilanz:

Der bisherige Direktvergleich mit den Bergamasken macht nur wenig Mut. Immerhin wurde bisweilen keines der direkten Duelle gewonnen (2U, 1N). Bisweilen sind „die Löwen“ aus Lissabon in der Ferne auf internationaler Ebene ungeschlagen und blicken auf zwei Siege und zwei Remis. Da in der Vorrunde hinter Atalanta nur Rang 2 heraussprang, führte der Umweg über die Playoffs ins Achtelfinale. In der Zwischenrunde wurden die Young Boys Bern ausgeschaltet (3:1, 1:1). Zwei der vier Auswärtsduelle führten in der Europa League zu weniger als 2,5 Toren.