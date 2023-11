Atalanta Bergamo - Sturm Graz Tipp, Prognose, Quote | 9.11

Unser Atalanta Bergamo - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 09.11.2022 lautet: Die „Schwoazn“ wollen nach zwei Liga-Pleiten in Serie international punkten. In unserem Wett Tipp heute ist in Bergamo aber nicht mehr als ein Remis drin.

In der Europa League Gruppe D liegen die beiden Favoriten Atalanta Bergamo (7 Punkte) und Sporting Lissabon (4) nach drei Spieltagen auf den ersten beiden Plätzen. Doch auch Sturm Graz darf nach einem Sieg gegen Rakow und einem Remis gegen Bergamo noch auf das internationale Überwintern hoffen. Am Donnerstag müssen die Österreicher allerdings in der Lombardei ran und sind laut Wettquoten die klaren Außenseiter.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Oddset den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Sturm Graz auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Die Grazer holten lediglich einen Sieg aus den vergangenen 4 Pflichtspielen

Bergamo kassierte in 5 Serie-A-Heimspielen dieser Saison nur eine Niederlage

In 13 Duellen mit italienischen Teams ging Sturm gerade einmal als Sieger vom Feld

Atalanta Bergamo vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert, hat Bergamo mit 324 zu 51 Millionen Euro klar die Nase vorne. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt sich bei der Atalanta Bergamo vs Sturm Graz Prognose somit eine klare Favoritenstellung der Hausherren.

Atalanta-Stürmer Luis Muriel hat in seinen letzten fünf EL-Spielen fünfmal getroffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Sturm Graz Prognose: Schwere Aufgabe bei heimstarken Lombarden

Ab der Saison 2019/20 stand Atalanta dreimal in Folge in der Gruppenphase der Champions League und zog dabei einmal ins Viertel- sowie einmal ins Achtelfinale ein. Im Vorjahr musste Bergamo dann nach einem etwas enttäuschenden 8. Platz in der Serie A erstmals seit fünf Jahren ohne internationalen Fußball auskommen. In diesem Jahr ist „La Dea“ nach dem 5. Rang in der vergangenen Spielzeit aber zurück im internationalen Geschäft.

Auch in der laufenden Liga-Saison liegen die Männer von Coach Gian Piero Gasperini mit Platz 5 und 19 Punkten auf Europapokal-Kurs. In der Fremde tut sich die Mannschaft aber etwas schwer und kassierte in sechs Gastspielen schon drei Pleiten. In fünf Heimspielen gab es jedoch nur eine Niederlage. Diese kam am Samstag mit einem 1:2 gegen Inter Mailand zustande. In der Europa League hat Atalanta sechs von acht Heimspielen für sich entschieden (1U, 1N).

Sturm Graz war toll in die neue Saison gestartet. Die Schwarz-Weißen waren nach elf Spieltagen noch ungeschlagen und hatten damit sogar Serienmeister Red Bull Salzburg auf vier Punkte distanziert. Ende Oktober setzte es mit einem 0:1 daheim gegen die Wiener Austria dann die erste Niederlage. Am Sonntag kam im Spitzenspiel zu Gast beim LASK mit einem 1:3 gleich die zweite Pleite dazu. So sind die Männer von Coach Christian Ilzer auf Rang 2 abgerutscht.

Nun wollen die „Schwoazn“ auf internationalem Boden wieder in die Spur finden. In diesem Jahr steht der Verein zum fünften Mal in der EL-Gruppenphase. Bei den vorigen vier Teilnahmen standen die Steirer am Ende immer auf dem letzten Platz. Auch im Vorjahr hatten acht Zähler nur für Rang 4 gereicht. Der 1:0-Erfolg in Rakow am zweiten Spieltag des laufenden Wettbewerbs war erst der dritte Sieg für Sturm in den vergangenen 19 Europapokal-Partien (5U, 11N).

Atalanta Bergamo - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 1:2 Inter Mailand (H), 3:0 Empoli (A), 2:2 Sturm Graz (A), 2:0 FC Genua (H), 2:3 Lazio Rom (A)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:3 LASK (A), 3:2 Grazer AK (A), 0:1 Austria Wien (H), 2:2 Atalanta Bergamo (H), 2:1 TSV Hartberg (H)

Letzte Spiele Atalanta Bergamo vs Sturm Graz: 2:2 (A)

Vor zwei Wochen trafen beide Vereine in Graz erstmals aufeinander. Die Steirer mussten gegen den Serie-A-Vertreter fast eine komplette Hälfte in Unterzahl agieren, lagen lange mit 1:2 zurück, ließen aber in Unterzahl keine nennenswerte Chance mehr zu. In der 80. Minute belohnte sich Sturm für seinen aufopferungsvollen Kampf mit dem Treffer zum 2:2-Endstand. In 13 Duellen mit italienischen Mannschaften kommen die Österreicher aber weiterhin nicht über einen Sieg hinaus (6U, 6N).

Dieser Sieg kam in der Saison 2002/03 zu Gast bei Lazio Rom (1:0) zustande. Der Verein aus Bergamo traf im Hinspiel gegen Sturm erstmals auf einen Gegner aus Österreich.

Unser Atalanta Bergamo - Sturm Graz Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Im Hinspiel hatte Sturm dem Serie-A-Vertreter trotz Unterzahl einen tollen Fight geliefert. Nun wartet aber die nächste schwere Aufgabe. Durch die zwei Niederlagen in Serie hat Graz in der Liga nicht unbedingt Selbstbewusstsein getankt.