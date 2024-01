Athletic Bilbao - Barcelona Tipp, Prognose, Quote| 24.01.

Unser Athletic Bilbao - Barcelona Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 24.01.2024 lautet: Ähnlich der Einschätzung der Wettanbieter sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute keinen klaren Favoriten und tendieren zu einer Begegnung mit Toren.

Bilbao sorgte zuletzt in Valencia für eine Überraschung und musste sich mit 0:1 geschlagen geben. Somit nahm eine Serie von wettbewerbsübergreifend (Liga & CDR) sechs Erfolgen ein jähes Ende. Mal abgesehen vom Super-Cup-Finale gegen Real Madrid (1:4) blickt Barcelona auf sechs Pflichtsiege. Der letzte Liga-Spieltag führte gegen Betis Sevilla zu einem 4:2-Triumph.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir den Markt „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,60 bei Betano .

Darum tippen wir bei Athletic Bilbao vs Barcelona auf „Beide Teams treffen“:

Athletic Bilbao vs Barcelona Quoten Analyse:

Drei der jüngsten vier direkten Aufeinandertreffen endeten mit mehr als 2,5 Toren. Auch diesmal offenbaren die Bookies am Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern. Anhand der zahlreichen Sportwetten Apps wird die mobile Wette auf diesen Spielausgang mit einer Quote von durchschnittlich 1,70 versüßt.

Athletic Bilbao vs. Barcelona Prognose: Sorgen die Basken für eine Überraschung?

Die baskischen Löwen von Athletic Bilbao haben über vier Jahre hinweg starke Leistungen im spanischen Pokal gezeigt und standen in zwei der letzten vier Endspiele. Zum Titel hat es dennoch nicht gereicht.

Auch im Zuge der Copa del Rey überzeugten die Recken von Trainer Ernesto Valverde und erzielten zehn Tore in vier Spielen. Die Konkurrenz war mit Rubi (2:1), CD Cayon (3:0), Eibar (3:0) und Alavés (2:0) aber auch auf überschaubarem Niveau.

Athletic Bilbao - Barcelona Statistik & Bilanz:

Barcelona startete als amtierender Meister in die neue Saison, präsentierte sich aber teilweise müde und hat nach 20 Spieltagen bereits acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Girona. Dennoch zeichnete sich zuletzt ein deutlicher Aufwärtstrend ab. Sofern die vernichtende 1:4-Pleite im Supercup gegen Real Madrid nicht berücksichtigt wird, stehen wettbewerbsübergreifend sechs Siege zu Buche. Auswärts sind die Katalanen nicht zu unterschätzen und wie Tabellen-Primus Girona nach wie vor ungeschlagen (5S, 5U). Mit 19 erzielten Auswärtstoren ist die Offensive, als sehr gefährlich zu bewerten und verpasste lediglich im ersten Auswärts-Duell gegen Getafe (0:0) einen eigenen Treffer.

Acht der zehn La-Liga-Partien auf gegnerischem Boden brachten beiderseitige Tore mit sich. Nur zweimal hielt Barça in der Fremde hinten die Null. Zudem endeten 60 Prozent der Auswärts-Paarungen im spanischen Oberhaus des Fußballs mit drei oder mehr Toren. Oddset, der Bookie mit deutscher Wettlizenz, hält ein breites Spektrum an Wetten zum Spitzenspiel bereit. On top verdoppelt Oddset die Ersteinzahlung von Neukunden bis zu 100 Euro. Detaillierte Informationen zum Willkommensbonus, den Wettquoten sowie dem Wettangebot und vielem mehr sind dem Oddset Test zu entnehmen.